И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли

Это было потрясающее «возвращение» команды, которая имела все шансы пролететь мимо плей-офф. Но теперь можно сказать смело и громко: «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, эта команда стала чемпионом, несмотря ни на что.

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52 года ожиданий

«Победить действительно очень сложно. Большое количество взлётов и падений, хороших действий и неудач. Для нас было очень важно, что мы продолжали держаться все вместе, но, при этом, были хладнокровными. Нельзя быть слишком эмоциональным, когда ставки так высоки. Нужно доверять команде, которую мы сами создали», — отметил лучший игрок плей-офф Райан О'Райлли.

У нынешних «блюзменов» теперь будет своё наследие, ведь «Сент-Луис» стал 22-м клубом НХЛ, который выиграл главный трофей лиги. «Музыканты» завершили этот бурный сезон совершенно неожиданным «отскоком» — победой в седьмом матче после сокрушительного домашнего поражения в шестой игре, когда за «блюзменов» переживал весь город.



Ни одна франшиза не ждала победы в розыгрыше Кубка Стэнли дольше, чем «Сент-Луис», который стал чемпионом спустя 52 года после вступления в лигу — это на 7 лет дольше, чем «Лос-Анджелес», ставший обладателем Чаши в 2012-м. «Мы ждём с нетерпением встречи с нашими болельщиками. Хочется посмотреть, как празднует город», — добавил О'Райлли.



В Сент-Луисе, помимо хоккейного «Энтерпрайз-центра», на 40-тысячном бейсбольном «Буш-стэдиуме» организовали дополнительную трансляцию седьмого матча финала на огромном экране, и радость болельщиков после победы была безгранична.

В честь Кубка Стэнли в городе даже прогремел праздничный салют.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сент-Луис Кардиналс»

Восхождение с самого дна

19 ноября 2018 года «блюзмены» сменили главного тренера — к рулевому штурвалу заступил Крэйг Берюбе. А 3 января 2019 года «Сент-Луис» занимал последнюю строчку в турнирной таблице. Руководство «музыкантов» не поддалось искушению начать распродажу своих активов в расчёте на будущее обновление и перестройку состава. Генеральный менеджер Даг Армстронг нашёл возможность и выиграл время для своих парней, которые за удивительно короткий срок стали лучшей версией самих себя.

«Это одна из тех вещей, на которых мы сосредоточились, наверное, в декабре. Нам было необходимо стать «тяжёлой» командой для соперников. Нужно было наладить надёжные действия в обороне, «шлифовку». И мы действительно научились так играть, стали хороши в этом компоненте», — сказал Берюбе, который де-юре остаётся лишь временно исполняющим обязанности главного тренера.

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«Сент-Луис» начал вылезать из подвала в январе, а после звёздного уик-энда одержал 11 побед подряд и снял все вопросы о том, будет ли клуб продавать своих лучших хоккеистов во время дедлайна. «Мы никогда не теряли уверенности в своих силах. Весь шум и сомнения были снаружи. А мы просто верили друг другу и продолжали давить», — добавил капитан Алекс Пьетранджело.

«Я очень рад за «Сент-Луис». Они больше не могут жаловаться, что никогда не выигрывали. Они это заслужили. Это большой спортивный город, который ждал этот момент очень долго», — сказал знаменитый Скотти Боумэн, который, в своё время, попил у «блюзменов» крови со своим «Детройтом».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса»

А игроки «Блюз» призвали горожан начинать веселиться прямо сейчас, не дожидаясь возвращения команды из Бостона.

Праздник для города

«Это кажется нереальным. Абсолютно невероятные ощущения! Даже похоже на какую-то видеоигру, героями которой мы стали. Это то, о чём мечтаешь в детстве. Было очень интересно играть в этой команде, в этом коллективе. А сейчас мы собираемся повеселиться», — сказал Брэйден Шенн. «Впервые за 52 года привезти Кубок Стэнли в город — это настоящее безумие. Трудно выразить словами наши эмоции. Наши болельщики так долго этого ждали. Нам будет очень приятно всех увидеть», — добавил Джейден Шварц.

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«После того, как мы проиграли шестой матч, Вождь зашёл в раздевалку и сказал: «Мы поедем в Бостон и выиграем там Кубок Стэнли». Ещё до того, как он ушёл, мы мыслями были уже в седьмом матче», — сказал защитник Джоэль Эдмундсон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports

Ни один будущий обладатель Кубка Стэнли на находился на последнем месте в таблице посреди регулярного чемпионата. Босс «Сент-Луиса» Даг Армстронг работает на своей должности уже 11 лет, и за все эти годы он терпеливо продолжал улучшать состав команды, совершенствуя коллектив. Приобретение Райана О'Райлли, приглашение Тайлера Бозака, Пэта Маруна и Дэвида Перрона казались правильными шагами, но в канун Нового года команда откровенно валилась, имея в активе лишь 15 побед в 37 матчах.



Армстронг уже начал было прицениваться к раундам драфта, чтобы хорошо провести «ярмарку талантов», но затем ситуация начала исправляться. «В январе я несколько раз встречался с командой. Говорил, что верю в ребят. Но если бы результаты не пошли вверх, я был бы вынужден начать распродажу в феврале. К счастью, до этого дело не дошло», — сказал генеральный менеджер.



«Блюзмены» выиграли собственную гонку и стали невероятными.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса»