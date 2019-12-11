Есмантович: я знаю, как ЦСКА будет вписываться в потолок зарплат

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович подвёл итоги совещания руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги. Функционер также поделился мнением о готовящемся к введению потолка зарплат, который заработает со следующего сезона.



«Рабочее совещание, на котором обсудили итоги года. КХЛ представила отличную статистику, в которую мы вместе погрузились, посмотрели и обозначили ряд вопросов, связанных с регламентом следующего сезона.



Что касается потолка зарплат, я знаю, как ЦСКА будет в него вписываться. Хочу подчеркнуть: если бы я не знал, как формировать команду, наверное, не был бы на своей должности. Я всё знаю и буду действовать в рамках регламента КХЛ», — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.

Большое выступление президента КХЛ. Как будут работать пол и потолок зарплат Дмитрий Чернышенко рассказал, как лига будет жить дальше, раскритиковал картинку из Ярославля и назвал клубы-должники.