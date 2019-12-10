Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Колорадо» — «Калгари» — 4:5 — обзор матча, Ничушкин забил гол в падении

«Колорадо» — «Калгари» — 4:5
Максим Замятин
Ничушкина сбили с ног, а он всё равно забил! Перехитрил вратаря в падении
5 голов в 8 матчах — такой статистики сейчас нет даже у Овечкина.
Хоккей / НХЛ 0

«Его невозможно остановить!», — восхищалась пресс-служба «Колорадо» в официальном «твиттере» клуба, глядя на то, как Валерий Ничушкин забил в ворота «Калгари». А ведь ещё совсем недавно только ленивый не насмехался над челябинцем, который 91 матч не мог забросить шайбу. За последние две недели Ничушкин доказал всем, что его длительная «засуха» была связана, в основном, с психологическими причинами, потому что забивать Валерий умеет.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грейвз (Донской, Комфер) – 04:32' (5x5)   1:1 Райан (Чюлингтон, Дюбе) – 29:33' (5x5)   2:1 Ничушкин (Грейвз, Ньето) – 30:04' (5x4)   2:2 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 36:04' (5x4)   2:3 Манджапане (Ткачук, Линдхольм) – 40:12' (5x5)   2:4 Фролик (Ридер, Янковски) – 41:39' (5x5)   3:4 Маккиннон (Калверт, Коул) – 43:59' (5x5)   4:4 Донской (Маккиннон, Бураковски) – 50:45' (5x5)   4:5 Монахан (Дюбе, Джордано) – 62:09' (3x3)

Ещё одно подтверждение этому все получили в середине второго периода домашнего матча с «Калгари», когда при счёте 1:1 Ничушкин великолепно сыграл в силовой манере. Он продавил лучшего защитника прошлого сезона Марка Джиордано, который неуклюже споткнулся, пытаясь противостоять челябинцу на своём пятачке, а затем подобрал отскок и в падении завёл шайбу в ворота Давида Риттиха.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ничушкин — он просто в огне! Он играет очень здорово, у него чувствуется большая уверенность в своих силах. С ним очень интересно играть», — сказал во флэш-интервью в перерыве между периодами нападающий «Эвеланш» Мэтт Ньето.

Бежит, давит, забивает. Ничушкина называли «дуболомом», а он снова удивил НХЛ
У Валерия четыре гола в последних семи матчах, сейчас больше него в «Колорадо» забивает только Маккиннон.

Усилия Ничушкина могли бы оказаться не слишком полезными для «Колорадо», который упустил лидерство в счёте. Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане и Михаэль Фролик вывели «Калгари» вперёд, и лишь большим напряжением сил «лавины» смогли отыграться.

Сам Ничушкин отыграл действительно здорово. За 12 минут игрового времени он забил гол, сделал 3 силовых приёма, дважды бросил в створ ворот и заработал «+1». В последних восьми матчах на его счету 5 (!) заброшенных шайб, одна из которых стала победной.

Календарь и результаты «Колорадо Эвеланш»

«Да, «Колорадо» должен сказать большое спасибо «Торонто» за такого Ничушкина!», — отметил в «твиттере» болельщик Омар, намекая на то, что именно в матче с «кленовыми листьями» у челябинца прервалась знаменитая безголевая серия. Впрочем, до победы «Колорадо» в этом матче всё равно не добрался — на третьей минуте овертайма Шон Монахан продлил свою снайперскую серию до трёх матчей и принёс «Калгари» два очка.

У «Эвеланш» прервалась серия из шести побед, но впереди у «лавин» два домашних матча с нестабильными «Филадельфией» и «Нью-Джерси». А в последний игровой день в 2019 году «Колорадо» приедет в гости в Даллас, и этот матч для Ничушкина наверняка станет не рядовым.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019