5 голов в 8 матчах — такой статистики сейчас нет даже у Овечкина.

Ничушкина сбили с ног, а он всё равно забил! Перехитрил вратаря в падении

«Его невозможно остановить!», — восхищалась пресс-служба «Колорадо» в официальном «твиттере» клуба, глядя на то, как Валерий Ничушкин забил в ворота «Калгари». А ведь ещё совсем недавно только ленивый не насмехался над челябинцем, который 91 матч не мог забросить шайбу. За последние две недели Ничушкин доказал всем, что его длительная «засуха» была связана, в основном, с психологическими причинами, потому что забивать Валерий умеет.

Ещё одно подтверждение этому все получили в середине второго периода домашнего матча с «Калгари», когда при счёте 1:1 Ничушкин великолепно сыграл в силовой манере. Он продавил лучшего защитника прошлого сезона Марка Джиордано, который неуклюже споткнулся, пытаясь противостоять челябинцу на своём пятачке, а затем подобрал отскок и в падении завёл шайбу в ворота Давида Риттиха.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Ничушкин — он просто в огне! Он играет очень здорово, у него чувствуется большая уверенность в своих силах. С ним очень интересно играть», — сказал во флэш-интервью в перерыве между периодами нападающий «Эвеланш» Мэтт Ньето.

Бежит, давит, забивает. Ничушкина называли «дуболомом», а он снова удивил НХЛ У Валерия четыре гола в последних семи матчах, сейчас больше него в «Колорадо» забивает только Маккиннон.

Усилия Ничушкина могли бы оказаться не слишком полезными для «Колорадо», который упустил лидерство в счёте. Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане и Михаэль Фролик вывели «Калгари» вперёд, и лишь большим напряжением сил «лавины» смогли отыграться.

Сам Ничушкин отыграл действительно здорово. За 12 минут игрового времени он забил гол, сделал 3 силовых приёма, дважды бросил в створ ворот и заработал «+1». В последних восьми матчах на его счету 5 (!) заброшенных шайб, одна из которых стала победной.

Календарь и результаты «Колорадо Эвеланш»

«Да, «Колорадо» должен сказать большое спасибо «Торонто» за такого Ничушкина!», — отметил в «твиттере» болельщик Омар, намекая на то, что именно в матче с «кленовыми листьями» у челябинца прервалась знаменитая безголевая серия. Впрочем, до победы «Колорадо» в этом матче всё равно не добрался — на третьей минуте овертайма Шон Монахан продлил свою снайперскую серию до трёх матчей и принёс «Калгари» два очка.

У «Эвеланш» прервалась серия из шести побед, но впереди у «лавин» два домашних матча с нестабильными «Филадельфией» и «Нью-Джерси». А в последний игровой день в 2019 году «Колорадо» приедет в гости в Даллас, и этот матч для Ничушкина наверняка станет не рядовым.