Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева

Третий матч сборной России на КПК-2019 был самым ожидаемым событием домашнего этапа Евротура. Игра на открытом стадионе в Санкт-Петербурге, хоккейная классика – это действительно настоящий праздник и невероятно красивое зрелище. Однако хоккеистам нашей команды нельзя было попасть в плен этого невероятного ощущения – предстояла важная встреча с командой Финляндии, которую нужно было выигрывать обязательно. И вовсе не потому, что нельзя было портить праздник многочисленным болельщикам сборной России, хотя это тоже немаловажный фактор. Просто ещё одно поражение, во-первых, оставило бы нашу команду на последнем месте не только на КПК-2019, но и в общей таблице Евротура, а во-вторых, ещё больше пошатнуло веру общественности в Алексея Кудашова, чей рейтинг на посту главного тренера национальной команды и без того крайне низкий. Собственно, до игры с Финляндией в Санкт-Петербурге сборная России под руководством нового тренера ни разу в пяти матчах не смогла победить в основное время, и это говорило о многом.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.

Состав нашей команды на «Русской классику» практически не удивил – рисковать в «витринном» и важном матче никто не собирался. В воротах Илья Сорокин, привычные пары защитников – странным было разве что отсутствие Рушана Рафикова, но игрок «Локомотива» не выходил и в матче с чехами, хотя был в заявке. Скорее всего, у Рушана есть проблемы со здоровьем.

Что касается троек нападения, то здесь всё было логично. Первым и четвёртым звеньями Кудашов был доволен по итогам двух первых матчей и ожидаемо не стал их трогать. Не стал сюрпризом и фактический вывод из состава Кирилла Семёнова (он был заявлен 13-м форвардом), проваливающего турнир. В центр к Кузьменко и Бурдасову поднялся Ткачёв-старший, а в номинально третьем звене появился Богдан Якимов. Впрочем, вполне можно было ожидать, что вместо форварда «Северстали» чаще выходить всё-таки будет Семёнов.

Быстрый гол Слепышева и непраздничная атмосфера

Начало матча получилось весьма удачным для нашей команды. Финны быстро схватили удаление за нарушение численного состава, на реализацию вышла первая спецбригада сборной России и почти сразу же огорчила Франса Туохимаа. У нашей команды прошли две одинаковые комбинации, на острие которых находился Антон Слепышев, и со второй попытки форвард ЦСКА добился успеха. Отметим, правда, что финны как-то совсем безответственно подошли к обороне своих ворот, и Слепышев на пятачке находился совершенно один.

Быстрый гол хорошо повлиял на игру нашей сборной. Ребята успокоились и контролировали игру, а самый реальный шанс удвоить преимущество упустили Ткачёв-младший и Сошников. Форвард СКА убежал к воротам финнов и стал искать передачей Сошникова. Передача прошла, но лучший снайпер КХЛ отличиться не сумел. Мысль в этой атаке была неплохая, но наши ребята снова перемудрили, а ведь именно на это сетовал после игры с чехами Алексей Кудашов.



Игра проходила с преимуществом России, но шансы финнам регулярно давали наши защитники, продолжавшие играть крайне неуверенно. Обрезы, «подарки» соперникам – всё это снова случалось неоднократно. В этой ситуации лишний раз вспоминалась кандидатура Богдана Киселевича, которого по не хоккейным причинам уже второй этап Евротура игнорирует тренерский штаб нашей команды.



После первого гола и нескольких атак российской команды стартовый период матча взял вялотекущий темп, который довольно слабо разбавляла постепенно заполнявшаяся «Газпром-арена». Из-за скучной игры и тихих трибун не было ощущения праздника, зимней сказки. Удаление в составе нашей сборной по такому течению игры стало настоящим событием, но финны не успели наказать Ожиганова за грубость до конца периода.

Игра немного зажглась, но Туохимаа больше не хотел пропускать

В начале второго отрезка сборная России спокойно отоборонялась оставшиеся секунды меньшинства, а затем игра вошла в привычную колею. Нерва и эмоций явно не хватало. Это попытался изменить Андрей Миронов, применивший эффектный силовой приём против финна, и такая мера от нашего защитника немного помогла. Хоккеисты Суоми тоже принялись толкаться, создали опасный момент у ворот Сорокина, а в ответной атаке на рандеву с Туохимаа убежал Ткачёв-младший, но финский вратарь снова выиграл дуэль у российского форварда.



В матче на футбольном стадионе как-то растворилась ведущая тройка российской сборной. После реализованного большинства на старте игры «шипачёвцы» ушли в тень и не спешили баловать петербургскую публику красивыми комбинациями. Тем временем финны всё ближе подбирались к воротам Сорокина, хотя до реальных угроз дело всё-таки не доходило. И наша оборона старалась действовать системно, и у финнов не находилось того игрока, который мог придумать голевой момент.

В середине второго периода сборной России наконец удалось провести долгую позиционную атаку и запереть финнов в их зоне. Причиной этому стали активная игра наших ребят и два подряд проброса в исполнении соперника. Юкке Ялонену даже пришлось брать таймаут, чтобы дать время на отдых своим подопечным. Россия в это время успела поменять несколько звеньев, находясь в атаке, но в итоге не смогла выжать из этой ситуации никакой пользы. Счёт на табло остался прежним.



Впрочем, несмотря на отсутствие голов, второй период всё-таки был поживее первого. Вот и в конце отрезка команды обменялись опаснейшими моментами. Финны попали в перекладину, а в ответной атаке Ткачёв-младший без помех бросал с пятачка, но снова вынужден был капитулировать перед Туохимаа.

Слепышев спас «Русскую классику»

Голевая засуха, конечно, отнимала праздничную атмосферу «Русской классики», а порой просто усыпляла болельщиков, но всё-таки моменты во второй половине матча стали возникать более-менее регулярно, и пенять в очередной раз приходилось на слабую реализацию и недостаточное мастерство исполнителей. Так, в первые 10 минут третьего периода зрители могли увидеть не одну шайбу в обоих воротах, но лучшими на льду оставались вратари, которым, правда, и не ставили особо неразрешимых задач. Россию, которая вела в счёте, такой хоккей, в общем-то, устраивал, но на домашнем турнире (и тем более в «витринном» матче) мы, конечно, ждали более яркой и результативной игры от подопечных Кудашова.



Расшевелить и придать новых красок атаке сборной России не смогло и большинство, полученное за шесть минут до конца основного времени. Можно было снять все вопросы о победителе, но нашей команде не удалось нанести ни одного акцентированного броска по финским воротам.



Но всё-таки победа в этой игре осталась за нашей командой, и она оказалась не минимальной. Вновь постарался Антон Слепышев, улетевший в контратаку и пробивший финского голкипера хорошим броском в ближний угол. Могли забить и третью в пустые ворота, но Григоренко не сумел принять шайбу в простой ситуации.



Сборная России впервые под руководством Кудашова победила в основное время и не пропустила, что позволило нашим ребятам занять второе место на домашнем турнире.