90 матчей не мог забить. Теперь шайба сама отскакивает от него в ворота.

Ничушкин забивает и дерётся! Принял бой, но чаще сам получал по голове

«Есть у Ничушкина одно достоинство, которое никак не используется, — это его габариты. Он не самый большой игрок «Колорадо», но один из самых крупных. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 71 силовой приём — это намного больше, чем он вносил непосредственно в игру команды. В этом году он мог бы дать «Колорадо» немного «грохота», который вернул бы «Эвеланш» в число фаворитов. Команде нужны мощные, жёсткие парни, которые есть у «Вегаса», «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса». Да и прозвище у Ничушкина подходящее — Нюк», — писали болельщики «Колорадо» в середине октября, когда знаменитая безголевая серия Валерия Ничушкина достигла своего максимума.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.

Тогда казалось, что пользы от челябинца уже никакой не будет — остаётся только драться, тем более что незадолго до подобных призывов Валерий провёл свой первый бой в НХЛ. Драка с защитником «Вашингтона» Тайлером Льюингтоном получилась не самой яркой — ни одного акцентированного удара «танцоры» так и не сделали. Однако этот бой помог Ничушкину встать на правильные рельсы, и спустя два месяца отношение к 13-му номеру «Колорадо» резко поменялось.

После исторического матча с «Торонто», в котором прервалась засуха, россиянин провёл 15 матчей, в которых забил 7 голов (2 — победных) и отдал 4 результативные передачи.

Встреча с «Вегасом» несколько неожиданно дала продолжение бойцовской карьере Ничушкина, который в середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «Эвеланш» сцепился с защитником «Голден Найтс» Дереком Энгелландом. Бой никак нельзя записать Валерию в актив: Энгелланд обладал гораздо большим опытом в драках и легко нанёс несколько ударов по голове оппонента, в то время как Ничушкин так и не смог высвободить руку для ответа. Всё закончилось обоюдным падением и Ничушкин однозначно был признан побеждённым в драке.

К счастью, всё обошлось без травм, и, отсидев свои законные пять минут штрафа за драку, Валерий помог «Колорадо» укрепить преимущество другим образом — посодействовал тому, чтобы Пьер-Эдуард Беллемар оформил голевой дубль, отдав результативную передачу. Ничушкин увёл за собой одного из защитников, очистив пространство на пятачке у ворот Марка-Андре Флёри.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Для «хет-трика Горди Хоу» оставалось забить, и с этим Валерию откровенно повезло. За три минуты до конца матча защитник «Вегаса» Нейт Шмидт торопился вынести шайбу с собственного пятачка и угодил Ничушкину в визор, от которого снаряд отлетел в ворота «Голден Найтс». Недоумённая улыбка челябинца свидетельствовала о том, что он сам не ожидал такого отскока, но, как говорится, любой гол, который засчитан, не может плохо пахнуть.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



«После 91 матча без голов шайба теперь сама отскакивает от Ничушкина в ворота соперников. Даже если он сам этого не ждёт», — восторженно отметили достижение Валерия в фанатском блоге Mile High Sticking. Гол, передача и драка — вполне достойный подарок для болельщиков «лавин» на Рождество.

Ничушкин прёт, как танк! Уже 6 голов в 10 матчах Раньше над ним смеялись. Теперь он забивает постоянно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».