Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза

О том, что безголевая серия Валерия Ничушкина длится уже больше года, наверное, знают все хоккейные болельщики: талантливый челябинский форвард никак не может сбросить с себя психологическое давление, которое рискует стать запредельным. Переход в «Колорадо» мог бы стать для него счастливым билетом, но трудно начать забивать, сидя в запасе. Два последних матча Ничушкин просидел в пресс-ложе, наблюдая за хоккеем с трибуны, а болельщики потребовали от руководства «лавин» сделать габаритного россиянина тафгаем — дескать, так от него будет хоть какая-то польза команде.

Валерий Ничушкин в «Колорадо»-2019/20:

5 матчей, 1 (0+1) очко, 5 бросков, 5 минут штрафа, «+3».

Среднее игровое время — 10.51. 5 матчей, 1 (0+1) очко, 5 бросков, 5 минут штрафа, «+3».Среднее игровое время — 10.51.

Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 78 матчей. Он не забивает уже 1,5 года

Первая драка за 4 года

Повод к таким заявлениям дал сам Ничушкин, который 14 октября в матче против «Вашингтона» подрался с защитником «Кэпиталз» Тайлером Льюингтоном. Удивительно, но для почти двухметрового и мощного Валерия это был первый бой в НХЛ за 5 сезонов. Льюингтон в бойцовском деле был намного более опытен (более 40 драк на профессиональном уровне), однако никакого преимущества из своего опыта канадец извлечь не смог. Льюингтон уступал Ничушкину в росте, а сам бой получился без единого акцентированного удара и завершился достаточно быстро.

Видео можно посмотреть на канале HockeyFights в YouTube.

После этого матча Валерий две игры просидел в запасе. В матче с «Питтсбургом» все трое запасных у «Эвеланш» были россиянами, а на выездной матч с «Флоридой» наставник «Колорадо» Джаред Беднар вывел из опалы Никиту Задорова, но не Ничушкина. Шансы сыграть с «пантерами» у челябинца были — тренерский штаб объявил, что Валерий может выйти на лёд, если из-за травмы не сыграет один из лидеров команды Натан Маккиннон. С «Питтсбургом» Маккиннон получил большой синяк на бедре и в предматчевых раскатках перед встречей с «Пантерз» не участвовал из-за сильной боли. Конечно, Ничушкина не выпустили бы в первом звене, куда передвинулся бы Назем Кадри, а дали бы место в четвёртой тройке, но не случилось и этого. Макиннон сыграл, забил победный гол в овертайме, а россиянин снова был вынужден смотреть на это со стороны.

Тренер «Колорадо» оставил трёх русских в запасе. Фанаты негодуют Ладно Ничушкин и Каменев, но Задорова за что? Совпадение или нет, но «Эвеланш» впервые проиграл в сезоне.

Ядерное оружие стратегического назначения

Что же именно предлагают болельщики «Колорадо» для габаритного россиянина, который откровенно потерялся? Болельщица Надиа Архулета в блоге Mile High Sticking предложила использовать Ничушкина в роли так называемого «энфорсера», то есть силовика-тафгая, который иногда может забивать, внося свой вклад набранными очками.

«Я знаю, что узкоспециализированные бойцы в НХЛ остались в прошлом. Однако команды до сих пор берут в состав не самых техничных хоккеистов, у которых есть тенденции к очень жёсткой, «песочной» игре. Яркий пример тому Том Уилсон из «Вашингтона», который способен и забить, и надрать задницу. В прошлом сезоне Ничушкин не забил ни одного гола за все 57 матчей, которые провёл за «Даллас», в этом году он прибавил к ним 5 матчей за «Колорадо». Он может быть очень талантлив и техничен, но прямо сейчас это просто не работает. В матче против «Кэпиталз» он сыграл только 9.19, это самое маленькое игровое время среди всех нападающих «Эвеланш».

Есть у Ничушкина одно достоинство, которое никак не используется — это его габариты. Он не самый большой игрок «Колорадо», но один из самых крупных. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 71 силовой приём — это намного больше, чем он вносил непосредственно в игру команды. Понятно, что драка с Льюингтоном не была его инициативой, но для первого боя в НХЛ за карьеру это было вполне неплохо, ведь Льюингтон много дрался в АХЛ.

Я не уверена, что сам Ничушкин хочет выступать в таком амплуа, но ведь сейчас ему грозит отстранение от команды — даже у ветерана Пьера-Эдуарда Беллемара, который тоже играет в четвёртом звене, есть два гола. Эта ситуация напоминает мне моего старого любимца Рене Корбе, который был очень хорош в молодёжном хоккее — в своём последнем сезоне в лиге Квебека он набрал 148 очков. Он был выбран на драфте в первом раунде, но в НХЛ никогда не достигал рубежа даже в 30 очков. Он не был узким «полицейским» типа Скотта Паркера, но был тем, против которого соперники очень не любили играть.

Есть куда более худшие способы зарабатывать на жизнь, а у Ничушкина шестизначная зарплата в 24 года. И он вполне сможет вернуться в КХЛ после нынешнего сезона. В этом году он мог бы дать «Колорадо» немного «грохота», который вернул бы «Эвеланш» в число фаворитов. Команде нужны мощные, жёсткие парни, которые есть у «Вегаса», «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса». Да и прозвище у Ничушкина подходящее — Нюк», — отмечает болельщица.

Nuke, то есть ядерное оружие, пока что простаивает без дела. В последнем матче с «Флоридой» «лавины» выиграли, а победный состав, как известно, крайне редко меняют.

Вспоминая урок от Артюхина

Логика в словах болельщицы, безусловно, есть. Форвард, который и не забивает, и не дерётся — сомнительный актив для команды, которая планирует побороться в нынешнем сезоне за Кубок Стэнли. И если Валерий хочет остаться в НХЛ в будущем, ему нужно проявлять себя хотя бы в таком качестве. Правда, для этого необходимо сначала попасть в состав.



Бойцовская карьера Валерия очень коротка, что удивительно, учитывая многократно упомянутый рост и габариты Ничушкина. В 2016 году он дебютировал на этом поприще, будучи игроком ЦСКА: в Новосибирске в матче против «Сибири» ему пришлось биться с гигантом Евгением Артюхиным, и тогда Ничушкин проиграл, хотя заслужил похвалу за смелость.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

Драка с Льюингтоном получилась куда более удачной, так что Валерию действительно впору задуматься о том, как избежать попадания на драфт отказов.