«Наши сборные ненавидят друг друга». Чехи счастливы, что победили Россию

Чешские хоккеисты не стали винить в травме своего лидера россиян, но признали, что эта победа доставила им огромное удовольствие.

В Чехии стартовал молодёжный чемпионат мира. В стартовом матче хозяева турнира в упорной борьбе одолели сборную России – 4:3. После окончания матча чешские хоккеисты не скрывали радости от победы над принципиальным соперником.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.

«С Россией каждый матч получается очень трудным и жёстким»

Нападающий сборной Чехии Ян Еник отметил поддержку трибун и признался, что его команда ждала грубой игры в матче с россиянами.



«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да, у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки, и бросали туда.



Ожидали ли мы такой жёсткой и грубой игры? Да. Согласен ли я с этим? Да. С Россией каждый матч получается очень трудным и жёстким. Наши сборные ненавидят друга».

В концовке матча с Чехией судьи в третий раз оставили сборную России «3 на 5»

«Мы старались выиграть ради Лауко»

Защитник сборной Чехии Либор Забрански рассказал, как на команду подействовала травма лидера Якуба Лауко.

«Это очень важная победа для нас. Первый матч всегда имеет особое значение. Классная победа против российской команды, это очень сильный соперник. Потеря Якуба Лауко? Это игра, тут ничего не поделать, травмы — её часть. Конечно, травма лидера — это не то, что хочется увидеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для него. Удаления у россиян? Это вопросы к судьям, это не моя работа. Не могу сказать, что мы стали злее после травмы Лауко. Мы старались выиграть для него и сделать шаг вперёд, чтобы компенсировать его потерю. Ожидали ли мы жёсткой, где-то грязной, игры? Да. С Россией всегда очень тяжело играть, это очень хорошая команда».

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.

«Не думаю, что в эпизоде с травмой Лауко Соколов нарушал правила»

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада подвёл итоги матча с Россией.



«Я несколько раз пересмотрел момент с травмой Лауко, не думаю, что там было нарушение. У него травма связки колена. По первым прогнозам он уже не сможет сыграть на турнире, но завтра ему сделают МРТ, посмотрим, насколько там всё серьёзно.



Матч был нервный для обеих команд. У нас было непростое начало, даже несмотря на то, что мы забили два гола. Первые 10 минут были тяжёлыми для нас, сборная России играла хорошо. Они играли в тело, мы тоже старались показывать силовую борьбу. Знаем, что у них качественные игроки, которые могут сделать результат».



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