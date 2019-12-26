В концовке матча с Чехией судьи в третий раз оставили сборную России «3 на 5»
В концовке матча с Чехией на молодёжном чемпионате мира судьи в третий раз оставили сборную России «3 на 5». Ранее судьи дважды оставляли россиян «3 на 5» в концовке второго периода, чешская сборная сумела забить один гол.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.
Состав сборной Чехии:
Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.
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