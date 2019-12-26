В концовке матча с Чехией судьи в третий раз оставили сборную России «3 на 5»

В концовке матча с Чехией на молодёжном чемпионате мира судьи в третий раз оставили сборную России «3 на 5». Ранее судьи дважды оставляли россиян «3 на 5» в концовке второго периода, чешская сборная сумела забить один гол.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.



Состав сборной России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.



Состав сборной Чехии:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.