Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой

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Изначально были основания полагать, что матч между сборными России и США может получиться грубым. Даже учитывая тот факт, что накануне коллективу Валерия Брагина пришлось сыграть встречу с канадцами, в которой было оставлено много эмоций.

Но ведь американцы не меньший раздражитель. Матчи с ними всегда принципиальны для россиян на всех уровнях. В том числе и в молодёжном хоккее, тем более что в последнее время мы играем с Америкой неудачно. Разумеется, в Остраве сборная России хотела взять реванш за прошлогодние поражения.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.

Такой шанс был. Да, США отдыхали, а россияне играли с Канадой. С другой стороны, российская сборная набрала хороший игровой тонус, а вот Америка могла его подрастерять.



«Не припомню, чтобы у нас раньше были матчи с Канадой и США друг за другом. Мы живём сегодняшним днём. Вчера был хороший матч, но он остался в истории. Чем быстрее его забудем, тем лучше будет для ребят, и мы это до них донесли. В этом плане выходим на игру сегодня с таким же настроением, но потенциал сборной России ещё полностью не использован. Провели игру с Канадой на хорошем уровне, но это не предел», — говорил перед игрой тренер российской сборной Игорь Ларионов.

«Он научил меня всему, чему можно». Ученик Ларионова из сборной США забил России Артур Калиев родился в Ташкенте, но почти всю жизнь прожил в Америке. Мечтал играть за США и готов к битве с Россией.

Первый период получился скудным на голы, точнее, их зрители так и не увидели. В каких-то моментах удачно действовали вратари Мифтахов и Найт, порой командам просто не везло. Взамен голов россияне и американцы решили преподнести публике жёсткий, а порой даже грязный хоккей.

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Да-да, именно грязный, так как иначе то, что сделал хоккеист сборной США Оливер Вальстрём, просто не назовёшь. Увы, но главные судьи Майкл Кэмпбелл и Андреас Харнебринг пропустили очень неприятный момент. На 14-й минуте Вальстрём, проезжая после свистка мимо российского нападающего Кирилла Марченко, ударил нашего игрок локтем. Выглядело это жутковато – Марченко сразу упал на лёд, а на лавке врачи моментально начали осматривать россиянина. После таких вещей часто случается сотрясение мозга, ведь Марченко получил этот удар неожиданно, даже не думая, что ему прилетит.

Конечно, россияне не могли пропустить такое поведение. Российский защитник Александр Романов поймал на мощный силовой приём Джона Бичера, а Александров жёстко сыграл против Бринка. После удара Александрова американец и вовсе отлетел к нашему борту. Эмоциональный Замула моментально начал что-то кричать сопернику и бить по борту.



Такими темпами дело могло закончиться массовой дракой. А всё из-за того, что судьи, как сказано выше, изначально пропустили фол американца, который не должны были пропускать.



Но и это ещё не всё. Мисюль жёстко встретил Пинто в середине площадки, после чего судьи выписали недавно заявленному за сборную российскому защитнику 2+10. Вместе с Мисюлем на лавку поехал «масочник» Грошев.



Вот что бывает, когда судьи хоть на минуту выпускают нити игры из своих рук. Тем более когда речь идёт о молодёжном хоккее, где эмоции зачастую бьют через край. Хочется, чтобы грязных моментов было как можно меньше.



Кстати, после сирены на второй перерыв Ртищев ударил головой Вальстрёма (перед этим американец что-то кричал россиянину в лицо). Конфликт удалось погасить лайнсменам, а Никита чудом не нарвался на штрафные санкции. Повезло, что удар пришёл в визор Вальстрёма, повезло, что этого не увидели судьи.