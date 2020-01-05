Согласен на КХЛ, если не получится в «Монреале». Ковальчук поговорил с канадскими СМИ

«Же суи трез эре детреа Монреаль». Это, конечно, не легендарные «же не манж па сис жур», но тоже внушает. Илья Ковальчук приготовил сюрприз для журналистов и болельщиков «Монреаль Канадиенс», начав первую встречу с ними на французском языке, чем сразу расположил к себе гордых франкофонов.

«Дети спросили есть ли в Монреале снег»

«Если французский — язык романтики, то Илья Ковальчук выбрал идеальный способ выразить свою любовь к новому городу, в котором он будет заниматься своим делом. Он сказал, что очень рад быть в Монреале — сделал это на языке Мольера, встав перед множеством камер и микрофонов. Не удивительно, что Илья так рад быть в нашем городе, так как его неудача в «Лос-Анджелесе» и попадание на безусловный драфт отказов стало, по его же собственным словам, горькой пилюлей. Ковальчук должен получить дополнительный импульс, присоединившись к хоккейному монреальскому безумию. Городу, который он должен хорошо помнить по 23 визитам сюда за свою карьеру.



Как сказал генеральный менеджер Марк Бержевен, подписание контракта было не единственной переговорной задачей. Ковальчуку пришлось торговаться с Бреттом Кулаком за 17-й игровой номер, но здесь Илья получил некоторую помощь от бывшего одноклубника по «Кингз» Нейта Томпсона, который помог уговорить Кулака взять номер 77. Ковальчук полагает, что сможет помочь «Монреалю» при игре в большинстве и взволнован, присоединяясь к молодой команде», — отметил обозреватель официального сайта «хабов» Дэн Браверман.



Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля»

Сам Ковальчук высказывался о своей новой команде очень тепло.



«Я очень рад быть в «Монреале». Мне было тяжело после расставания с «Лос-Анджелесом», потому что хоккей — это моя любимая работа. Было сложно, но близкие были рядом, они и друзья поддержали меня. Я рад, что оказался в «Канадиенс», потому что это клуб Большой шестёрки с огромной базой болельщиков. Каждый раз, когда я играл здесь раньше, это было очень интересно и здорово. Это один из лучших стадионов и мне не терпится выйти на лёд.



Мог ли я наслаждаться временем на пляже? Я люблю хоккей. Речь идёт не о деньгах или чём-то таком. Я хочу играть, хочу принимать участие в матчах. Мои дети спросили меня, есть ли в Монреале снег. Я ответил, что есть, и они заявили: «Мы хотим с тобой». Что сказать тем, кто считает, что в 36 лет я не смогу успевать за молодыми? Я постараюсь от них не отставать, но лучше ничего не говорить. Пойду на лёд и покажу всё там — вот что я собираюсь сделать», — заявил Ковальчук.



Согласен на КХЛ, если в «Монреале» не получится

«18 лет спустя «Монреаль» наконец-то получил Ковальчука. На драфта 2001 года бывший генеральный менеджер «Канадиенс» Андре Савар сделал всё возможное, чтобы получить у «Атланты» первый выбор — в обмен предлагали Андрея Маркова, вратаря Мэтью Гарона и общий седьмой драфт-пик. Но босс «Атланты» Дон Уодделл отказался, а «Монреаль», в итоге, выбрал Майка Комисарека и Александра Пережогина.



Теперь у «Канадиенс» есть 36-летний Ковальчук. Его не было в составе команды на матче «Монреаля» с «Питтсбургом», но он встретился с представителями СМИ перед игрой. Он произвёл большое впечатление, сказав несколько слов по-французски. Он надеется дебютировать за «Монреаль» в понедельник в матче с «Виннипегом». Что поделать, отчаянные времена требуют отчаянных мер — именно поэтому генменеджер «канадцев» Марк Бержевен решил подписать Ковальчука.



На вопрос о том, почему в «Лос-Анджелесе» ничего не вышло, Илья ответил уклончиво. Сказал, что не хочет вдаваться в подробности, что было много разных вещей. Он сказал, что не готов заканчивать с хоккеем, и не исключает возможности продолжения карьеры в КХЛ, если с «Монреалем» тоже не получится. Но он надеется, что до этого не дойдёт», — пишет обозреватель Montreal Gazette Стю Коуэн.



Любопытно, что многие канадские болельщики в социальных сетях стали распространять слух о том, что Ковальчук имел на руках предложение из КХЛ на сумму около $ 5 млн. Но отказался от неё — разумеется, ради «Монреаля». Впрочем, ни одно авторитетное заокеанское издание эту информацию не подтвердило.

«Нам нужна его помощь»

«Бержевен сделал свой ход. Он надеется, что сработает та же магия, какая была в 2004 году после приглашения Алексея Ковалёва и в 2016, когда пришёл Александр Радулов. В свои 36 лет Ковальчук совсем не похож на суперзвезду НХЛ, которой он когда-то был, и не стоит на этот счёт заблуждаться. Но, в отличие от Ковалёва и Радулова, контракт Ковальчука не занимает много места под потолком зарплат. Годовой контракт Ильи стоит меньше, чем то, что команды получают в качестве облегчения, отправляя хоккеистов в фарм-клуб. Насколько Ковальчук может помочь «Монреалю»? В «Лос-Анджелесе» он был не очень хорош, если не сказать больше.



В отличие от «Лос-Анджелеса», «Монреаль» играет в довольно динамичном, атакующем стиле, который построен вокруг четырёх звеньев, каждое из которых может забить. Но всё это резко затруднили травмы. Возможно, что Ковальчук может помочь в атаке, не нанося особого вреда обороне. Это не значит, что Илья взорвёт «Белл-центр» в первый же день, как это сделал в своё время Ковалёв. Но нет причин не попробовать, сможет ли всё это сработать», — отметил обозреватель Sportsnet Эндрю Беркшир.



«Нам нужна его помощь. Сейчас это безрисковый парень, который нам ничего не стоит. Он может забивать голы. В нашей игровой системе он вполне может нам помочь. Это будет доказательством того, что он ещё может. То, как мы играем, может помочь ему стать тем, кем он был раньше», — резюмировал главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен.

