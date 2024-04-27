«Пожелал ему, чтобы не возвращался». Разин прокомментировал отъезд Гребёнкина в НХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о решении нападающего Никиты Гребёнкина продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».

«Я с ним в сезоне уже по этому поводу разговаривал. Я ему не говорил «езжай» или «не езжай», просто говорил какие могут быть последствия от того, уедет ли он или нет. А решение он принимал сам. Я сейчас в дороге из Магнитогорска в Екатеринбург, подъезжаю к Челябинску, то есть прошло уже час три, наверное, как мы с ним попрощались. Я ему пожелал удачи и чтобы он не возвращался (смеётся). Собирается ли он присоединиться к «Торонто сейчас? Я так понял, что он уже подписал контракт и да, летит туда, хочет сыграть. Хотя вряд ли… Он играл с повреждением, с серьёзным достаточно. И как он собирается играть? Может быть, я тонкостей не знаю, может он просто подписал, и у него год сгорит и так, и так, если он присоединится к команде. Но то, что он туда едет — это точно» — сказал Разин в эфире на Youtube-канале «Скользкий лёд».

Ранее сообщалось, что Гребёнкин принял решение отправится играть за «Лифс». Форвард был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.