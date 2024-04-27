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В Минске простились с Константином Кольцовым

В столице Беларуси прошла церемония прощания с хоккеистом и тренером Константином Кольцовым, которую посетили руководство и игроки минского «Динамо».

«Проститься с хоккеистом приехали генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Артём Каркоцкий и «зубры», которые находятся в расположении сборной.

Прах будет захоронен в деревне Чуденичи в Логойском районе. Воспитанника минской «Юности» не стало 18 марта 2024 года. Кольцову было 42 года» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Фото: ХК «Динамо» Минск

Фото: ХК «Динамо» Минск

Ранее тело Кольцова было кремировано в США, где он трагически погиб.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он становился чемпионом России в 2008 и в 2011 году. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.