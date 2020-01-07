Фанаты «Монреаля» скандировали: «Кови, Кови!». Кажется, россиянин нашёл свою команду

Домашний матч с «Виннипегом» стал первым для Ильи Ковальчука после подписания контракта с «Монреалем». По иронии судьбы дебютировать за свой новый клуб Илье пришлось против своих «бывших», поскольку нынешний «Джетс» — это прежняя «Атланта», а лучшим снайпером в истории этого клуба является именно Ковальчук. Так или иначе, но фигура звёздного россиянина не могла не вызвать к себе особого интереса. Для самого «Монреаля» же приобретение форварда, который может забить, было жизненно важным, поскольку полуживые «канадцы» до встречи с «реактивщиками» потерпели пять поражений подряд.

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Свой первый «+1» Ковальчук, который стал 20-м россиянином в истории «Монреаля», заработал в первом же голе «Канадиенс» в этом матче. Автором шайбы стал защитник Бен Шьяро, который в середине второго периода мощным броском пробил голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка и сократил отставание хозяев в счёте, которое к тому моменту составляло два гола.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В середине третьего периода картина повторилась. Снова Ковальчук принял участие в голевой атаке, и на этот раз отметился результативной передачей, а Шьяро точным дальним выстрелом сократил отрыв, сделав счёт 2:3.



36-летний Ковальчук стал третьим самым возрастным хоккеистом в истории «Монреаля», кто смог набрать результативный балл в дебютном матче за клуб. Помимо него в этом списке отмечены Джек Лавиолетт (1917, 38 лет) и чех Роберт Ланг (2008, 37 лет).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дебют Ильи и в самом деле получился вполне солидным. Россиянин выходил в первом звене с Томашем Татаром и Филиппом Дано, получив от главного тренера Клода Жюльена больше 19 минут игрового времени (сравните с крохами, которые ему давали в «Лос-Анджелесе»).



Ковальчук нанёс 4 броска в створ и стал самым активным хоккеистом своей команды, а по броскам с пятачка (2) разделил первое место. 9 раз выводил шайбу из своей зоны (2-е место в команде), а самое интересное состоит в том, что Ковальчук провёл 6 силовых приёмов и был в числе трёх форвардов «Канадиенс», на счету которых есть заблокированный бросок соперника. Единственное, что не даёт признать дебют Ковальчука окончательно удачным, это очередной проигрыш «Монреаля», который стал для команды уже шестым подряд.



«Для хоккеиста, который почти два месяца не играл, Ковальчук был в полном порядке», — отметил комментатор TSN Майк Джонсон.





1 — Макс Доми (20.07)

2 —

3 — Томаш Татар (17.56)

4 — Филлип Дано (17.49)

5 — Арттури Лехконен (17.31) Игровое время нападающих «Монреаля» в матче с «Виннипегом»:1 — Макс Доми (20.07)2 — Илья Ковальчук (19.25)3 — Томаш Татар (17.56)4 — Филлип Дано (17.49)5 — Арттури Лехконен (17.31)

Кроме всего прочего, Илья стал лучшим среди нападающих своей команды по продвинутому показателю полезности Corsi For. «11 лет назад у Ковальчука было 91 очко за «Атланту», а у Ши Уэбера — 50 за «Нэшвилл», они были молодыми звёздами своих команд, которые располагались на юге НХЛ. Сегодня они вместе отпраздновали гол за «Монреаль». Вот это игра!» — отметил хоккейный аналитик Джефф Вайлетт.

«Это были несколько отличных дней, я был в восторге. Прекрасная атмосфера, отличные партнёры и атмосфера в раздевалке. Это было очень важно для меня. Как я оценю свою игру? Конечно, мне нужно прибавлять. Тренер дал мне сегодня много игрового времени, и во второй половине матча я постепенно начал ощущать себя лучше. Буду стараться прибавить как можно быстрее. Жаль, конечно, что мы проиграли, потому что Кэри Прайс удержал нас в игре в самом начале, но некоторые ошибки стоили нам матча. Но мне понравилось, как мы боролись до самого конца.

Слышал ли я крики болельщиков «Кови, Кови»? Это было здорово. Но я надеюсь, что дам им больше поводов, чтобы скандировать моё имя», — сказал Илья после матча.