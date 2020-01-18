Камера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛ

Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.

В субботу, 18 января, на «ВТБ Арене» в Москве состоялись конкурсы мастерства в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Они прошли в формате соревнования команд, составленных из игроков четырёх дивизионов. Мастер-шоу вызвало оживлённую реакцию публики, хотя правильно говорят, что столица России уже перенасыщена спортивными событиями. Всё началось с красочного открытия, не обошлось и без танцев в исполнении талисманов. Как же выглядели и проходили сами конкурсы?

Конкурс 1. Круг на скорость

Число участников – по два игрока от каждой команды.



Суть – не только выиграть, но и побить рекорд Энвера Лисина (12,45 секунды). За это могли добавить одно очко. Ещё до начала конкурсов в объективы телекамер попала знаменитая камера TSN — помните финал недавнего МЧМ? Вечер шуток и развлечений начался.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ

По итогам конкурса три очка заработал дивизион Тарасова (Грецкий, Анисимов), два балла набрали «харламовцы» (Никита Гончаров, Порядин), а дивизионы Боброва (Яшкин, Шапорев) и Чернышёва (Чинахов, Семёнов) остались без очков. Яшкин, на которого сильно рассчитывали, и вовсе потерял равновесие, после чего едва не упал. Драгоценное время было потеряно.



Выиграл же конкурс нападающий МХК «Динамо» СПб Егор Анисимов. Вот, что значит молодёжь! Анисимов пробился на взрослый Матч звёзд после молодёжного Кубка вызова.

Конкурс 2. Надёжная защита

Число участников: участвовали четыре вратаря и 36 игроков.



Конкурс проходил по правилам проведения штрафных бросков. Каждая попытка начиналась по свистку судьи. Игроки одного дивизиона пробивали буллиты вратарю другого дивизиона. Вратари соревновались между собой в том, чья серия спасений получилась самой длинной.



Так, Александр Сёмин исполнял буллит вместе с сыном, которого тоже зовут Александр. Здорово выглядел вратарь Юлиус Гудачек, отразивший шесть буллитов подряд. Кстати, если сын Сёмина не забил, то ребёнок Якова Рылова реализовал свою попытку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ

Вячеслав Грецкий решил подкормить участников и вынес на лёд белорусские драники. Однако попробовал их только Гудачек. Как оказалось, они были больше похожи на сырники, нежели на традиционное белорусское блюдо. В очередной раз блеснул своим русским языком защитник Даррен Диц, вышедший на лёд в образе Александра Сергеевича Пушкина. Диц прочитал отрывок из «Зимнего утра».

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ

«Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом», — признался Диц журналистам.



В итоге после двух конкурсов у дивизиона Боброва было одно очко, у дивизионов Тарасова и Харламова – по два, у Чернышёва – ноль.

Конкурс 3. Эстафета хоккейного мастерства

Число участников – по семь игроков от команды.



Это соревнование на время состояло из четырёх эстафет, по пять этапов каждая. Конкурс непросто, но тем интереснее! В итоге дивизион Харламова вырвался в лидеры после половины конкурсов, набрав в общей сложности пять очков. На втором месте с четырьмя баллами были команда дивизиона Тарасова.



Кстати, Александр Сёмин на сей раз появился в богатырском шлеме и с мечом в руках. Чем не повод истинному «Витязю» напугать всех соперников? Его примеру последовал и другой «витязь» — Илья Шинкевич.

Конкурс 4. Сила броска

Число участников – по два игрока от команды.



Здесь, как и в случае со кругом на скорость и Лисиным, важно было не только нанести мощный бросок, но и постараться побить результат Александра Рязанцева (183 км/ч).



Победителем этого конкурса стал финский защитник Юрки Йокипакка, который порадовал зрителей необычным костюмом в виде ёлки. Ведь фамилия финна созвучна с известным российским выражением «ёлки-палки!».



В итоге Йокипакка запустил шайбу в ворота со скоростью 164,15 км/ч. Побить или хотя бы повторить рекорд Александра Рязанцева не удалось даже близко.

Юрки Йокипакка Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конкурс 5. Точность броска (снайпер)

Число участников – по два игрока от команды.



Далее – точность броска. Здесь главным претендентом на победу называли Вадима Шипачёва, выступавшего в динамовской шапке-ушанке. Но по результатам конкурса Вадим занял второе место, а точнее всех в цель бросал Найджел Доус, ещё один известный мастер КХЛ.



Но дело в том, что, помимо Шипачёва, удачно выполнил свои попытки партнёр Вадима по дивизиону Боброва – Лаурис Дарзиньш. В итоге два очка отправились в эту команду.

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА

Дивизион Боброва – четыре суммарных очка, Тарасова – пять, Харламова – девять, Чернышёва – два. Так как в последнем конкурсе разыгрывалось три очка, то «харламовцев» уже никто не мог догнать.

Конкурс 6. Хоккейный биатлон

Число участников – по пять игроков от команды.



Трасса состояла сразу из нескольких участков, поэтому важно было выступить стабильно хорошо. Здесь ситуацию в пользу своей команды – дивизиона Харламова – переломили игроки «Трактора» Ник Бэйлен и Лукаш Седлак.

В результате Найджел Доус и компания заслуженно выиграли мастер-шоу. Завтра болельщиков ждём сам Матч звёзд.