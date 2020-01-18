Великий! У Овечкина два хет-трика подряд, он обходит одну легенду НХЛ за другой

Матчи между «Вашингтоном» и «Айлендерс» уже второй сезон подают под соусом противостояния тренера Барри Тротца, который привёл «столичных» к первому и единственному Кубку Стэнли, но сегодняшняя игра была особенной по другому поводу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин должен был подняться на 10-е место в списке снайперов НХЛ всех времён. Естественно, такой момент не стоило откладывать – из-за отказа ехать на Матч звёзд Овечкин должен был пропустить либо одну игру до него, либо после. Он выбрал после, и не стал откладывать свой 690-й гол в долгий ящик. Для него это был шестой гол в последних трёх играх, Овечкин продолжает сокращать отставание от лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Мне посчастливилось тренировать Овечкина, и он лучший голеадор за всю историю. Не буду скупиться на похвалу, ведь это правда. Посмотрите на его манеру наносить броски и на его послужной список в эпоху, когда забивают не так часто, как раньше», — говорил Барри Тротц несколько дней назад.

Овечкин — 9-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Айзермана и стал ещё ближе к рекорду Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил 692-й гол в карьере, обогнал Марио Лемье и догнал ещё одну легенду – Стива Айзермана.

«Он закончит на первом месте». Реакция Америки на достижение Овечкина

«Овечкин продолжает подниматься по лестнице лучших снайперов всех времён. Он забил в первом периоде матча с «Айлендерс» и сравнялся с Марио Лемье, выйдя на 10-е место. Если бы одного этого было недостаточно, Овечкину теперь нужен всего один гол, чтобы вытеснить Лемье из топ-10. Это фанаты «Вашингтона» точно оценят.



Лемье забил 690 голов всего за 915 матчей, что просто невероятно, а Овечкин проводит 1133 матч в карьере. Но величие Овечкина кроется в том числе и в том, что он обладает невероятной способностью оставаться здоровым. Готовность играть – одна из величайших способностей», — отмечает Джей Джей Реган из NBC Sports Capitals.



«Айзерман и Мессье – следующие. Восхождение Овечкина в рейтинге снайперов в ближайшее время не прекратится. Он в двух шайбах от девятого места и Стива Айзермана, в четырёх – от Марка Мессье и восьмого места, и в 18 шайбах от Майка Гартнера, который занимает седьмое место.

Великой Восьмёрке осталось забить 10 голов, чтобы стать восьмым игроком в истории, забившим 700 шайб. Он – единственный россиянин, который входит топ-50 лучших снайперов НХЛ всех времён. С момента появления в НХЛ Овечкин, без сомнений, является элитным забивным талантом», — пишет Стивен Психогиос из Yahoo Sports Canada.



Пока кто-то ещё верит, что рекорд Уэйна Гретцки устоит, журналисты из Питтсбурга не сомневаются, что Овечкин его побьёт.



«Овечкин только что забил 690-й гол и теперь делит с Марио Лемье 10-е место в списке снайперов в истории НХЛ. Он закончит (карьеру) на первом месте. Нет причин, чтобы этого не случилось. Подсчёты доказывают, что это реалистично», — написал в «твиттере» журналист из Питтсбурга Деян Ковачевич.



«Овечкин побьёт рекорд Гретцки, и это будет гораздо внушительнее, чем когда Гретцки устанавливал рекорд. Всё дело в том, что Овечкин делает это в другой эре», — соглашается репортёр Майк Асти.

Камбэк, хет-трик и топ-9 снайперов в истории

Меж тем, «Айлендерс» не планировали спокойно дать Овечкину и «Вашингтону» насладиться рекордом. Они играли жёстко, не давали атаковать, устраивали стычки. И уже в первом периоде перевернули игру в свою сторону. Брок Нельсон быстро отыграл одну шайбу – Тодд Рирден взял челлендж на офсайд, но гол не отменили, и «столичные» остались в меньшинстве. Героически «отбившись» в формате «три на пять» (ещё одно удаление схватил Карл Хагелин), после выхода четвёртого игрока «Вашингтон» пропустил ещё раз. Можно сказать, это было неудачное стечение обстоятельств – Сизикас простреливал на пятачок, и шайба срикошетила от конька Радко Гудаса мимо Холтби. Во втором периоде «Айлендерс» забили ещё два гола, но Овечкин был против того, чтобы его праздник портили.



На третий период Илья Самсонов сменил Холтби в воротах «Вашингтона», а гости пустились в погоню. Забил Хагелин, исправившись за глупое удаление в первом периоде, а затем забил и Овечкин. И какой это был гол! Овечкин протащил шайбу в зону, наткнулся на Скотта Мэйфилда, упал и в падении нанёс бросок, который срикошетил от Райана Пулока. Эта шайба стала уникальной в карьере Александра Великого – ещё ни разу до этого ему не удавалось забивать больше одной шайбы в трёх матчах подряд. «Ему 34, а он продолжает делать что-то новое», — восхитился обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ

«Учитывая, как Овечкин раззабивался на этой неделе, Айзерману сегодня тоже надо приготовиться», — написал Гулитти после первого гола Александра. И не ошибся в своих прогнозах – «Вашингтон» наколотил пять шайб за период, а Овечкин догнал Айзермана.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs

У капитана «столичных» — второй хет-трик подряд, 26-й в карьере, по этому показателю он сравнялся с Морисом Ришаром. «Овечкин – это Яромир Ягр этого поколения. Он будет забивать, даже когда ему будет 50», — написал журналист Дэвид Дворк.



Восемь голов за три матча, второе место в списке лучших снайперов сезона, девятое – в топе всех времён. Овечкин настолько крут, что иногда хочется себя ущипнуть. Это всё взаправду? Великий!