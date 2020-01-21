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ЦСКА – СКА – 3:2, Василий Подколзин забил первый гол в КХЛ, обзор матча 21.01.2020

ЦСКА – СКА – 3:2, Подколзин — первый гол за СКА
Елена Кузнецова
Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА
«Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.
Хоккей / КХЛ 0

К очередному, уже пятому «армейскому» дерби сезона команды ЦСКА подошёл уверенным лидером турнирной таблицы и стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф, а СКА – первым преследователем, хотя дотянуться до москвичей будет непросто – запас у команды Игоря Никитина в целых пять очков.

Предыдущая встреча соперников прошла в помпезной обстановке «Зенит Арены», на глазах у 60 тыс. зрителей, но сам хоккей был не самым зрелищным – 50 минут без голов и итоговые 1:0 в пользу ЦСКА. В сезоне преимущество тоже за ЦСКА – они выиграли три матча и проиграли только один.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Подколзин (Белов) – 33:47' (5x5)   1:1 Толчинский (Капризов, Слепышев) – 38:33' (5x4)   1:2 Карпов (Бенгтссон, Белов) – 39:43' (4x5)   2:2 Окулов (Марченко, Шалунов) – 41:25' (5x4)   3:2 Толчинский – 42:13' (5x5)

Первый период этой игры тоже не принёс заброшенных шайб, но вряд ли кто-то скажет, что ему было скучно. Гости, пожалуй, были упорнее в атаках, старались как можно дольше задерживаться в чужой зоне и нагружать ворота Ларса Юханссона. Хотя два самых опасных момента создали сходу – сначала мог забивать Андрей Кузьменко, а затем Максим Карпов создал великолепный момент для Евгения Кетова.

Хозяева же здорово играли в неравных составах – Антон Слепышев и Кирилл Капризов наиграли в большинстве на два-три гола, и только благодаря Магнусу Хелльбергу ворота СКА остались в неприкосновенности. Да и в меньшинстве ЦСКА был хорош – Максим Мамин мог забивать по-бобровски, но опять же, Хелльберг в последний момент перекрыл дальний угол клюшкой.

Первый гол Подколзина в КХЛ

Второй период начался совсем иначе. ЦСКА мощно попёр вперёд, видимо, в перерыве тренерский штаб объяснил, что играть следует гораздо агрессивнее. СКА только успевал отбиваться, а об атаке и не помышлял.

Свой запал москвичи остужали сами, удалениями. Правда, большинство СКА весь чемпионат хромает на обе ноги – хуже в Западной конференции реализуют лишнего только рижское «Динамо» и «Северсталь». Забить петербуржцам снова не удалось, но к середине периода они уже выровняли игру. И тут случилось то, чего на берегах Невы ждали уже очень долго. Первый гол Василия Подколзина в КХЛ.

Этот 18-летний нападающий восхищал в юниорских сборных, великолепно показывал себя в ВХЛ, а недавно вернулся со второго для себя молодёжного чемпионата мира с серебряной медалью. Но в КХЛ отличиться никак не мог, хотя моменты были. До сегодняшнего дня у него было 20 матчей в КХЛ, после возвращения с МЧМ СКА стал активно использовать молодёжную тройку Марченко, Морозова и Подколзина. И Василия прорвало в одном из самых принципиальных матчей. И это была не случайная «ковыряшка», а настоящий «подколзинский» гол – он получил пас от Антона Белова на входе в зону, продавил сразу двух защитников ЦСКА и завёл шайбу в ворота. Чистая красота!

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

ЦСКА всё-таки забил в большинстве – Сергей Толчинский получил передачу за воротами и здорово разобрался с Хелльбергом на пятачке. Толчинский сегодня был заметен – и свои моменты имел, и на Слепышева здорово пасовал в формате «пять на четыре».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Это случилось за полторы минуты до второго перерыва, а СКА, к тому же, тут же удалился ещё раз. Но если не получается реализовать лишнего, надо пробовать другие схемы. Например, забить в меньшинстве. Исполнил Максим Карпов – выигранное вбрасывание, контратака, игроки ЦСКА полностью не включились в эпизод, ну и бросок у нападающего СКА получился великолепным.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

ЦСКА бьёт дважды за 50 секунд и выигрывает

Меньше 50 секунд потребовалось москвичам, чтобы перевернуть неудачно складывающуюся игру. ЦСКА сразу после перерыва реализовал то самое большинство – Константин Окулов делал передачу на дальнюю штангу Мэту Робинсону, но шайба срикошетила от Лукаса Бенгтссона в ворота. В следующей смене счёт стал уже 3:2 в пользу москвичей – гости не смогли вывести шайбу из зоны, Толчинский выехал на центр и мощно зарядил на неудобной высоте. Вот таким и должно быть «армейское» дерби! С нервом, качелями и неожиданными сюжетными поворотами.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Дальнейшее для ЦСКА было делом техники — работать и удерживать победный счёт. Но СКА боролся до конца – эта победа далась московским «армейцам» непросто.

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