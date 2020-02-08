Ну, красота же! Панарин прошёл через всю площадку и отдал потрясающую передачу

На игру с «Баффало» наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн выставил привычный состав. Российский нападающий Павел Бучневич вышел на лёд в первой тройке вместе с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом, Артемий Панарин привычно занял место в сочетании с Фастом и Строумом, финский новичок «синерубашечников» Каапо Какко был понижен до четвёртого звена, а место в воротах занял один из главных кандидатов на обмен Александр Георгиев.

«Мне кажется, что тренер хочет сохранить нашу тройку с Крайдером и Микой. У нас неплохо получается вместе. Раньше тройки часто тасовались, но теперь тренеры стараются держать сочетания стабильными», — сказал Бучневич.



«Мы иногда забываем, что наши игроки ещё достаточно молоды. Бучневичу всего 24 года, а его воспринимают уже как опытного ветерана. Он действительно прошёл долгий путь, но это всё ещё эволюция молодого хоккеиста», — отметил Куинн, комментируя игру череповчанина, который в последних матчах имел очень много хороших моментов.

Игра против «клинков» не стала для ньюйоркцев удачной. Большое количество потерь, невнимательная игра в обороне и глупые ошибки стоили «рейнджерам» двух очков, хотя шансы на то, чтобы дать бой не самому сильному сопернику изначально были хорошими. Вероятно, лучшей иллюстрацией действий «Рейнджерс» стал гол Земгуса Гиргенсонса, который воспользовался тем, что вся пятёрка игроков «синерубашечников» просто катилась к своим воротам и смотрела, как латвиец переигрывает Георгиева.

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Единственным приятным исключением привычно стал Артемий Панарин. За три минуты до конца встречи он выдал великолепный пас на Мику Зибанеджада, который забил красивый гол. Эта шайба едва не помогла «рейнджерам» организовать спасительное «возвращение», но усилий Хлебушка всё же не хватило для того, чтобы полноценно сделать камбэк.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

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«Скажу честно, я сегодня был неприятно удивлён. Никак не ожидал такой игры. Наши лидеры должны быть намного лучше, чем они были сегодня. Такая игра не должна быт у нас, если мы хотим побеждать. Были всплески, когда мы выглядели так, как должны были. Но этого было слишком мало», — констатировал Куинн после матча.