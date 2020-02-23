Как во сне! 42-летний водитель «замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его

Матч в Торонто между «Мэйпл Лифс» и «Каролиной» был довольно интересен с турнирной точки зрения. Хозяева пока идут третьими в Атлантическом дивизионе, что выводит их в плей-офф, но в том случае, если «Торонто» позволит себя обогнать «Флориде» (это абсолютно реальный вариант), то «листьям» придётся бороться за зону wild card на Востоке, а одно из мест в ней занимает как раз «Каролина». Словом, это была игра, победить в которой было бы важно обеим клубам, но в итоге запомнилась она вовсе не результатом, а редчайшим для хоккея событием.

Предпосылки к нему появились уже на 7-й минуте встречи, когда стартовый голкипер «Каролины» Джеймс Раймер не смог продолжить матч. Он получил повреждение в том эпизоде, когда в него врезался собственный защитник Джейккоб Славин при содействии форварда «Торонто» Зака Хаймана.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Ситуация неприятная, но не критическая: в воротах «Каролины» появился Петр Мразек – основной голкипер «ураганов» по сезону. Чех нормально вошёл в игру, хотя и пропустил на последней минуте первого периода от Александра Керфута, которого защитники гостей забыли на пятачке.

Гол был немного нелогичным, так как «Каролина» в целом владела преимуществом, но во втором периоде всё встало на свои места. В промежуток с 26-й по 31-ю минуту матча «ураганы» усилиями Лукаса Валльмарка, Нино Нидеррайтера и Уоррена Фёгеле отправили три шайбы в ворота Фредерика Андерсена, сумев конвертировать колоссальное превосходство по броскам в створ в приятный счёт на табло.

Для «Каролины» всё складывалось отлично, но на 12-й минуте периода случилось событие, которого никто не мог ожидать. Петр Мразек далеко вышел из ворот, намереваясь сыграть по шайбе, прилетевшей в зону «ураганов», и в него на полном ходу врезался нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд. Столкновение получилось мощным, с Мразека слетел шлем, и чешский голкипер остался лежать на льду, держась за голову. Стало понятно, что игра для него закончена. В результате Петр самостоятельно покинул площадку, но гримаса боли на его лице говорила о серьёзном характере повреждения и больших неприятностях для «Каролины».

Видео можно посмотреть в YouTube.

Такие случаи, когда сразу два голкипера одной команды получают травмы, крайне редки, к ним не готовятся специально. Бывает, что роль экстренного вратаря играют тренеры голкиперов и даже экипировщики, но, как правило, они просто сидят на скамейке в качестве бэкапа. «Каролине» же нужно было срочно найти в чужом городе человека, который бы смог отыграть в воротах половину матча. Невероятная ситуация!

Спасать «ураганов» пришлось Дэвиду Эйрсу – водителю ледозаливочной машины «Скотиабанк-Арены». Почему именно ему? В «Каролине» знали Эйрса, потому что 1 февраля этого года Дэвид уже был экстренным вратарём для «Шарлотт Чеккерс» (фарм-клуб «ураганов») в игре против «Торонто Марлиз», правда тогда ему не пришлось выходить на лёд. В «Каролине» были в курсе, что у Эйрса есть какое-никакое хоккейное прошлое – в сезоне-2014/2015 Дэвид провёл восемь матчей в канадской любительской лиге из четырёх команд. Этот уровень бесконечно далёк от НХЛ, у Эйрса нет постоянной тренировочной практики, а ему самому уже 42 года. Но у «Каролины» просто не было другого выхода!

Под одобрительный гул трибун Эйрс появился на площадке в джерси с экстренно нанесённой фамилией и в шлеме «Марлиз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролина Харрикейнз».

Пауза в матче продолжилась, так как игрокам «Каролины» нужно было хоть немного размять своего чрезвычайного голкипера.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Но всё-таки надо было продолжать игру, которая до эпизода с травмой Мразека так удачно складывалась для «Каролины». После появления в воротах Эйрса «ураганам» удалось сделать важную вещь – забить ещё одну шайбу. Теуво Терявяйнен с передачи Андрея Свечникова сделал счёт 4:1, и эта шайба, как выяснилось позже, оказалась победной.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Торонто» «горел» на своей площадке команде, у которой на лёд вышел вратарь-любитель – видимо, от осознания этого факта у «листьев» всё-таки взыграло самолюбие, и в следующие две минуты они дважды сумели огорчить Эйрса, сократив разрыв в счёте до минимума. Водитель «замбони» не справился с плотным кистевым броском Джона Тавареса, а потом с добиванием с пятачка от Пьера Энгвалля. Но эти голы мог пропустить любой профессионал, да и уж слишком безалаберно сыграли «ураганы» в обороне.

Показалось, что «Торонто» сейчас перевернёт ход встречи, но для «Каролины» всё же наступил хэппи-энд этой голливудской истории. На третий период «ураганы» собрались, идеально сыграли в защите и сами забросили ещё две шайбы. Эйрс лишь семь раз вступал в игру на этом отрезке, но не пропустил больше ни одной шайбы от звёздного нападения «Торонто», и одержал историческую победу. Он стал самым возрастным вратарём в истории НХЛ, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата.

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ

Водитель «замбони» был признан первой звездой матча – могло ли такое кому-то привидеться хотя бы во сне?! После финальной сирены хоккеисты «Каролины» буквально набросились на счастливого Эйрса, трибуны вызвали его на бис, а в раздевалке «ураганов» Дэвида ждал сумасшедший приём.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролина Харрикейнз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролина Харрикейнз».

«Я очень нервничал во втором периоде, не мог отбить шайбу, когда нужно было, но в перерыве парни сказали мне: «Просто наслаждайся моментом. Не думай о том, сколько пропустишь. Наслаждайся игрой». Что буду делать дальше? Заберу с собой джерси, повешу куда-нибудь и буду смотреть на нее каждый день. 15 лет назад у меня была трансплантация почки. Думал, что уже не буду играть в хоккей», — рассказал герой встречи после окончания матча.

42-летний Эйрс: успокоился, когда Хаула сказал, что можно пропустить 10 шайб

Что ж, мы в очередной раз убедились, что жизнь – лучший драматург. Два года назад «Чикаго» сумел выиграть матч регулярки с бухгалтером в воротах, сейчас водитель «замбони» сыграл полматча за гостевую команду и выиграл, так как победный гол был забил, когда Эйрс уже был на площадке. Какие же ещё невероятные истории нам подарит НХЛ?