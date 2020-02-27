Овечкин и Малкин гребут деньги лопатой. В списке Forbes больше только у Шараповой

Издание Forbes составило топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. Рейтинг возглавила завершившая карьеру 26 февраля теннисистка Мария Шарапова. Американский Forbes оценил карьерные доходы Шараповой в $ 325 млн, при этом только $ 38,8 млн (около 12%) она заработала на корте, остальное ей принесли рекламные контракты. Общий доход Шараповой за 10 лет составил $ 197,8 млн.



Помимо Шараповой, в списке оказалось сразу шесть российских хоккеистов, на которых мы остановимся более подробно.

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в. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), $ 44,4 млн

Бобровский – самый богатый российский хоккейный вратарь. Уроженец Новокузнецка давно стал звездой НХЛ, да и денег заработал прилично. Да, Кубка Стэнли в коллекции Сергея пока нет, но зато он завоевал уже две «Везины» — приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. Для вратаря это очень почётно и престижно. После окончания прошлого сезона ни Бобровский, ни Панарин не стали продлевать контракты с «Коламбусом». В результате Сергей заключил семилетнее соглашение с «Флоридой» на сумму $70 млн. Больше Бобровского в НХЛ среди вратарей зарабатывает только канадец Кэри Прайс из «Монреаля».

н. Александр Радулов («Даллас Старз»), $ 58,5 млн

Радулов зарабатывал огромные деньги ещё будучи хоккеистом ЦСКА. «Армейцы» пытались удержать Александра у себя, предлагали заоблачные условия, но звёздный нападающий, отработав контракт, принял решение вернуться в НХЛ. В Северной Америке Радулов подписал контракт с «Монреалем», но уже через год выбирал сразу из нескольких команд лиги, проявлявших к нему интерес. В итоге россиянин подписал пятилетнее соглашение с «Далласом» на сумму $31,3 млн. Спрос на Радулова был в любые времена и везде, поэтому с финансами у Александра проблем нет. Он всегда хорошо зарабатывал благодаря своему таланту и работоспособности.

Александр Радулов Фото: Getty Images

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), $ 63,6 млн

Дацюк – легенда «Детройта». Центральный нападающий выиграл с «красными крыльями» два Кубка Стэнли, затем, когда стало ясно, что в американском клубе грядёт большая перестройка, россиянин вернулся в Россию и подписал контракт со СКА, войдя в топ самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Сейчас Дацюку уже 41 год, но он по-прежнему играет в хоккей, выступая в родном Екатеринбурге за «Автомобилист». Более того, даже в своём солидном для спортсмена возрасте Волшебник, как называют Павла за его мастерство и умение творить на льду, Дацюк зарабатывает 100 млн рублей в год. Состояние форварда только увеличивается.

н. Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз»), $ 72 млн

Доход Ковальчука за 10 лет карьеры, по подсчётам Forbes, составил более $70 млн. Все свои деньги Ковальчук давно заработал. В том числе тогда, когда, не договорившись о новом контракте с «Атлантой», заключил соглашение с «Нью-Джерси» на 15 лет и $100 млн. Однако отработать этот контракт с «дьяволами» Илье было не суждено – он объявил, что его карьера в НХЛ закончена и отправился в СКА, получая в Питере, учитывая налоговые ставки в США и России, ещё больше. Четырёхлетний контракт с «армейцами» был заключён летом 2013 года.



Но, как оказалось, мечта о завоевании Кубка Стэнли у Ковальчука никуда не делась, в результате чего, выиграв со СКА два Кубка Гагарина, а также Олимпиаду в составе сборной России, Илья вернулся за океан. Сперва был «Лос-Анджелес» и очень неплохая зарплата в Калифорнии, затем – скромный контракт с «Монреалем» и обмен в «Вашингтон» в дедлайн. Теперь Ковальчук выступает в одной команде с Александром Овечкиным и будет претендовать на заветный трофей.

Илья Ковальчук Фото: Patrick Smith/Getty Images

н. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), $ 94,6 млн

Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ выступает за «Питтсбург». Россиянин – высокооплачиваемый хоккеист топ-уровня, заключивший летом 2013 года восьмилетнее соглашение с «пингвинами» на сумму $76 млн. В активе Малкина три Кубка Стэнли, узнаваемость и статус звезды НХЛ. Количество набранных Евгением очков в Северной Америке перевалило за тысячу, но и это далеко не предел. Кстати, хоккеист активно занимается благотворительностью и помогает нуждающимся, чем вызывает симпатию к себе.

н. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), $ 136,9 млн

Овечкин – самый богатый российский хоккеист за последнее десятилетие. Александр отрабатывает свой долголетний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму $124 млн. Да, сейчас есть зарплаты и посолиднее (к примеру, Артемий Панарин будет зарабатывать в «Рейнджерс» больше всех других российских хоккеистов в мире), однако на тот момент Ови подписал умопомрачительный по всем меркам контракт.



Кроме того, Овечкин много зарабатывает благодаря своей узнаваемости и медийоности. Рекламодатели с радостью засыпают Александра деньгами, лишь бы он и его белоснежная беззубая улыбка стали частью проекта по продвижению того или иного бренда. По подсчётам Forbes, Овечкин зарабатывает на рекламе порядка $5 млн в год. Посмотрим, что будет после того, как у Овечкина закончится контракт с «Кэпиталз» (закончится летом после сезона-2020/2021).