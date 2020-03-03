Драйзайтль может побить рекорд Кучерова! У него первый покер в карьере и уже 107 очков

Леона Драйзайтля не остановить, «Нэшвилл» подтвердит. Немецкий нападающий оформил покер и ещё сделал голевую передачу в победном матче с «Предаторз». Драйзайтль не только утвердился в звании лучшего бомбардира НХЛ – «Арт Росс» от него никуда не денется, но и установил личный рекорд по количеству очков, а также полноценно включился в финишную гонку лучших снайперов.
Бенефис Драйзайтля начался на последней минуте первого периода, когда он вышел на лёд вместе с Коннором Макдэвидом (который, кстати, в этом матче тоже набрал пять очков). «Нэшвилл» к тому времени уже вёл 1:0 и не собирался останавливаться на достигнутом. Макдэвид отдал передачу притаившемуся в углу Леону, а тот бросил с острейшего угла. Эта шайба стала 40-й в сезоне для Драйзайтля.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
До третьего периода всё было прилично – равная игра и 3:3 на табло. Но затем «Эдмонтон» просто уничтожил соперника, забросив пять шайб чуть более чем за пять минут. То, что происходило на льду, ёмко подытожил тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс: «Нам сегодня хорошенько надавали по морде. Мы получили то, что заслужили». Пекка Ринне провёл худший матч в карьере, впервые пропустив восемь голов за игру. После четвёртой шайбы Драйзайтля Хайнс наконец сжалился над вратарём и заменил его на Юусе Сароса.
Второй гол Драйзайтля организовал Тайлер Ямамото, который сам не смог переиграть Ринне, но оставил шайбу для добивания. Немец продавил защитника Райана Эллиса и забил. Треьей шайбой, с прекрасной передачи Ньюджент-Хопкинса, Драйзайтль установил личный рекорд по очкам.
Четвёртая шайба похоронила всякие надежды «Нэшвилла». «Эдмонтон», может, и держится только на двух игроках, но эти ребята – что-то с чем-то. Очередная потрясающая передача Макдэвида привела к первому покеру в карьере Драйзайтля. «Я уже пять лет твержу, что Драйзайтль – невероятный игрок. Здорово, что он наконец-то получает заслуженное признание», — сказал Макдэвид.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Эти парни беспощадны. Когда на кону результат матча, Драйзайтль и Макдэвид выходят на другой уровень», — заключил Хайнс. Драйзайтль набирает в среднем 1,62 очка за игру и идёт в темпе, превышающем прошлогодний результат Никиты Кучерова. Если он не сбавит оборотов, то может побить рекорд россиянина. Кучеров в прошлом сезоне набрал 128 очков, Драйзайтль идёт на 132 – это будет лучшим результатом с сезона-1995/1996, когда Марио Лемье выбил 161 очко. Более того, благодаря покеру он включился и в гонку снайперов, сократив отставание от Александра Овечкина и Остона Мэттьюса до двух голов, а от Давида Пастрняка – до четырёх.
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