Жёсткий потолок не выравняет КХЛ. Пол зарплат в 270 млн всё равно будет тянуть лигу вниз

Накануне Континентальная лига сделала официальное заявление по результатам завершившегося голосования на заочном совете директоров. В последнее время долго и много обсуждался жёсткий потолок зарплат в размере 900 млн руб., в результате чего из инфополя как-то выпала тема пола зарплат. А ведь это тоже важный момент.

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Как сообщили в КХЛ, с сезона-2020/2021 пол составит 30% от потолка, или 270 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн руб. — к сезону-2023/2024.



При этом минимальный объём средств, запланированных в прогнозном бюджете клуба на оплату труда хоккеистов, должен быть на 5% больше пола. В случае не подтверждения финансовыми гарантиями норматива зарплат совет директоров может принять решение о невключении клуба в состав участников чемпионата КХЛ.



Адекватна ли сумма в 270 млн руб.? С одной стороны – вполне. Учитывая экономическую ситуацию в некоторых российских регионах, разбрасываться деньгами командам, существующим на бюджетные деньги, не хочется. Порой просто нет такой возможности: большие бюджеты могут не одобрить, а найти спонсоров и инвесторов по нынешним временам не так просто. То есть клубы-аутсайдеры, состав которых едва ли не целиком сформирован из игроков уровня ВХЛ, утверждённый лигой пол устраивает.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Восточная конференция Самый богатый клуб Востока сейчас даже не попадает в плей-офф.

Но если посмотреть на ситуацию адекватно, то сумма, конечно, слишком занижена. Вспомним о самых бедных клубах КХЛ. У кого были наиболее низкие бюджеты в нынешнем чемпионате? Рижское «Динамо» (270 млн руб.), «Северсталь» (350 млн руб.), минское «Динамо» (370 млн руб.) и, конечно, «Адмирал». Бюджет «моряков» самый низкий в КХЛ – 250 млн руб. Ни одна из указанных команд не вышла в плей-офф.



То есть по сути нынешний пол ввели для галочки. Ни у одного из клубов не будет никаких проблем при его соблюдении. Как был у «Адмирала» слабый и неконкурентоспособный состав, таковым он и останется. О каком выравнивании уровня команд в таком случае можно говорить?



В этом плане особняком стоит «Северсталь», которая, нет сомнений, готова и к более высокому полу зарплат. А вот тот же «Амур» (бюджет, кстати, неплохой – 550 млн руб.) навряд ли. Достаточно вспомнить, что даже по ходу нынешнего сезона при отсутствии пола зарплат в Континентальной лиге у хабаровчан возникали серьёзные задолженности при выполнении своих финансовых обязательств.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».

Вряд ли устроит повышенный пол и «Адмирал». Да, зарплаты там платятся в срок и без задержек, но при столь низкой платёжке оно и не мудрено. Стоит же заставить «моряков» работать при сумме не ниже 350 или 450 млн руб. со следующего сезона – далеко не факт, что клуб вообще будет допущен до участия в чемпионате. Денег владивостокцы могут попросту не найти.



Но почему это должно волновать лигу? Если КХЛ хочет становиться более конкурентоспособной, ежегодно развиваться и стараться хоть как-то соответствовать уровню НХЛ, ей нужно чем-то жертвовать. Придётся либо резать по живому и отказываться от бедных клубов, либо максимально сокращать разницу между потолком и полом зарплат. Других выходов нет. При нижней отметке в 270 млн руб., повторимся, ничего не изменится. Аутсайдеры и фавориты будут известны ещё до старта регулярного чемпионата.

Мнение эксперта

Своим мнением по этому вопросу специально для «Чемпионата» поделился известный функционер Леонид Вайсфельд, работавший генменеджером как в нищей «Кузне», так и в богатом «Салавате Юлаеве».



«Если бы этот вопрос зависел от меня, то я бы ввёл пол зарплат в 350 млн руб. уже со следующего сезона. В принципе, для Риги или Минска пол в 270 млн рублей нормальный. А вот для Хабаровска или Владивостока – нет. Когда стоит дилемма, куда ехать при одних и тех же деньгах, то люди, конечно, выберут Европу, а не Дальний Восток. Могу сказать, что при мне у «Автомобилиста» был бюджет в 350 млн руб. – мы тогда вышли в плей-офф.



Самое важное в этом вопросе – разница между потолком и полом зарплат. Чем меньше эта разница, тем лучше и конкурентоспособнее будет лига. Ниже 350 млн руб. – это неконкурентоспособные команды. Даже если у этих клубов гениальный менеджмент, выйти в плей-офф им может помочь только чудо. Например, если провалится кто-то из конкурентов или случится какой-то форс-мажор», — полагает Вайсфельд.



Сложно не согласиться с человеком, знающим ситуацию не понаслышке. Другой вопрос, прислушаются ли к этому мнению в КХЛ или же следующий сезон станет повторением нынешнего?