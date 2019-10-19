Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Восточная конференция

В КХЛ бюджеты клубов лиги, зарплатные ведомости и размеры контрактов игроков находятся под грифом «Секретно», но всякий раз в руки журналистов попадают некоторые цифры, позволяющие понять финансовые возможности команд. В прошлом сезоне «Чемпионат» приводил зарплатные бюджеты, включавшие в себя сумму контрактов и бонусов, в новом сезоне любопытная информация просачивается из других источников. Так, «Спорт-экспресс» на днях опубликовал топ-54 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, а коллеги из «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники назвали платёжные ведомости всех клубов сперва Западной конференции, а затем и Восточной конференции.

Опираясь на эти данные, разбираемся, насколько эффективно расходуют средства команды Востока. Отмечаем также, что в эту сумму не входит бонусная часть зарплат хоккеистов, которая по величине порой может составлять едва ли не треть зарплатного фонда.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».

«Адмирал»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 250 млн рублей



Текущее место в конференции: 3-е



«Адмирал» в этом сезоне приятно удивляет. Там тратят небольшие деньги на игроков, Сергей Светлов – один из самых низкооплачиваемых тренеров, но результат у команды, собранной едва ли не из хоккеистов уровня ВХЛ, есть. Во Владивостоке умеют считать деньги и не разбрасывают их по ветру. На примере «моряков» видно, что можно решать турнирные задачи даже со скромным бюджетом.

«Нефтехимик»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 450 млн рублей



Текущее место в конференции: 10-е



Бюджет нижнекамцев почти в два раза выше, но результата там пока нет. После ухода Андрея Назарова «Нефтехимик» стал выглядеть как-то блекло, безвкусно. Неплохие мастера в команде есть, но не видно тренерской идеи. Поэтому, собственно, нет и результата. По крайней мере, пока. Есть большие сомнения в том, что по итогам регулярного чемпионата команда Вячеслава Буцаева попадёт в зону плей-офф.

12 хоккеистов КХЛ получают 100 и более млн рублей в год

«Амур»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 550 млн рублей



Текущее место в конференции: 9-е



В последнее время ходят слухи, что «Амур» попал в трудную финансовую ситуацию, хотя руководство дальневосточников все эти разговоры опровергает. Бюджет у «Амура» не слишком большой, но вполне подходящий, чтобы бороться за плей-офф. Пока же мы видим, что другой дальневосточный клуб – «Адмирал» – выступает намного успешнее своих географических соседей.

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Барыс»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 600 млн рублей



Текущее место в конференции: 4-е



В «Барысе» тратят на селекцию не самые грандиозные деньги. У клуба из Нур-Султана сильные североамериканские игроки, слаженно играет оборона, видна тренерская рука. Результат Андрей Скабелка даёт, а это главное, что от него требуют. Причём, прогрессируют и местные казахстанские игроки. 600 млн рублей – вполне приемлемая сумма для того, чтобы дойти до финала Восточной конференции. А почему бы, собственно, и нет?

«Сибирь»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 600 млн рублей



Текущее место в конференции: 6-е



Пока Николаю Заварухину и Кириллу Фастовскому удаётся совместно решать задачу по строительству в Новосибирске мощной команды. Откровенно говоря, перед сезоном были мысли, что Заварухин не справится и его быстро отправят в отставку. Но ситуация сложилась совершенно иным образом. Очередного невыхода в плей-офф «Сибири» и Фастовскому попросту не простят, поэтому отступать сибирякам некуда. Вкладываться в трансферы нужно грамотно и с умом.

«Куньлунь»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 650 млн рублей



Текущее место в конференции: 12-е



Судя по результатам, сложно сказать, что менеджмент «Куньлуня» работает эффективно. Деньги у клуба есть, а вот место в турнирной таблице удручает. К примеру, уже расторгнут контракт с канадским защитником Мэтью Майоне, с которым в «Куньлуне» явно не угадали. Есть и другие просчёты. В Китае практически полностью отказались от российских игроков, но приглашаемые североамериканцы явно ниже уровнем. Пора бы это начинать понимать.

«Трактор»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 700 млн рублей



Текущее место в конференции: 8-е



«Трактор» пока находится в зоне плей-офф. Команда провела уже 22 матча, столько в КХЛ не сыграл никто. На старте регулярного чемпионата челябинцы были в тяжелейшей поездке по Китаю и Дальнему Востоку, после которой до сих пор не могут прийти в себя. Это всё к тому, что бюджет у «Трактора» достойный, игроки подобраны мастеровитые, тренер – с характером. Нужно собрать всю волю в кулак и начать исправно набирать очки.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Салават Юлаев»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 1,2 млрд рублей



Текущее место в конференции: 5-е



В Уфе сохранили костяк команды, продлили контракты с Метсолой и Хартикайненом, подписали габаритного защитника Пашнина, а также Лисовца, у которого отличный бросок.



В матче с «Ак Барсом» белорус проявил себя великолепно. Явно угадали в «Салавате» и с приобретением Никиты Сошникова, который исправно забивает. В общем, никаких проблем у «Салавата Юлаева» нет, видна общекомандная работа. Юлаевцы всё активнее набирают обороты.

«Автомобилист»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 1,2 млрд рублей



Текущее место в конференции: 7-е



У «Автомобилиста» аналогичный бюджет, но в последнее время у Екатеринбурга наметился серьёзный игровой спад. Много денег было потрачено на подписание контракта с Павлом Дацюком, но пока никакой отдачи от этого нет. Занервничал и главный тренер Андрей Мартемьянов, который прямо заявил, что не знает, сколько ещё у руководства «Автомобилиста» хватит терпения. Все условия для работы и результата созданы.

«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке Легионеры затихли, Коварж не всесилен, а Дацюк пока не помощник.

«Ак Барс»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 1,35 млрд рублей



Текущее место в конференции: 1-е



В Казани даже при роскошном финансировании всегда трепетно подходят к бюджетным и селекционным делам. Абы кого в столицу Татарстана не берут, да и у Дмитрия Квартальнова не забалуешь. В «Ак Барсе» видна гармония между лидерами и квалифицированными иностранцами, а также между молодёжью, которую тренерский штаб постоянно задействует в основе.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Авангард»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 1,4 млрд рублей



Текущее место в конференции: 2-е

В «Авангарде» не жалеют средств на финансирование команды и подписание дорогостоящих игроков. В прошлом году команда Боба Хартли дошла до финала Кубка Гагарина, в этом сезоне планирует как минимум повторить своё достижение. Команда, выступающая в чужом городе, замучена травмами – это главное, что может помещать «ястребам» выступить успешно. В остальном же все предпосылки для удачной игры есть. Место в турнирной таблице не даёт омичам повода для беспокойства.

«Металлург»

Зарплатный бюджет в сезоне-2019/20: 1,5 млрд рублей



Текущее место в конференции: 11-е



Больше всех расстраивает своих болельщиков «Металлург». К сожалению, летняя трансферная кампания, как сейчас выясняется, была провалена. Нет баланса среди игроков, слабо выступают легионеры (от Постмы уже отказались), много болячек и травм из-за слабой предсезонной подготовки. Президент клуба Виктор Рашников не вытерпел и уже уволил Геннадия Величкина из «Магнитки». Ситуацию старается выправить Илья Воробьёв, но сразу навести порядок непросто. По крайней мере, при Воробьёве команда уже бьётся, нет какой-то слабохарактерности и безволия. Остаётся только пожелать Воробьёву удачи в его нелёгком деле. Этот тренер знает, как побеждать.