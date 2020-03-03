КХЛ не пошла на поводу у ФХР и клубов-олигархов. Потолок зарплат 900 млн и точка

В 22-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги заключительной недели регулярного чемпионата и говорим о старте плей-офф.

ФХР не смогла подмять КХЛ в вопросе потолка зарплат. Это большой шаг к независимости лиги?

В КХЛ всё-таки будет жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. 2 марта совет директоров лиги окончательно утвердил все положения, связанные с этой реформой. Новость приятная и многообещающая, но посмотрим, какой будет реализация проекта.

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Между тем, ещё на прошлой неделе существовала реальная опасность, что в последний момент жёсткий потолок будет увеличен на 400 млн рублей. Эта инициатива исходила от ФХР, которая, как всегда, оперировала интересами сборной России. Аргумент у федерации был простой: с потолком в 900 млн российских игроков было бы в разы труднее удержать в КХЛ, и возникли бы проблемы с подготовкой кадров для национальной команды. А президент ФХР Владислав Третьяк видел и ещё один минус жёсткого потолка для сборной.

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Федерация была настроена серьёзно и даже решила заручиться государственной поддержкой. ФХР отправила письмо министру спорта Олегу Матыцину с просьбой рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат. Ход казался действенным: интересы сборной России в политических кругах, разумеется, уважают. Кроме того, всем известны спортивные предпочтения нового премьер-министра России и позиция ЦСКА в вопросе жёсткого потолка. Кстати, аналогичное письмо от ФХР отправилось и к Геннадию Тимченко – де-факто главному человеку в КХЛ, председателю совета директоров лиги и ярому приверженцу потолка в 900 млн.



ФХР в очередной раз попыталась подмять КХЛ под себя, но надо понимать, что в увеличении потолка зарплат были заинтересованы не только федерация, но и всем известные богатые клубы, не желавшие играть в «уравниловку». Самым главным противником реформы принято считать ЦСКА, чей президент Игорь Есмантович неоднократно выступал в прессе с критикой этого революционного изменения. Что касается СКА, то и в петербургском клубе далеко не все влиятельные люди из руководства разделяли мнение Тимченко.



Совместная партия ФХР и наших «особенных» клубов, казалось бы, была разыграна очень грамотно: под прикрытием интересов сборной (которая на чемпионат мира всё равно поедет игроками из НХЛ) предполагалось вынудить КХЛ пойти на компромисс. То есть сделать жёсткий потолок, но с такой верхней планкой, до которой в нашей лиге всё равно бы могли дотянуться лишь несколько избранных.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Даже немного удивительно, что совет директоров КХЛ сумел-таки отстоять свою позицию, и за это ему большой респект. Наша лига должна быть независимой и заинтересованной только в том, чтобы производить как можно более привлекательный продукт, и уж точно не думать ни о сборной, ни об оттоке русских игроков, ни о развитии молодёжи. Это проблемы ФХР, которые федерация не должна решать в ущерб клубному чемпионату.



В наших реалиях жёсткий потолок не станет средством от всех болезней и не приблизит КХЛ к идеалам НХЛ. Эти две лиги в принципе существуют в разных парадигмах и системах координат, так что и потолок у нас наверняка будет работать с учётом национальных особенностей. И всё же: в КХЛ официально появляется хоть какой-то финансовый регулятор, и это уже большой успех. Надеемся, что жёсткий потолок зарплат будет действительно соблюдаться всеми командами, а меры контроля и санкции за его превышение со стороны лиги будут жёсткими и справедливыми.

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Говоря о том, что введение жёсткого потолка не решит всех проблем в КХЛ, я имею в виду прежде всего то, что в лиге всё равно останутся клубы, которым позволено больше других. Ограничение размера платёжек не помешает СКА и ЦСКА легко забирать нужных им игроков из других команд, не отдавая взамен практически ничего. Московские «армейцы» в этом сезоне не были замечены в грабеже, но мы ещё посмотрим, как в межсезонье ЦСКА будет решать проблему отъезда ведущих игроков в НХЛ. Что касается СКА, то петербуржцы открыто занимались хоккейным рейдерством.

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Новая фишка питерских «армейцев» — переманивание в свою систему лучших молодых игроков со всей страны. Мы уже писали, что такой подход нельзя однозначно назвать злом. В конце концов, если в Санкт-Петербурге молодому хоккеисту могут предложить лучшие в стране условия для роста, то почему бы ему и не переехать? Но для СКА не существует границ. На днях появилась информация, что в Северную столицу переедет Матвей Мичков – вероятно, самый талантливый российский хоккеист 2004 года рождения. При этом сейчас Мичков выступает в системе «Локомотива», а мы прекрасно знаем, что в Ярославле не уступят Санкт-Петербургу в плане воспитания молодёжи и подготовки её к взрослому хоккею. Так что возможный трансфер Мичкова в СКА будет выглядеть уже не заботой о перспективах молодого таланта, а желанием петербуржцев вновь «отжать» себе самый лакомый кусок.



И ладно бы СКА в своей наглой захватнической политике переключился только на молодёжь и юниоров. Но нет, на уровне КХЛ петербуржцы тоже не видят рамок. В прошедшем регулярном сезоне СКА просто-напросто унизил «Витязь», отобрав у подольского клуба трёх ведущих хоккеистов практически задаром, притом что у петербургского клуба не было острой потребности ни в Александре Самонове, ни в Миро Аалтонене, ни уж тем более в Артёме Швец-Роговом. В результате «Витязь» из открытия старта сезона и симпатичной неуступчивой команды превратился в лёгкую добычу для того же СКА в первом раунде Кубка Гагарина.



Ситуация с грабежом «Витязя» — вопиющая, и попытаться изменить такое положение дел в нашем хоккее можно с помощью повсеместной огласки. Причём журналистских публикаций и общественного порицания болельщиков недостаточно, нужен голос непосредственного участника процесса. Понятно, что идти против системы и рубить правду невыгодно и чревато последствиями. Но вот Михаил Кравец хотя бы попытался публично обозначить своё недовольство. 22 февраля он достаточно осторожно высказался на тему потери своих лидеров по ходу сезона.

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А 28 февраля, после последней игры регулярки, наставник «Витязя» поделился наболевшим. «Не хотел говорить, но… Знаете, у нас тоже было бы много воспитанников, если бы их не забирали в другие клубы. Я давал бы им возможность играть, но, к сожалению, они уехали. Сам клуб «Витязь» и наша школа работают хорошо. Просто не все воспитанники остаются здесь, и это проблема», — заявил Кравец на пресс-конференции. Понятно, что тренер «Витязя», говоря о воспитанниках местной школы, имел в виду не только Швец-Рогового и Самонова. Тот же Василий Подколзин был выдернут СКА из системы «Витязя», прошлым летом в Санкт-Петербург по протоптанному маршруту переехал Марат Хуснутдинов, на подходе трансфер Ивана Мирошниченко – ещё одного таланта 2004 г.р.

Одного выступления Кравеца, конечно, недостаточно. Более того, резкие слова, направленные по известному адресу, могут выйти боком не только специалисту, но и самому клубу, ведь у «Витязя» и СКА общий спонсор и фактически общее руководство. При этом хотелось бы, чтобы проблему искусственного неравенства в нашем хоккее чаще и активнее поднимали тренеры, руководители клубов, хоккеисты. Возможно, массовое общественное порицание бы сделало даже больше для устранения «армейского» ига, нависшего над КХЛ, чем введение жёсткого потолка зарплат.



При этом понятно, что легко рассуждать, сидя у монитора, и призывать людей устраивать мини-революцию. Да и вообще, наверное, глупо об этом говорить, учитывая тот факт, что у лиги и клубов-олигархов одно руководство. Вполне возможно и то, что большинство других команд устраивает текущее положение дел, и ни о какой идеальной конкуренции в КХЛ они на самом деле и не мечтают, ограничиваясь решением своих локальных задач. Поэтому никакого переворота, инициированного снизу, ждать не приходится. Зато пока есть надежда на верхи, которые уже смогли довести до ума идею с жёстким потолком. И пока есть вера, что это только начало позитивных сдвигов в КХЛ.

«Авангард» вышел на тропу войны в плей-офф. Все средства хороши?

Как будет развиваться КХЛ, покажет время, а пока обратимся к текущим делам в лиге. Здесь начался плей-офф, и все 16 участников Кубка Гагарина уже провели стартовые матчи. Безусловно, одним из самых интересных в первом раунде является противостояние «Авангарда» и «Салавата Юлаева», и первая часть этой дуэли оправдала ожидания.

«Авангард» провоцирует Умарка, судьи не щадят «Салават». Но Омск выиграл по делу Первый матч самой ожидаемой серии на Востоке не разочаровал.

Мало сомнений, что здесь и дальше будет ярко, эмоционально и зрелищно. И, видимо, не обойдётся без традиционного антуража плей-офф: мощного околохоккея, взаимной ненависти болельщиков, а также различных интриг и провокаций. Первым в этой серии на тропу войны плей-офф вышел «Авангард». После выигранного матча омский клуб обратился в СДК КХЛ с просьбой рассмотреть действия Александра Бурмистрова после четвёртого гола «ястребов». Хоккеист «Салавата» выгреб шайбу из ворот и в сердцах выбросил её на площадку, случайно попав при этом в ногу главного судьи матча Константина Оленина.

«Авангард» хочет наказания Бурмистрова, попавшего шайбой в судью

Разумеется, «Авангард» в этой ситуации не выступал адвокатом Оленина, а просто хотел добиться дисквалификации хоккеиста соперника. Всё это выглядело не слишком красиво со стороны «ястребов», но отметим, что «Авангард» попросту решил сыграть по тем правилам, которые установила сама КХЛ. В конце регулярки прокатилась волна дисквалификаций хоккеистов за случайные контакты с арбитрами, и одним из пострадавших был как раз «Авангард», потерявший на два матча Брэндана Макмиллана.

Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет Судьи страдают из-за неправильного выбора позиции, а хоккеисты получают дисквалификации и штрафы за игровые эпизоды.

В этой ситуации омский клуб рассудил, что между попаданием Бурмистрова в ногу Оленина и столкновением Макмиллана с рефери немало общего – в обоих эпизодах игрок действовал неумышленно. Но легионер «Авангарда» был наказан двумя матчами дисквалификации, так почему бы не попытаться легально вывести из строя и хоккеиста «Салавата»? Дело, конечно, не в самом Бурмистрове, от потери которого уфимцы вряд ли проиграют. Но важен сам факт.

Безусловно, с этической точки зрения поступок «Авангарда» не выдерживает критики и похож на откровенный донос. Понятно, что плей-офф – это война, но все ли средства на ней хороши? Однозначного ответа нет, и даже мнения болельщиков «ястребов» на этот счёт разделились. Впрочем, отметим, что кубковые матчи – не время для джентльменства, а тактика мелкого фола иногда очень хорошо помогает расшатать психику и нервы соперника. Наверняка «Авангард» особо и не рассчитывал, что Бурмистров будет наказан, зато подобная провокация может вывести из себя игроков «Салавата», которые и так не блещут дисциплиной на льду.

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СДК КХЛ рассмотрел эпизод, но не стал применять никаких мер к Бурмистрову. Но эта история обязательно добавит перца в и без того острое противостояние. Серия «Авангард» — «Салават» станет ещё более зрелищной и бескомпромиссной, и мы все от этого только выиграем.