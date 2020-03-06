Николишин: не знаю, кто считал «Авангард» фаворитом серии. Посмотрите, как играет Уфа

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (1-2).

«Считаю, что в паре «Авангард» — «Салават Юлаев» развитие событие не должно удивлять. Не знаю, кто считал «ястребов» фаворитами этой серии. Посмотрите, как здорово играет Уфа. В плане сохранения шайбы, в плане комбинационного хоккея, поэтому у «Авангарда» и возникают проблемы.

Тренерские ли поражения «ястребов»? У нас всегда проигрывает тренер, а выигрывает команда. Мне сложно сказать, что говорит своим игрокам Хартли и почему они допускают ошибки. Этого я не знаю, но вижу, за счёт чего «Салават» одерживает победы. Они больше контролируют шайбу и не отбрасываются, больше создают моментов, играют в комбинационный хоккей. Кроме того игроки Уфы голодные до голов, с остервенением идут на ворота Омска. Также отмечу, что у «Авангарда» Игорь Бобков пока играет очень неудачно.

Как «Салават» справляется без Сошникова? В хорошей команде, когда один хоккеист выбывает, его место занимает другой. Есть определённая преемственность и структурированность. Потерю Сошникова трудно недооценить для Уфы, но иностранные лидеры «Салавата» ведут команду за собой, Метсола продолжает играть уверенно. Эти люди никуда не делись и снова делают результат для «юлаевцев». Приятно удивляют Кугрышев и Бурмистров? Что касается Бурмистрова, то он всегда был перспективным игроком, и должен же он когда-то оправдывать надежды. Он талантливый хоккеист, правда, мне сложно сказать, что происходит у него в голове, но сейчас действительно играет очень неплохо.

Мне сложно сказать, почему у «Авангарда» слабо начали плей-офф легионеры и многие ведущие российские хоккеисты. Думаю, что причины надо искать на внутренней кухне команды. Соглашусь, что у «ястребов» выпадают роли, которые в прошлом плей-офф играли Михеев, Деарне, Стольберг. Достойные замены не были найдены, а другие игроки на эти роли не выходят. Но хочу сказать, что «Авангард» — команда опытная. Омичи ровно прошли регулярку, сейчас сыграли в серии только три матча, ещё вся борьба впереди. Всё может перевернуться, и посыпать голову пеплом точно не стоит», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.