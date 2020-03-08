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«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:5 — обзор матча, знаменитого Хару завалили в драке

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:5
Максим Замятин
Мордобой в НХЛ «пять на пять»! 42-летнего Хару завалили, словно мальчишку
Другой чуть не воткнулся головой в лёд, а ещё «Тампа» забила два гола в меньшинстве и выиграла безумный матч у «Бостона».
Хоккей / НХЛ 0

26 удалений, 4 штрафа до конца игры, массовые потасовки, классические драки один на один, голы в меньшинстве, переполненные скамейки штрафников и даже ошибочные сирены об окончании периода. Всё это было в матче «Бостона» и «Тампы», который получился настолько событийным и классным зрелищем, что остаётся лишь сожалеть о том, что в нынешнем сезоне эти соперники больше не встретятся.

«Молнии» отомстили «Брюинз» за поражение во вторник со счётом 1:2, но сама игра получилась такой, что непосредственно хоккей немного отошёл на второй план.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли – 05:08' (4x5)   0:2 Сергачёв (Гурд) – 06:10' (4x5)   0:3 Пакетт (Богосян, Коберн) – 26:50' (5x5)   1:3 Макэвой (Койл, Грызлик) – 34:50' (4x4)   2:3 Курали (Макэвой, Каше) – 38:37' (5x5)   2:4 Киллорн (Сергачёв, Пойнт) – 41:08' (5x4)   3:4 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:37' (5x4)   3:5 Кучеров – 58:58' (en)

Третья победа в четырёх матчах над лучшей командой лиги далась «Тампе» очень нелегко, поскольку встреча во всех смыслах получилась боевой. То, что матч носил силовой и жёсткий характер, никого не удивило — во вторник игра проходила в том же ключе, но нынешний поединок вышел на новый уровень злобы.

Первая часть марлезонского балета произошла в первом периоде при счёте 2:0 в пользу «Лайтнинг», когда схватились форварды Барклай Гудроу и Крис Вагнер. Гудроу в этом сезоне дрался чаще (5 больших штрафов против трёх у оппонента), но Вагнер смог провести несколько хороших ударов, которые, впрочем, пришлись в шлем.

Посмотреть видео можно на канале телекомпании Sportsnet в YouTube.

А когда до конца второго периода оставалось чуть менее двух минут, «Бостон» почти забил второй гол в ворота Андрея Василевского — защитники гостей вынесли шайбу буквально с ленточки. Никита Кучеров быстро организовал контратаку, убежал от Здено Хары, но нанести бросок ему в последний момент помешали, а затем на стадионе почему-то прозвучала сирена об окончании двадцатиминутки, хотя играть ещё оставалось 1 минуту и 6 секунды. Игру остановили, чтобы разобраться с происходящим, и тут, что называется «понеслось».

Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Патрик Марун стал задираться с Харой и это быстро переросло в настоящую драку, в которой 42-летнему словаку прилично досталось, причём не от Маруна, а от Энтони Чирелли, который без всякого почтения засадил ветерану клюшкой в область затылка. Остальные хоккеисты, которые были в тот момент на льду, тоже включились в драку, которая разбилась на пары: Эрик Чернак бился с Шоном Курали и Алексом Киллорном, Брэд Маршан пытался справиться с Чирелли, а публика была просто в восторге от такого олдскула.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Полное видео драки можно посмотреть на канале телекомпании Sportsnet в YouTube.

Когда пыль немного улеглась, арбитры принялись раздавать штрафы. Досталось даже ассистенту главного тренера «Тампы» Тодду Ричардсу, который был удалён до конца матча и был вынужден покинуть скамейку. Всего же в матче было объявлено 26 удалений, в том числе четыре матч-штрафа и четыре пятиминутных наказания за драку. Всего этого было вполне достаточно, чтобы напрочь забыть о хоккее, хотя и здесь было достаточно классных моментов.

«Тампа» забила два гола в одном меньшинстве — это было ещё до боевых действий, когда на скамейке штрафников одиноко сидел Гудроу, ударивший локтем Ондржея Каше. Один из этих голов забил Михаил Сергачёв, великолепно завершивший контратаку сходу — его бросок в девятку получился очень эффектным. В начале матча у «Тампы» травму получил Виктор Хедман, за счёт чего Михаил получил дополнительное игровое время и использовал его по максимуму, установив новый личный снайперский рекорд (10 голов за сезон).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир.

Завершился матч победой «Лайтнинг» и голом Никиты Кучерова в пустые ворота. «Сейчас у нас начинается «плохая кровь», мы начинаем биться, играть в кубковый хоккей. Это интересно — так действовать на протяжении всего матча. «Бостон» в прошлом сезоне добился многого, это команда, настроенная на победу», — сказал Пэт Марун, который в прошлом сезоне сыграл за «Сент-Луис» все семь матчей финала Кубка Стэнли против «Бостона». «Да, мы отступать не собираемся», — добавил Алекс Киллорн.

«Это не просто матчи двух команд, которые борются за место в турнирной таблице. Это уже чуть больше», — сказал Шон Курали. «Мы все играем друг за друга, спина к спине. Сегодня мы отреагировали правильно», — заявил Здено Хара.

«А у меня такое ощущение, что скоро мы снова можем увидеть этих парней», — резюмировал Чарли Макэвой, предвосхитив возможную встречу «Бостона» и «Тампы» в плей-офф.

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