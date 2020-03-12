Панарин чуть не задушил Бучневича от радости! Русская связка забила за 13 секунд до сирены

Возможно, это был последний игровой день в НХЛ перед «паузой на коронавирус» или вообще полной отменой концовки сезона. Но пока чиновники лиги решают, как быть с оставшейся частью регулярного чемпионата и плей-офф, хоккеисты продолжают играть и делать своё дело.

В гости к обескровленному из-за травм «Колорадо» приехал «Нью-Йорк Рейнджерс», который накануне уверенно обыграл в гостях «Даллас» и продолжил гонку за кубковым билетом. В воротах «синерубашечников» появился Александр Георгиев, которого главный тренер команды Дэвид Куинн предпочёл Игорю Шестёркину, игравшему накануне. «Игорь отменно играл против «Старз», но он имел мало игрового времени в последние три недели. Поэтому я не думаю, что нам нужно снова использовать его. Кроме того, у нас есть полная уверенность в Лундквисте и Георгиеве», — заявил Куинн.

«Хлебушек всегда видит тебя!» Панарин отдал великолепный пас уже на 18-й секунде матча Россияне были в ударе. Шестёркин одержал юбилейную победу, а Гурьянов подрался и завалил соперника.

Хозяева, в теории, могли выпустить на лёд русское трио Наместников — Каменев — Ничушкин, но все трое россиян были разбросаны по разным сочетаниям. Ничушкин выходил в первой тройке с Ландеского и Комфером, Наместников — во втором звене с Джостом и Донским, а Каменев «центрил» в четвёртой линии.

У «лавин» вернулся в состав после нескольких матчей пребывания в запасе защитник Никита Задоров, и россиянину повезло, что виновником гола Мики Зибанеджада стал не он. Оборона «Колорадо» во главе с Эриком Джонсоном сыграла безобразно, что не отменило красоты снайперского броска центрфорварда «Рейнджерс».

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Спустя пять минут «лавины» отыгрались, когда «Колорадо» получил большинство после нарушения гостями численного состава, а в начале второго отрезка «Эвеланш» вышел вперёд. Владислав Наместников снова забил ворота команды, которая когда-то его обменяла: до этого был голевой дубль «Тампе» и гол тем же «рейнджерам».

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Этот гол вполне мог стать для «Колорадо» победным, если бы не российская связка ньюйоркцев. Отчаявшись ждать помощи от других партнёров — в частности, от Райана Строума, который умудрился с полуметра попасть в штангу, бросая по пустым воротам, Павел Бучневич и Артемий Панарин сами взялись за спасение команды и в этом преуспели. За 13 секунд до сирены, возвещавшей конец основного времени, Панарин нашёл соотечественника удобной поперечной передачей, после чего игра перешла в овертайм.



Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020

Эмоции обоих россиян были очень яркими — Панарин чуть не задушил Бучневича от радости в объятиях. Артемий продолжает играть очень результативно, а Павел после известной автомобильной аварии набирает баллы 7 матчей подряд.

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В дополнительное время «рейнджеры» не смогли добыть второе очко в копилку, которое досталось «Колорадо» после шайбы Джея Ти Комфера, и эта потеря может стоить «синерубашечникам» достаточно дорого, когда придёт время окончательного подсчёта. Впрочем, до этого ещё нужно дожить, поскольку после окончания матча стало известно, что «Рейнджерс» не улетает из Денвера на очередной матч против «Аризоны», а временно остаётся в Колорадо до официального решения лиги относительно продолжения или остановки сезона.