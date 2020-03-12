«В команде — бойцы! Ещё бы не мешали нам играть». На кого намекнул Знарок?

«Спартак» на домашнем льду при пустых трибунах проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3 (ОТ) в шестом матче. Бело-голубые одержали победу в серии – 4-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи и всего противостояния.
«Жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня без»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок отказался комментировать своё будущее в клубе и посетовал на то, что красно-белые провели домашний матч без болельщиков.
— Благодарю команду за хороший сезон. Бились, неплохо играли. Удаления, конечно, ненужные во втором периоде. Благодарен болельщикам за весь сезон. Жаль, что сегодня играли без них.
— Как вам матч без зрителей?
— Это не хоккей по большому счёту. Ни эмоций, ничего. Жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня играли без зрителей.
— Удаление Малыхина – несчастный случай?
— Наверное, несчастный случай. Он там клюшку переносил.
— У вас контракт «1+1». Что по поводу следующего сезона?
— Я про это не думаю.
— Вы вернулись в хоккей. Довольны сезоном?
— Мы за очень маленький срок хорошую команду создали. Бойцы! Если бы ещё не мешали нам играть, то вообще было бы здорово.
— Почему не сыграли пожёстче против звена Шипачёва?
— Мы пробовали играть пожёстче, когда счёт позволял в первой игре. Там же тоже, иди поймай сначала (смеётся). Хорошее звено. Наверное, лучшее в лиге. «Пять на пять» мы не плохо с ними сыграли. Да и большинство по всей серии мы неплохо сыграли.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».
«Динамо» и не хотело выходить на «Спартак», но так получилось»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов признался, что его команда не ходила выходить на спартаковцев в первом раунде.
— Было понятно, что эта игра определяющая. У нас был один шаг назад, у «Спартака» не было. Мы боялись ошибиться, отступали. Особенно, во втором периоде. В третьем периоде стали играть смелее. Игра начала получаться, появились моменты. Хорошо, что забили в самом начале овертайма, не потратили много сил. Выстояли во время удаления, пришлось использовать первое звено, чтобы понадёжнее сыграть. Молодцы ребята, что перестроились по ходу игры. Уж очень робко мы играли.
— Вам доводилось играть без болельщиков?
— Был какой-то момент. Я помню, мы играли, но никак не могу вспомнить, мне уже задавали этот вопрос. Это было давно, вы были маленькие, под стол пешком ходили.
— Имеет смысл играть без зрителей?
— Это ненормально.
— По ходу серии вы часто играли вторым номером. С чем это связано?
— Тактика, наверное, была такая, чтобы сыграть внимательнее в обороне. Иногда игроки перестраховываются, раньше времени уходят, отдают сопернику территорию. Они разгоняются, идут в атаку. Поэтому, наверное, и отступали. Мы стараемся играть поближе, отобрать шайбу и контратаковать. Может, где-то подустали, серия длинная. Сыграть шесть матчей через день не так просто.
— Форма Ерёменко стала для вас приятным сюрпризом?
— У него есть тренер, это не только он сам себя подвёл. Когда один вратарь не может играть – приходится играть второму.
— Как дела у Бочарова?
— Нормально всё. Будет играть.
— Вам играть с ЦСКА. Не жалеете, что не получилось выйти на СКА?
— Мы так и хотели. Мы не хотели выходить на «Спартак». Я говорил, что нам нежелательно устраивать московское дерби. Но так получилось.
- 12 марта 2020
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