«Спартак» уступил «Динамо» и вылетел из плей-офф, а главного тренера красно-белых спросили о его будущем в клубе.

«В команде — бойцы! Ещё бы не мешали нам играть». На кого намекнул Знарок?

«Спартак» на домашнем льду при пустых трибунах проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3 (ОТ) в шестом матче. Бело-голубые одержали победу в серии – 4-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи и всего противостояния.

Яшкин въехал в зону спиной и добил «Спартак»! Знарок недотянул даже до седьмого матча Впервые в истории КХЛ матч прошёл без зрителей. В Москве теперь так будет до конца сезона?

«Жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня без»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок отказался комментировать своё будущее в клубе и посетовал на то, что красно-белые провели домашний матч без болельщиков.

— Благодарю команду за хороший сезон. Бились, неплохо играли. Удаления, конечно, ненужные во втором периоде. Благодарен болельщикам за весь сезон. Жаль, что сегодня играли без них.

— Как вам матч без зрителей?

— Это не хоккей по большому счёту. Ни эмоций, ничего. Жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня играли без зрителей.

— Удаление Малыхина – несчастный случай?

— Наверное, несчастный случай. Он там клюшку переносил.

— У вас контракт «1+1». Что по поводу следующего сезона?

— Я про это не думаю.

— Вы вернулись в хоккей. Довольны сезоном?

— Мы за очень маленький срок хорошую команду создали. Бойцы! Если бы ещё не мешали нам играть, то вообще было бы здорово.

— Почему не сыграли пожёстче против звена Шипачёва?

— Мы пробовали играть пожёстче, когда счёт позволял в первой игре. Там же тоже, иди поймай сначала (смеётся). Хорошее звено. Наверное, лучшее в лиге. «Пять на пять» мы не плохо с ними сыграли. Да и большинство по всей серии мы неплохо сыграли.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Спартака».

«Динамо» и не хотело выходить на «Спартак», но так получилось»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов признался, что его команда не ходила выходить на спартаковцев в первом раунде.

— Было понятно, что эта игра определяющая. У нас был один шаг назад, у «Спартака» не было. Мы боялись ошибиться, отступали. Особенно, во втором периоде. В третьем периоде стали играть смелее. Игра начала получаться, появились моменты. Хорошо, что забили в самом начале овертайма, не потратили много сил. Выстояли во время удаления, пришлось использовать первое звено, чтобы понадёжнее сыграть. Молодцы ребята, что перестроились по ходу игры. Уж очень робко мы играли.

— Вам доводилось играть без болельщиков?

— Был какой-то момент. Я помню, мы играли, но никак не могу вспомнить, мне уже задавали этот вопрос. Это было давно, вы были маленькие, под стол пешком ходили.

— Имеет смысл играть без зрителей?

— Это ненормально.

— По ходу серии вы часто играли вторым номером. С чем это связано?

— Тактика, наверное, была такая, чтобы сыграть внимательнее в обороне. Иногда игроки перестраховываются, раньше времени уходят, отдают сопернику территорию. Они разгоняются, идут в атаку. Поэтому, наверное, и отступали. Мы стараемся играть поближе, отобрать шайбу и контратаковать. Может, где-то подустали, серия длинная. Сыграть шесть матчей через день не так просто.

— Форма Ерёменко стала для вас приятным сюрпризом?

— У него есть тренер, это не только он сам себя подвёл. Когда один вратарь не может играть – приходится играть второму.

— Как дела у Бочарова?

— Нормально всё. Будет играть.

— Вам играть с ЦСКА. Не жалеете, что не получилось выйти на СКА?

— Мы так и хотели. Мы не хотели выходить на «Спартак». Я говорил, что нам нежелательно устраивать московское дерби. Но так получилось.