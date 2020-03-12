Впервые в истории КХЛ матч прошёл без зрителей. В Москве теперь так будет до конца сезона?

Яшкин въехал в зону спиной и добил «Спартак»! Знарок недотянул даже до седьмого матча

Календарь матчей плей-офф КХЛ

Указ Собянина о запрете массовых мероприятий

103 минуты штрафного времени, блестящая игра Вадима Шипачёва, эффектный камбэк «Спартака» с 0:3, недовольство судейством и яркая пресс-конференция Олега Знарка. Казалось, что за пять матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» мы уже видели всё, но жизнь приготовила московскому дерби неприятный сюрприз.

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Ещё в ходе предыдущего матча стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в указ № 12-УМ, дополнив его пунктом о запрете до 10 апреля 2020 года проведения на территории столицы массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. Этот указ напрямую коснулся и всех спортивных мероприятий, которые должны в ближайшее время состояться в Москве.

Главным камнем преткновения, стоящим перед клубами и лигой, являлся поиск ответа на вопрос – кто попадает под категорию «участники мероприятия». Только ли это игроки, арбитры, и тренерские штабы команд, относятся ли сюда сотрудники органов правопорядка, представители средств массовой информации, телевизионные бригады и прочий персонал, необходимый для проведения матчей. Всё это напрямую влияло на количество зрителей, которое смогло бы посетить матч. Накануне КХЛ была вынуждена запросить у мэрии Москвы уточнения по указу Собянина.

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Первый в истории матч КХЛ без зрителей

Днём 12 марта лига опубликовала грустный и неприятный для болельщиков пресс-релиз. В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (указ мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей.

КХЛ объяснила, почему принято решение о проведении московского дерби без зрителей

Эта новость не могла обрадовать никого в хоккейном сообществе, ведь никогда ранее в 12-летней истории лиги матч КХЛ не проводился без зрителей. Забавно, что впервые подобное могло произойти всё с тем же московским «Динамо». 31 октября 2008 года на матче между «Динамо» и «Ак Барсом» на трибунах МСА «Лужники» на динамовском фан-секторе была зажжена дымовая шашка, из-за чего встречу пришлось завершить досрочно. Тогда лига не стала наказывать динамовцев матчем без зрителей и назначила переигровку, которая состоялась в январе 2009 года в «Мегаспорте». Спустя 11 лет матча без зрителей было уже никак не избежать.

«Мы разочарованы. Без болельщиков это совершенно другой хоккей. Такие серии плей-офф, как «Динамо» и «Спартака», — реклама нашей лиги и хоккея в целом. К сожалению, времени для поиска оптимального решения у всех заинтересованных сторон было недостаточно. Верим, что вскоре ситуация придёт к общему знаменателю и болельщики вернутся на трибуны», — пояснил «Чемпионату» принятие подобного решения генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков.

Кровопусков — о дерби без зрителей: не было времени для поиска оптимального решения

«Спартак» лишился преимущества домашнего льда

На сколько важно для этой серии присутствие болельщиков ярко демонстрировала лишь одна статистическая деталь. На данный момент ни одна команда не сумела победить в гостевом матче. «Не зря же есть поговорка: «Дома и стены помогают». Значит, помогают», — говорил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов после победы в пятом матче. Теперь обе команды оказались по сути в одинаковых условиях. Да, можно говорить, что за красно-белыми оставалось тактическое преимущество в плане наложения пятёрок, но по крайней мере морального преимущества они лишились совершенно точно.

«Я пока не до конца понимаю сложившуюся ситуацию и как будет организован матч. Знаю только, что Москва не первый город, где такое происходит. Трудно оценивать, насколько угроза заражения коронавирусом реальна. Но если руководство города сочло необходимым принять подобные меры, значит, это имеет под собой основания. В любом случае здоровье людей — это главное. Я вообще не могу представить, как обе команды будут играть в такой обстановке», — сказал до матча один из лидеров бело-голубых Андре Петерссон.

Петерссон: не могу представить, как «Динамо» и «Спартак» будут играть в такой обстановке

Болезнь Афиногенова и сюрпризы от Знарка

Тем временем динамовцам оставалось одержать всего одну победу для проходу во второй раунд плей-офф. Состав гостей не таил в себе больших сюрпризов. Стартовым голкипером остался Александр Ерёменко, вернувший себе в плей-офф статут первого номера бело-голубых. Небольшие изменения коснулись троек нападения. Центральный нападающий Иван Игумнов заменил в ростере Семёна Панкратова, а крайний форвард Дмитрий Моисеев занял место заболевшего Максима Афиногенова. Нет, у Афиногенова не коронавирус.

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А вот тренерский штаб красно-белых составом откровенно поразил. Главным сюрпризом стало возвращение в ворота голкипера Юлиуса Гудачека. Словацкий вратарь откровенно не выручил красно-белых на старте серии. С Гудачеком на последнем рубеже «Спартак» проиграл два матча и получил 0:2 к четвёртой минуте третьей встречи. Именно в ходе того матча Юлиуса сменил Никита Беспалов, с которым красно-белые смогли вернуться в серию.

Одного из самых активных форвардов «Спартака» Анселя Галимова заменил опытный Денис Кокарев. Наконец, не могло остаться незамеченным и включение в заявку защитника Максима Гончарова. 30-летний защитник отбыл четырёхматчевую дисквалификацию, полученную за удар в голову Дмитрия Яшкина в первом матче. После той встречи игроки бело-голубых не стеснялись в комментариях действий Гончарова. В этой связи появление Максима на льду определённо добавляло интриги.

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Хоккей под призывы «Смена»

Признаться честно, за время освещения хоккея, такого странного начала матча видеть ранее не доводилось. Команды начали встречу не просто в экономном режиме, а при абсолютном отсутствии скоростей и всякого подобия силовой борьбы. С противоположного края арены (а именно здесь расположена пресс-трибуна) были слышны все подсказки тренеров. Призывы «Эй, смена, вперёд, назад, играй, быстрее» сменяли друг друга.

Кажется, первым к непривычной обстановке смогло адаптироваться ведущее звено бело-голубых. Тройка Шипачёва возила спартаковцев по зоне больше двух минут, не давая смениться, но добиться желаемого не сумела. Впрочем, уже в следующей смене гости всё-таки отличились. Владимир Брюквин подобрал шайбу на чужом пятаке, развернулся и резко бросил — получилось между щитков вратаря. Это был второй гол для нападающего в нынешнем плей-офф. В ответной атаке мог забивать «Спартак» — «Динамо» спас Ерёменко.

Реабилитация Хохлачёва

В перерыве тренерам хозяев удалось завести спартаковцев, и на второй период красно-белые вышли совсем в другом расположении духа. Хозяева сразу же прибрали инициативу к рукам и методично осаждали владения Ерёменко. Гол Робина Ганзла из логики игры вытекал на 100%. Александр Хохлачёв левым бортом закатился в зону атаки, ушёл за ворота и исполнил передачу на пятак, Ганзл броском с кистей направил шайбу в цель.

Вторую шайбу хозяева забросили за 44.4 секунды до конца отрезка. Результат принесла длинная позиционная атака. Хохлачёв кистями бросил из левого круга вбрасывания, запустив шайбу в дальний угол ворот. Таким образом, Александр сполна реабилитировался за ошибку, допущенную в концовке предыдущего матча. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе «Спартака» – 2:1.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2 Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

Яшкин закончил серию

45 минут матча прошли без единого удаления, что лишний раз свидетельствовало о характере встречи. Да и первое удаление случилось от неосторожности. Фёдор Малыхин попал клюшкой по лицу Брюквину — двухминутное удаление за опасную игру. Расплата последовала стремительно. Первое же большинство гостей увенчалось реализацией. Андрей Миронов классным пасом нашёл Петерссона на пустом углу – шведский форвард не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Под самый занавес основного времени «Спартак» получил роскошный шанс закончить матч. Удалился Егор Зайцев, вот только хозяевам, в отличие от гостей, забить не удалось. Во многом именно это и определило исход всей серии. В овертайме всё решил Яшкин, заехавший в зону «Спартака» спиной. Судьи после недолгого видеопросмотра подтвердили правильность взятия ворот, важно, что нападающий при входе в зону продолжал контролировать шайбу на клюшке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ разъяснила решение по поводу победной шайбы «Динамо» в шестом матче со «Спартаком»

Московское «Динамо» избегает седьмого матча, который также должен был пройти без зрителей. В полуфинале Запада команду Крикунова ждёт действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА. Но смогут ли эти матчи посетить болельщики? На данный момент это совсем не очевидно. Олег Знарок же заканчивает поход за Кубком Гагарина уже в первом раунде, его «Спартак» недотянул даже до седьмого матча.