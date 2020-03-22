Побег из-за магнитного занавеса. Каким был Малкин и как он уезжал в НХЛ

Сейчас ему 33 года, он трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, первый российский обладатель приза самому ценному игроку в плей-офф НХЛ. В его активе два золота чемпионатов мира, два серебра и три бронзы — не хватает только золотой медали Олимпиады, чтобы попасть в Тройной золотой клуб. В 2006 году он уехал играть за океан, и хотя в России к тому моменту уже вовсю было царство демократии и свободы, это нельзя было расценить иначе, как побег.
Статистика Евгения Малкина
Уральский талант нужен всем
Евгению Малкину ещё в самом начале карьеры прочили блестящее хоккейное будущее — для этого у уральца были и физические данные, и талант, и характер. Эпизоды, когда Евгения по странному стечению обстоятельств не брали в юниорскую сборную уральского региона говорят, скорее, о дальновидности и уровне тренерских кадров, а сам Малкин быстро доказал специалистам их ошибки. Будучи воспитанником магнитогорского «Металлурга», форвард в 2004 году на юношеском чемпионате мира в Минске стал обладателем золотых медалей. На молодёжных чемпионатах ему дважды доставалось серебро: в том же 2004-м он был самым молодым в команде.
Правда, ещё до этого Малкин дебютировал за основной состав «Магнитки» в российской суперлиге. Это произошло в выездном матче в Ярославле против «Локомотива», но триумфальным тот дебют не получился — ярославцы разгромили «Металлург» со счётом 7:2. Всего за три сезона выступлений за «Металлург» Малкин превратился из неогранённого алмаза в настоящий бриллиант, стал лидером клуба и сборной. Был признан лучшим новичком сезона-2003/04, а в триумфальном для себя чемпионате-2005/06 превзошёл график «очко за игру» (47 баллов в 46 матчах регулярки). Добавим к этому 15 очков в 11 матчах плей-офф, титул MVP на молодёжном чемпионате мира, лучший показатель полезности в российской Суперлиге (+28) и статус второго общего номера на драфте НХЛ — получим настоящую суперзвезду на взлёте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Не удивительно, что охота за таким игроком обернулась настоящей детективной историей, в которой главными действующими лицами были сам Евгений, его североамериканский агент Джей Пи Бэрри, а также боссы «Магнитки» — Геннадий Величкин и Виктор Рашников.
Побег из-за магнитного занавеса
В сезоне-2005/06 Малкин был лучшим центральным нападающим нашего чемпионата. Статус на драфте и яркие перспективы манили молодого парня за океан, но между Суперлигой и НХЛ тогда не было трансферного соглашения, поэтому переходы были затруднены различными денежными аспектами. Собственно, Евгений хотел уехать ещё до начала сезона-2005/06, но тогда поддался уговорам Величкина и отыграл на родине ещё год, заручившись обещанием отпустить его позже.
Если это обещание и вправду было, то руководство «Магнитки» его не сдержало. Как только Евгений заикнулся о том, что хочет уехать, началось давление. 7 августа 2006 года стало поворотной датой в деле: президент «Металлурга» Виктор Рашников и гендиректор клуба Геннадий Величкин смогли заставить Малкина поставить подпись под новым контрактом с «Магниткой».
Любопытно, предыдущий договор к тому моменту не истёк (действовал до апреля 2008 года), но был аннулирован, а по новым условиям Евгений становился свободным агентом 1 мая 2007 года. Ждать до 2008-го «Питтсбург» вряд ли бы согласился, поскольку после 1 июня 2008 года мог потерять на Малкина все права.
«Мы хотим получить Малкина, и чем скорее, тем лучше!» – решительно говорил летом 2005 года генеральный менеджер «Питтсбурга» Крэйг Патрик. «Металлург», по неофициальной информации, тогда требовал от «пингвинов» до $ 2 млн. компенсации за своего воспитанника.
«Пусть Крэйг Патрик строит команду вокруг молодых, но Евгений Малкин в будущем сезоне будет играть в России! Может ли Женя как-то уехать в НХЛ? Если только его агенты ведут двойную игру. Но мы совместно с ними уже подписали конфиденциальное соглашение, согласно которому Малкин весь следующий сезон однозначно проведет в Суперлиге», — безапелляционно отвечал Величкин.
На Величкина нападающий тогда затаил серьёзную обиду. «Нельзя так поступать с людьми. Нельзя заставлять подписывать договора в три часа ночи», — говорил Малкин, но Величкин отрицал любое давление, утверждая, что все подписи Евгений поставил по собственной воле. День спустя Евгений позвонил своему агенту Джею Пи Бэрри с просьбой любыми способами перетащить его в НХЛ. Для этого был разработан особый план, но нужно было дождаться, когда Малкину отдадут его загранпаспорт.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Вышло так, что контракт я всё-таки подписал...»
Подходящий случай подвернулся в Финляндии, куда вместе с «Металлургом» Евгений прибыл на тренировочный сбор и Кубок Тампере. Как вспоминали потом, в здании аэропорта в Хельсинки он отошел в сторону вместе с неким неизвестным мужчиной. По словам очевидцев, все выглядело, как встреча старых приятелей, которые долгое время не виделись и решили поболтать. В какой-то момент члены команды потеряли Евгения из виду — его напрасно прождали в аэропорту более двух часов, а все попытки связаться с хоккеистом также не увенчались успехом.
Имея на руках загранпаспорт, Малкину нужна была американская виза, которую Евгений ждал несколько дней, живя в Финляндии на конспиративной квартире. Неделю спустя он объявился в Лос-Анджелесе и дал первые интервью.
«Да, так вышло, что контракт я всё-таки подписал. В три часа ночи… А следующим утром я позвонил Бэрри и попросил, чтобы он помог мне уехать. Подписал, потому что на меня сильно давили. Я им без конца объяснял, что хочу уехать в НХЛ, что мне как игроку необходимо расти, что я обещал «Питтсбургу»… Но меня никто не хотел слушать. Они наседали со своими аргументами», — говорил тогда Малкин, отправив в офис «Металлурга» факс с заявлением об увольнении. Согласно тогдашней редакции трудового кодекса, спортивный контракт был обычным трудовым договором, который можно было спокойно расторгнуть через две недели после написания такого заявления.
Фото: Scott Halleran/Getty Images
5 сентября 2006 года Малкин подписал контракт с «Питтсбургом» с базовой зарплатой, более чем в два раза уступавшей условиям договора с «Металлургом». Спустя 10 дней арбитраж Федерации хоккея России запретил Евгению Малкину играть за российские и иностранные клубы до урегулирования контрактных взаимоотношений с «Магниткой» с правой обжаловать это решение ФХР в суде высшей инстанции — в Спортивном арбитражном суде.
Главный юрист НХЛ Билл Дэйли выразил серьёзные сомнения относительно юридической силы и обязательности исполнения решений частной арбитражной группы в России, а 16 сентября Федеральный суд штата Нью-Йорк отказал в удовлетворении иска магнитогорского «Металлурга», требовавшего запретить Евгению Малкину выступать за «Питтсбург».
«Он просто плюнул на нас»
Отъезд Малкина за океан в России был многими принят враждебно. «Не удивлюсь, если его ресторан теперь сожгут дотла. Нельзя делать такие вещи. Он просто плюнул на нас», — писали болельщики в интернете. Менее чем через месяц после отъезда родители Малкина решили продать свой дом в Магнитогорске. «Есть люди, которые пытаются навязать нам своё мнение. Они не оставят нас в покое» — говорила тогда Наталья Малкина.
В своём первом сезоне за «Питтсбург» Малкин сыграл великолепно, набрав 85 (33+52) очков в 78 матчах и стал лучшим новичком сезона. Год спустя он попадёт на Матч всех звёзд, а ещё через год выиграет свой первый Кубок Стэнли. В сезоне-2012/13 Евгений вернулся в Магнитогорск и сыграл за «Металлург» во время локаута, набрав фантастические 65 очков в 37 матчах.
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