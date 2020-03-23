Наш хоккей в фотографиях 90-х. Вскоре новое поколение звёзд побежало в Америку

Продолжаем вызывать у читателей слёзы ностальгии и предлагаем подборку фотографий последних чемпионатов СССР. В начале 90-х в нашем хоккее гегемония ЦСКА сменилась победами московского «Динамо», «железный занавес» уже рухнул, но новое поколение великолепных игроков ещё радовало советскую публику. Вскоре и они побежали в Америку.

Советский хоккей в чёрно-белых фотографиях. Снимки, которые греют душу На болельщиков со стажем нахлынет ностальгия.

Игорь Дмитриев — настоящая легенда «Крыльев Советов». В качестве игрока Дмитриев отдал клубу из Сетуни 16 лет, а с 1983-го по 1996-й был главным тренером этой команды. Под его руководством «крылышки» дважды становились бронзовыми призёрами чемпионата СССР. Именно при Дмитриеве в «Крыльях» в 17 лет дебютировал Алексей Морозов – будущая звезда «Ак Барса», а с недавних пор – президент КХЛ.

Вячеслав Буцаев начинал карьеру в чемпионате СССР в составе родного тольяттинского «Торпедо», а в конце 80-х оказался в ЦСКА. С «армейцами» Буцаев выиграть ничего не сумел, зато стал олимпийским чемпионом в 1992 году в составе сборной СНГ. На фотографии рядом с Буцаевым Сергей Мартынюк – воспитанник ярославского хоккея, на рубеже 80-х и 90-х годов пять лет проведший в родном «Торпедо».

Четырёхкратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Валерий Каменский играл за ЦСКА до 1991 года и застал увядание легендарной «армейской» команды. На фотографии рядом с ним – Евгений Давыдов, одноклубник Каменского в ЦСКА в конце 80-х – начале 90-х годов и олимпийский чемпион Альбервилля в составе сборной СНГ.

Известный советский и латвийский вратарь Артур Ирбе с 1986 по 1991 год защищал цвета рижского «Динамо», с которым в 1988-м добился наивысшего достижения в истории этого клуба – серебра чемпионата СССР. Известен тем, что во время гимна СССР в знак протеста никогда не смотрел на советский флаг, что не помешало Ирбе выиграть два чемпионата мира в составе команды Виктора Тихонова.

Фото: photo.khl.ru

Свердловчанин Владимир Малахов в конце 80-х начинал играть за московский «Спартак», но вскоре оказался в ЦСКА и выиграл с «армейцами» два чемпионата СССР. Со сборной СССР выиграл чемпионат мира в 1990-м, а с командой СНГ — Олимпиаду-1992. В 2000-м взял Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» и вошёл в «Тройной золотой клуб».

Фото: photo.khl.ru

Дмитрий Филимонов, Алексей Ковалёв, и Дарюс Каспарайтис выигрывали с московским «Динамо» всё советское золото в начале 90-х, последние двое стали олимпийскими чемпионами с командой СНГ в 1992-м. Ковалёв и Каспарайтис впоследствии сделали себе имя и в НХЛ, а вот у Филимонова за океаном не сложилось, в 1996-м он вернулся в родной пермский «Молот», где играл до конца карьеры. На фотографии с динамовцами Алексей Житник – игрок ЦСКА в сезоне-1991/1992 и ещё один чемпион Альбервилля.

Фото: photo.khl.ru

Уфимец Игорь Кравчук перешёл в ЦСКА в 1987 году и выступал в «армейском» клубе до 1992-го. Дважды стал чемпионом СССР, с советской сборной выиграл один чемпионат мира и две Олимпиады. Впоследствии Кравчук стал серебряным (Нагано-1998) и бронзовым (Солт-Лейк-Сити-2002) призёром Игр и разделил рекорд по количеству олимпийских наград среди хоккеистов с Владиславом Третьяком и Иржи Холиком.

Фото: photo.khl.ru

На фото два динамовца – голкипер Андрей Трефилов и защитник Александр Карповцев. Оба были важной частью непобедимых в начале 90-х бело-голубых, выигрывали первое в истории сборной России золото чемпионата мира в 1993 году.

Фото: photo.khl.ru

В атаке Александр Андриевский. Габаритный нападающий долгое время выступал за минское «Динамо», но перед сезоном-1990/1991 стал московским динамовцем и затем стал чемпионом СССР. За сборную Беларуси сыграл на двух Олимпиадах.

Фото: photo.khl.ru

На фото Игорь Болдин в единоборстве с Вячеславом Рьяновым. Спартаковец Болдин отдал красно-белым 11 лет карьеры, выиграл со «Спартаком» пять серебряных медалей чемпионата СССР, стал олимпийским чемпионом с командой СНГ. Рьянов большую часть карьеры был предан родному горьковскому «Торпедо», но на три сезона отлучался в московское «Динамо», чтобы стать двукратным бронзовым призёром советского первенства.

Фото: photo.khl.ru

На родине Виталий Прохоров выступал только за «Спартак» и, конечно, недолюбливал динамовцев. С красно-белыми Прохоров стал двукратным серебряным призёром чемпионата СССР, с командой СНГ выиграл золото Олимпиады.

Фото: photo.khl.ru

Русский Танк Коваленко у многих ассоциируется с золотым «Локомотивом» начала нулевых годов, но на старте 90-х форвард был московским «армейцем». В ЦСКА Коваленко провёл три сезона, в 19 лет стал чемпионом СССР.

Фото: photo.khl.ru

Перед тем как построить славную карьеру в НХЛ, Сергей Зубов начинал в составе ЦСКА. В составе «армейцев» защитник дебютировал в 18 лет, в первый же год стал чемпионом СССР. Со сборной СНГ выиграл золото Олимпиады в Альбервилле.

Фото: photo.khl.ru

Будущий тренер уфимской золотой мечты Сергей Михалёв в начале 90-х работал помощником Геннадия Цыгурова в «Ладе» — первом немосковском чемпионе страны (1994 г.). На фотографии рядом с Михалёвым – легендарный советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Александр Рагулин. В 90-е Сан Палыч отошёл от активных хоккейных дел, но с удовольствием появлялся на различных мероприятиях.