«Могучие утята», хоккейный «Лейкерс» и яркий «Ванкувер». Как менялась форма клубов НХЛ

В сезоне-2021/2022 состоится дебют новой команды НХЛ из Сиэтла. А это значит, что совсем скоро клубу придётся разработать дизайн и логотип будущей формы. Мы решили вспомнить, с каких дизайнов свой путь в НХЛ начинали «Анахайм Дакс», «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз», чем вдохновлялись создатели лого и, главное, как менялась форма в течение десятилетий.

«Сиэтл» принят в НХЛ. Всё, что нужно знать о новой команде Никогда не угадаете её название…

«Анахайм Дакс»

В 1993 году в НХЛ появился новичок – основанная компанией «Уолт Дисней» команда «Майти Дакс». Название хоккейный клуб получил от диснеевского фильма «Могучие утята», вышедшего годом ранее и завоевавшего огромную популярность в Америке. От «Диснея» команда переняла и стилистику логотипа. В качестве основных цветов первой формы «уток» дизайнеры выбрали пурпурный, нефритовый, белый и серебристый. А если говорить проще — оттенки фиолетового, зелёного, белого и серого. В «домашней» джерси преобладал белый цвет, в «гостевой» — фиолетовый.

Ретро-форма «Анахайм Дакс» Фото: Dave Sandford/Getty Images/NHLI

Настоящим бриллиантом формы «уток» стал логотип, разработанный Тони Чиприано и Фредом Тио. Несмотря на «диснеевскую» стилистику, лого выглядело мощно и брутально: хоккейная маска в форме утиной головы на фоне двух перекрещивающихся клюшек. Такая комбинация отдалённо напоминала пиратские флаги с черепом и костями. А ухмылка, которую образовывал конец маски, словно подтверждала: эти уточки не всем по зубам.



Форма приобрела колоссальную популярность среди болельщиков. В первый же сезон джерси «уток» были признаны одним из самых продаваемых товаров лиги.



В сезоне-1995/1996 команда представила свою первую альтернативную форму. Комплект получил звучное название «Дикие крылья». На джерси была изображена грозная утка-хоккеистка, пробивающаяся сквозь толщу льда. Имя и номер на спине писались трудно читаемым мistral шрифтом. Существование комплекта было недолгим — три матча. Больше к такому варианту формы «Дакс» не возвращались.



На разных сайтах выходят топ-листы величайших логотипов всех времён, в которые всегда попадает лого «Могучих уток». Это свидетельствует о сохранившейся и растущей любви болельщиков к ретродизайну.



Эпоха «могучих уток» продолжалась чуть больше десятилетия. В 2005 году у команды сменились владельцы, а годом позже клуб получил новые название и форму.

Теперь команда известна как «Анахайм Дакс», а на логотипе красуется утиная лапка, образующая букву Д. Правда, такой вид логотип приобрёл не сразу – несколько лет эта «лапка» была частью слова «дакс». Однако позже дизайнеры упростили лого, оставив только букву Д. Основными цветами формы стали белый, чёрный, оранжевый и золотой. Несмотря на сменившийся дизайн, логотип «Майти Дакс» не канул в Лету – теперь он украшает альтернативную форму «уток».

«Ванкувер Кэнакс»

В 1970 году, во время второго расширения НХЛ, к лиге присоединились два новых клуба, один из которых – «Ванкувер Кэнакс». В своём дебютном сезоне команда выходила на лёд в форме, основными цветами которой были белый, зелёный и синий. На логотипе изображалась клюшка в горизонтальном положении на фоне катка. Образующийся силуэт отдалённо напоминал букву С.

Ретро-форма «Ванкувер Кэнакс» Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

В таком виде «Кэнакс» выступали на протяжении восьми сезонов, пока в 1978 году команда не представила новую, кардинально отличающуюся от предыдущей, форму. Поменялось абсолютно всё: дизайнеры отошли от сине-зелёной палетки, взяв за основу огненные жёлтый, красный и чёрный. Логотип с катком и клюшкой был заменён словом Canucks и перемещён с центра джерси на рукава. На передней же части теперь красовались полосы, образующие букву V (что соотносилось не только с названием команды, но и со словом victory — «победа»).



В течение семи лет комплект претерпевал небольшие изменения. И только в 1985 году дизайнеры решили освежить внешний вид формы и переместили лого Canucks с рукавов на переднюю часть джерси.

Александр Могильный в «обновлённой» форме «Кэнакс» Фото: Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images

Логотип так полюбился болельщикам, что получил сразу два прозвища — «тарелка спагетти» и «летящий конёк». Цвета формы на протяжении нескольких сезонов оставались неизменными: жёлтая – «домашняя», чёрная – «гостевая». В 1989 на смену «золотой» домашней джерси приходит белая. И уже в сезоне-1995/1996 у команды появляется третий, огненно-красный, комплект формы. Правда, в нём команда выступала лишь в двух сезонах.

Многие фанаты «Ванкувера» признают чёрную джерси первой половины 90-х годов одной из лучших в истории клуба. Кстати, именно в этом комплекте формы в свои лучшие годы блистал Павел Буре.



В 1997 году наступило время больших перемен. На смену огненным цветам пришли тёмно-синий, голубой, бордовый и серебристый. До неузнаваемости поменялся и логотип: вместо «конька-спагетти» теперь на джерси красовалась косатка в форме буквы С.



Эксперименты с формой продолжились в течение нескольких сезонов. И только в 2007 году команда вернулась к истокам, сохранив при этом некоторые новшества. Так, основными цветами формы стали белый, зелёный и синий. Логотип же остался неизменным – косатка в форме буквы С. Над логотипом располагалась надпись Vancouver — в 2019 году дизайнеры убрали её. Старое лого с изображением горизонтальной клюшки на фоне катка размещается на рукавах джерси. Кроме того, классический логотип теперь украшает и альтернативную форму «Ванкувера».

«Лос-Анджелес Кингз»

В 1967 году в НХЛ дебютировал «Лос-Анджелес Кингз». Владельцем команды на тот момент являлся Джек Кент Кук, который незадолго до вступления хоккейного клуба в лигу приобрёл баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Основными цветами «Кингз» были золотой и фиолетовый – это они перенимали у своих «братьев по владельцу» из НБА. На логотипе изображалась корона – всё как подобает «королям».

«Лос-Анджелес Кингз» в цветах «Лейкерс» Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

Кардинальных изменений не было до 1988 года. И только в 88-м внешний вид команды поменялся целиком. На смену ярким цветам, позаимствованным у «Лейкерс», пришли белый, чёрный и серебристый. Логотип по форме отдалённо напоминал лого «Шевроле». Посредине располагалась выполненная в курсиве надпись — «Кингз», над ней — название города, «Лос-Анджелес», под ней – корона. В сезоне 1985/1986 у команды появился альтернативный комплект формы с изображённым в фиолетово-жёлтых цветах королём – отсылка к «истокам».

Уэйн Гретцки в форме «Лос-Анджелес Кингз» Фото: Mitchell Layton/Getty Images

В 1998 году дизайнеры решили разнообразить монохромную форму «Кингз» фиолетовым цветом. Изменился и логотип: теперь это было не просто лого, а настоящий герб. Посередине герба пересекались две клюшки. В левом верхнем углу располагалось солнце, в правом – корона, посередине – лев, стоящий на задних лапах, с посохом в когтях. На гербе также присутствовала надпись с названием команды «ЛА Кингз». И, конечно, куда же «короли» без короны – она располагалась на рукавах. Кстати, уже в 2002 году этот логотип перекочует с рукавов на переднюю часть джерси, вытеснив оттуда герб. С «короной» на груди клуб будет выступать до 2011 года.

Новая «королевская» форма, 1999 год Фото: Kellie Landis /Allsport

Прототип формы, в которой «Лос-Анджелес» играет сейчас, возник в 2008 году как альтернативный вариант. Комплект был полностью чёрным с парой белых и серебристых полос. Логотип имел форму щита и делился на две части: сверху — буквы «ЛА» (Лос-Анджелес), снизу – корона. В сезоне-2011/2012 основная и альтернативная формы поменяются местами. «Кингз» начали выступать в чёрных и белых джерси с логотипом-«щитом». В 2013 году фиолетовый цвет окончательно исчез с формы «Лос-Анджелеса». Зато три сезона спустя у команды появилась новая альтернативная форма – серебристая. В таком виде, с тремя комплектами формы и тремя основными цветами – чёрным, белым и серебристым, команда существует и по сей день.

А какая форма, на ваш взгляд, круче – ретро или современная? Джерси «Майти Дакс» или «Анахайм Дакс»? Огненная форма «Ванкувер Кэнакс» или её современный аналог? «Лос-Анджелес Кингз» в цветах «Лейкерс» или в чёрно-бело-серебристой палитре?



Мы надеемся, что дизайнеры «Сиэтла» создадут не менее запоминающуюся форму для своей команды. И, может быть, через десятилетие в топ-листы лучших комплектов всех времен попадёт и наш новичок.