Новозеландские хоккеисты исполнили танец устрашения. Получилось эпично!

Игроки сборной Новой Зеландии по хоккею исполнили танец устрашения перед матчем против команды Австралии. Получилось эпично! Хорошо, что не топали, как регбисты, а то испортили бы весь лёд.

Хака — это ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бёдрам и груди, а также выкрикивают аккомпанемент, чтобы запугать врага.



Сборная Новой Зеландии по регби из боевого танца народа маори сделала важный ритуал и всемирный узнаваемый перфоманс. Постепенно этот танец стал проникать в другие виды спорта. И вот очередь дошла до хоккеистов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Хака – важная часть культуры Новой Зеландии. Его используют в знак приветствия и уважения. Танец исполняется как на свадьбах, так и на похоронах.



Новозеландские регбисты в первый раз исполнили танец хака в далёком 1884 году. Традиции сохраняются по сегодняшний день. При этом некоторые соперники критикуют новозеландцев, считая, что танец даёт им некоторое психологическое преимущество.



Неудивительно, что новозеландцы успели опробовать силу устрашающей песни войны и на хоккее. Юниорская хоккейная сборная Новой Зеландии на чемпионате мира в третьем дивизионе перед игрой с командой из ЮАР продемонстрировала свой танец. Результат оправдал все ожидания: новозеландцы забросили в ворота соперника 18 безответных шайб.

Такие примеры можно встретить и в Европе. Словацкий «Попрад», видимо, оказался под впечатлением от увиденного новозеладнского шоу и не побоялся посягнуть на святое. Руководство клуба проявило инициативу, и накануне встречи плей-офф против «Дуклы» была дана задача: выучить устрашающий танец.



Хоккеисты со всей серьёзностью подошли к делу, сумев за один час уловить все важные нюансы грозного хаку на льду. Подготовленный предматчевый перфоманс игроков «Попрада» одновременно и удивил, и порадовал всех болельщиков, но вот запугать соперника не удалось — случилось третье поражение в серии плей-офф.