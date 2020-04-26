Третьяк не может забыть этот гол. За секунду до перерыва, СССР лишился золота Олимпиады

Владислав Третьяк – трёхкратный олимпийский, 10-кратный чемпион мира, участник Суперсерий-1972 и 1974, обладатель Кубка Вызова-1979 и Кубка Канады-1981, лучший вратарь XX века… За свою карьеру он выиграл практически всё, но даже у такого прославленного хоккеиста есть обидные шайбы и обидные поражения. Для Третьяка самой обидной была пропущенная шайба на Олимпиаде-1980 в матче с США, ставшая в итоге роковой.

«Самой обидной была шайба на Олимпиаде, когда США забил за секунду до конца периода»

«Думаю, что самой обидной была шайба американского форварда Джонсона на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, когда сборная США забила за секунду до конца первого периода, и главный тренер советской сборной Виктор Тихонов меня заменил», — сказал Третьяк в интервью сайту дома мод Henderson.



Сборная СССР приехала в Лейк-Плэсид побеждать. Это была команда, которая наводила ужас на всех соперников, обыграть её было практически невозможно. Тем более обидно, что это удалось сделать неопытной американской команде, которая на тот момент звёзд с неба не хватала. «Красная машина» вынесла США перед стартом Олимпиады с унизительным счётом 10:3, но на самом турнире проиграла, и в итоге лишилась пятого подряд золота.

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Многие игроки той сборной уверены, что американцы играли на допинге, но даже в этом случае замена Третьяка за секунду до конца первого периода заметно воодушевила соперника, а нашу команду – дезориентировать. Это был психологический удар, от которого советские хоккеисты не оправились.



«Олимпийские игры 1980 года мы проиграли только из-за того, что после первого периода он убрал Владика из ворот. Сколько я потом ни разговаривал с американцами, которые участвовали в этой игре, все в один голос говорили: «Нам дало дополнительные силы то, что мы вышли после перерыва на лёд и увидели, что в воротах нет Третьяка. Мы глазам своим не могли поверить», — писал Вячеслав Фетисов в книге «Овертайм».

«Столько лет был незаменимым, а тут «подвёл»

Как же случилась эта пропущенная шайба? Пусть сборной СССР и не удавалось уйти в отрыв, матч всё равно шёл в штатном режиме. Сначала забил Владимир Крутов, затем американцы ответили точным выстрелом Базза Шнайдера прямо в девятку. За две с половиной минуты до перерыва забивает Сергей Макаров, а дальше – слово Третьяку.

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«До конца периода оставалось две минуты… Одна минута… Несколько секунд… И вот тут-то нам забили шайбу, которую можно считать роковой. С центра поля по моим воротам сильно бросил Кристиан. Я отбил – не очень, правда, ловко – прямо перед собой, но ведь и никого из соперников поблизости не было! И вдруг откуда ни возьмись Джонсон. Он подхватывает шайбу, которая уже доскользила до синей линии. Две секунды до сирены. Я не готов к этой атаке. Секунда. Бросок. Гол. А что же делали в этот момент наши защитники? Почему они даже не шевельнулись, когда Джонсон коршуном летел на мои ворота? Потом выяснилось: игроки задней линии… смотрели на табло, считая оставшиеся до конца периода секунды. Да, меня заменили, заявив под горячую руку, что я подвёл команду. Столько лет был незаменим, а тут «подвёл»…», — вспоминает вратарь в книге «Верность».



Видео можно посмотреть на YouTube.

Американцы выиграли матч со счётом 4:3, а затем одержали победу над Финляндией и стали олимпийскими чемпионами. СССР довольствовался серебром. Сам Тихонов много позже признал свою ошибку с заменой Третьяка, но сделанного уже было не вернуть. «Если бы не просчёт Тихонова, я был бы четырёхкратным олимпийским чемпионом. Да, я не забуду об этом до конца жизни», — говорил Третьяк.