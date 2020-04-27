Роковой август-1981. Какими были последние матчи Валерия Харламова

К роковому лету 1981 года Валерий Харламов успел полностью восстановиться после автомобильной аварии 1976 года, в которой сломал два ребра, а также получил сотрясение мозга и оскольчатый перелом правой голени. Золотые медали на чемпионатах мира 1978 и 1979 годов, победа на Кубке Вызова — 1979 позволили хоккейному гению продолжить свою великолепную карьеру, но главный турнир четырёхлетия — Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде сборная завершила печально известным «Чудом на льду».

После этого в адрес тройки — Михайлов — Петров — Харламов посыпались обвинения и предложения поскорее завершать карьеру. В сезоне-1980/1981 тройка была расформирована. В декабре 1980 года вынужден был завершить карьеру Борис Михайлов, а Харламов с Петровым продолжали играть, но при этом периодически переводились в разные звенья (Петров завершил карьеру после чемпионата мира 1981). Во второй половине 1980 года и первой половине 1981 года Харламов многое сделал для становления мастерства молодых Сергея Макарова, Владимира Крутова, Андрея Хомутова. У него дома некоторое время жили некоторые приезжие хоккеисты — например, Алексей Касатонов.

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Перед началом сезона-1981/1982 Харламов говорил друзьям, что этот сезон для него станет последним, по завершении которого он станет детским тренером. «Отыграю свой последний матч и пойду со стадиона не торопясь, пешком. Как все», — говорил Валерий.

Легенда хоккея — Легенда № 17 В этот день, 14 января, 66 лет назад в Москве родился гениальный хоккеист и великий человек Валерий Харламов.

Последний трофей — Кубок Европейских чемпионов — 1981

Летом 1981-го он усиленно готовился к новому сезону и набрал неплохую форму: в составе ЦСКА он стал в 11-й раз чемпионом СССР. Последним выигранным трофеем в жизни Валерия стал Кубок Европейских чемпионов, 16-й розыгрыш которого прошёл с 8 октября 1980 года по 9 августа 1981 года. ЦСКА начал участие в нём только с третьего тура, так как был наголову сильнее всех соперников, и первым соперником «армейцев» был клуб из Нидерландов «Феенстра Флайерз». 18 марта 1981 года ЦСКА разгромил голландцев в Херенвене со счётом 11:0, три дня спустя в Москве одержал победу со счётом 9:1, но Харламов в этих встречах не участвовал.



Другое дело — финальный турнир, проходивший в Италии в Валь-Гардене с 5 по 9 августа 1981 года. В первом матче против шведского «Брюнеса» Харламов вышел в третьем звене вместе с Паниным и Лобановым (первой пятёркой уже было знаменитое звено Ларионова). Валерий отдал две голевые передачи, ассистировав обоим партнёрам по звену, а ЦСКА одержал победу со счётом 10:1. День спустя «армейцам» противостоял финский ХИФК. На счету Харламова голевой пас Вячеславу Фетисову, который забил на последней минуте игры и установил окончательный счёт — 6:0.

Судьба-злодейка. Звёзды советского хоккея, с которыми жизнь обошлась несправедливо Викулов стал бомжом, Харламов погиб в автокатастрофе, Якушев умер после избиения хулиганами.

Через день — матч с чешским клубом «Польди-СОНП» с родины Яромира Ягра города Кладно, стал последним в составе ЦСКА для Валерия Харламова. В нём легендарный 17-й номер забил дважды: в середине второго периода с паса Волченкова сделал счёт 7:0, а под занавес этого игрового отрезка оформил дубль после передачи Старикова.

Помимо двух голов Харламов оформил ещё и ассистентский хет-трик, набрав 5 очков и став лучшим бомбардиром матча. Вместе с Третьяком и Фетисовым он вошёл в тройку лучших игроков турнира, набрав в 3 встречах 8 (2+6) баллов. Впрочем, по одной из версий, основанной на статистике из чешских газет, у Харламова на этом турнире было аж 11 (2+9) очков, но поматчевой статистики там не приводится.

Последний матч Валерия Харламова за ЦСКА

8 августа 1981 года. Италия, Валь-Гардена.

Stadio del ghiaccio Pranives Val Gardena. 3500 зрителей.

ЦСКА (Москва, СССР) — «Польди-СОНП» (Кладно, Чехословакия) — 12:2 (5:0, 6:1 1:1).

ЦСКА: Третьяк; Фетисов — Касатонов, Бабинов — Гимаев И., Волченков — Стариков; Макаров — Ларионов — Крутов, Дроздецкий -Жлуктов — Хомутов, Панин — Лобанов — Харламов, Зыбин — Герасимов — Курдин.

00.15. 1:0 — Ларионов (Касатонов, Гимаев),

02.19. 2:0 — Хомутов (Жлуктов, Гимаев),

07.20. 3:0 — Хомутов(Дроздецкий, Фетисов),

11.21. 4:0 — Дроздецкий (Жлуктов),

17.33. 5:0 — Лобанов (Харламов),

26.59. 6:0 — Хомутов (Жлуктов),

27.12. 7:0 — Харламов (Волченков),

31.55. 8:0 — Панин (Харламов),

33.13. 9:0 — Ларионов,

34.48. 9:1 — Копецки(Хоржава),

36.30. 10:1 — Касатонов,

38.26. 11:1 — Харламов (Стариков),

40.38. 11:2 — Дудачек (Хоржава),

53.16. 12:2 — Макаров (Харламов).

Макаров — Ларионов — Харламов

Четырьмя последними матчами в жизни Валерия Харламова стали игры за сборную СССР на призы газеты «Руде право». В них 33-летний ветеран набрал лишь одно очко за голевую передачу — это был голевой пас Игорю Ларионову в матче со сборной Швеции (4:1), который позволил советской команде переломить ход встречи и сделать счёт 1:1.

Три из четырёх последних матчей Харламов провёл в тройке с Макаровым и Ларионовым, что, наверное, символично. В последнем поединке наша команда обыграла финнов, но упомянутое сочетание отметилось лишь шестью минутами штрафа. Игра проходила в Хельсинки 18 августа 1981 года.



После этого наставник сборной СССР Виктор Тихонов решил не брать Харламова на Кубок Канады — 1981 — формальной причиной называлась слабая функциональная готовность нападающего. Узнав, что он не едет в Канаду, Харламов зашёл в автобус, где в недоумении сидели молодые хоккеисты сборной, пожелал всем удачи: «Ребята, я верю, что у вас всё будет нормально». Эти слова он произнёс, скрыв то, что творилось у него в душе. И вышел.

Последние матчи Валерия Харламова.

12 августа 1981 года. Стокгольм. Швеция — СССР — 1:2. Харламов отбывал командный штраф.

14 августа 1981 года. Гётеборг. Швеция — СССР — 1:4. Харламов — голевой пас, 2 минуты штрафа.

17 августа 1981 года. Тампере. Финляндия — СССР — 3:4.

18 августа 1981 года. Хельсинки. Финляндия — СССР — 2:5.

27 августа жизнь мировой хоккейной легенды оборвалась в автокатастрофе вблизи Солнечногорска. А Кубок Канады 1981 года был выигран нашей командой в память о Валерии Харламове.