Если бы драфт расширения НХЛ был сейчас. Какой состав получил бы «Сиэтл»

В декабре 2018 года совет директоров лиги принял решение: в сезоне-2021/2022 в НХЛ появится новая команда – «Сиэтл». Полное название нам ещё предстоит узнать – будет ли оно привязано к географии или же его выберут болельщики, в любом случае осталось ждать недолго.

В отличие от Лас-Вегаса, где до «рыцарей» профессионального хоккея уровня НХЛ не было, в Сиэттле он де-факто существовал. Хоть тогда ещё НХЛ не существовало, Хоккейная ассоциация Тихоокеанского побережья, которая была ответвлением НХА стала прообразом НХЛ. Именно там с 1915 по 1924 год играли «Метрополитанс» из Сиэтла.

Интересный факт: 32-я команда НХЛ, которая станет полноценным правопреемником «Метрополитанс», уже является обладателем Кубка Стэнли (в 1917-м были биты «Канадиенс»), а их ближайшие соседи «Кэнакс» – нет. Чем не подоплека для зарождающегося райвалри?

В середине 70-х «Сиэтл» получил одобрение на вступление от совета директоров лиги, однако не смог найти денег на вступительный взнос – сейчас же всё совсем иначе. У этой команды будет всё: суперсовременная арена на 17,5 тысячи мест, потрясающая фан-база (10 тысяч билетов были разобраны в первые 12 минут от начала продаж) и очень интересные игроки.

Прежде чем перейти к детальному разбору доступных игроков всех франшиз, необходимо напомнить процедуру драфта расширения. Мероприятие пройдет по тем же правилам, что и аналогичное в 2017 году, когда в НХЛ вступал «Вегас». «Сиэтл» выберет по одному хоккеисту из каждой команды, за исключением «Голден Найтс»: 14 нападающих, девять защитников и трех вратарей. «Сиэтл» обязан будет выбрать 20 игроков, чей контракт будет действовать в сезоне-2021/2022. При этом суммарная стоимость контрактов должна будет лежать в диапазоне от 60 до 100% потолка прошлого сезона.

Все игроки с no-movement clause в контракте (запрет на перемещение) обязаны быть защищенными системой, и они будут входить в число тех восьми полевых, что необходимо отстоять на драфте. От драфта расширения также будут освобождены все, играющие в НХЛ первый и второй год, а также выбранные на драфте без контрактов.

Формат выбора игроков от каждой команды для «Сиэттла» будет простой: звезда команды; лучший игрок из тех, что будет доступен; игрок, которого выберут. Разумеется, в целях сохранения реалистичности, сдвигать сезоны, чтобы вписаться в правила не будем – предположим, что 2021 просто не будет существовать.

Тихоокеанский дивизион

«Эдмонтон»

Звезда команды: Коннор МакДэвид

Лучший доступный игрок: Адам Ларссон

Кого выберут: Адам Ларссон



В случае с «Ойлерз» всё очень предсказуемо: доступны или игроки с серьёзной переплатой, или откровенно слабые хоккеисты. Адам не входит в число тех, у кого будет контракт в 2022 году, однако нет сомнений, что он его подпишет. Выбирая хоккеиста «Эдмонтона» приходится брать такого игрока, потому что попросту больше некого.



Адам — хороший универсальный защитник с фирменной шведской чертой – катанием. Неплохо видит поляну, обладает набором качественного плеймейкера. Не забывает отрабатывать в обороне, в целом – прекрасный выбор для «Сиэттла», $ 4 млн в кепку за качественного защитника топ-4.

Адам Ларссон Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Калгари»

Звезда команды: Мэттью Ткачак

Лучший доступный игрок: Майк Джиордано

Кого выберут: Эрик Густафссон



И снова пал выбор на игрока, чей контракт не будет действовать в сезоне-2021/2022. Конечно, можно забрать бывшего динамовца Джиордано, устроив ему конец карьеры в Сиэтле, но отдавать $ 11 млн на игроков первой пары, одному из которых почти 37 лет – не лучший вариант. Забираем тоже оборонца, но помоложе – Густафссона. С ролью качественного игрока топ-4, с возможностью побороться за нечто большее, Эрик справится вполне.



Шведский защитник имеет огромный потенциал: в прошлом сезоне он набрал 60 очков – гроссмейстерские цифры для защитника. Прямо сейчас он имеет копеечный контракт, но вряд ли будет просить слишком много – общие тенденции рынка не будут позволять ему диктовать свои условия. Впрочем, у новой команды с потолком будет всё в порядке, и даже высокие финансовые запросы шведа «Сиэтл» сможет удовлетворить.

«Ванкувер»

Звезда команды: Элиас Петерссон

Лучший доступный игрок: Якоб Маркстрём

Кого выберут: Якоб Маркстрём



Вратарскую бригаду откроет шведский гений Маркстрём. Со 100% вероятностью «Кэнакс» будет защищать Тэтчера Демко, а значит Якоб будет доступен. В сезоне-2019/2020 Маркстрём практически в одиночку тащил команду к успеху – статистика здесь не определяет картину: да, есть в общем-то нормальные 91,8% отражённых бросков, однако КН в 2,75 не должен сильно смущать – «Ванкувер» умеет и любит забивать, и победные матчи с пропущенными тремя или четырьмя шайбами не редкость.



С хорошо выстроенной обороной швед будет качественным первым номером на долгие годы. Будет очень сложно найти на эту роль кого-то лучше: в лиге осталось мало команд, где есть два равноценных голкипера, а в случае, если у генеральных менеджеров будет выбор сохранить вратаря 30+ лет с жирным контрактом и 21-летнюю будущую звезду, как правило, все будут сохранять второго.

«Анахайм»

Звезда команды: Джон Гибсон

Лучший доступный игрок: Адам Хэнрик

Кого выберут: Якоб Ларссон



«Сиэтлу» нужно будет благодарить «уток»: на драфт расширения выйдет наверно, самый перспективный защитник, из тех, которые даже гипотетически могли на него выйти. Двусторонний контракт не кажется кусачим, однако реалии рынка берут своё: игроки такого плана будут оцениваться в районе пяти миллионов, и вряд ли с этим можно что-то сделать. Закрыв в начале позиции четырёх защитников, трое из которых в топ-4, «Сиэтл» может теперь спокойно прицениваться к остальным игрокам, не форсируя сбор остальных защитников.



Якоб обладает шикарным катанием, он очень быстрый, прекрасен на обеих сторонах площадки, и имеет выдающееся чтение игры.

«Лос-Анджелес»

Звезда команды: Дрю Даути/Анже Копитар

Лучший доступный игрок: Дастин Браун

Кого выберут: Кёртис Макдермит



Двукратные обладатели Кубка Стэнли сейчас находятся в глубоком ребилде. Им не составит труда защитить своих самых крутых действующих игроков, а подрастающее поколение ещё не сыграет два года в лиге. Ничего не остается кроме как выбрать защитника третьей пары Макдермита. У него мизерный кэпхит, большие габариты и неплохие навыки силовой игры. Закрыть дырку седьмого защитника он способен определённо



Когда Кёртис играл в лиге Онтарио, он доминировал в чужой зоне, выглядел разрушителем с крутыми атакующими навыками, однако выбран на драфте не был: к 18 годам он только дебютировал в ОХЛ, а в последний год драфта не впечатлил даже на седьмой раунд – Макдермит частенько обрезался на чужой синей и даже в своей зоне. На взрослом уровне он уже вряд ли вырастет за пределы третьей пары.

Кёртис Макдермит Фото: Harry How/Getty Images

«Сан-Хосе»

Звезда команды: Эрик Карлссон

Лучший доступный игрок: Брент Бёрнс

Кого выберут: Брент Бёрнс



Обладатель самой харизматичной бороды поедет в «Сиэтл». При строительстве команды не страшно потратить на одного защитника $ 8 млн, и будет им именно Бёрнс. В свои 35 он ещё сможет на высоком уровне подключаться в атаку, с определённой периодичностью ошибаться в обороне, но общей картины не испортит. Во-первых – Бёрнс для «Сиэтла» идеальный пиар-ход. Он узнаваемый, на него хотят быть похожим: он будет олицетворением новой команды, что определённо добавит ей преференций.



С точки зрения «Сан-Хосе» всё куда проще: им жизненно необходимо слить хотя бы один дорогостоящий контракт – прямо сейчас около 27 млн (напомню, это треть потолка зарплат) занимают три защитника – непозволительная роскошь для любой команды. Марка-Эдуарда Власика отдать нельзя, у него стоит запрет на перемещение. Эрика Карлссона «акулы» обязательно защитят, поэтому вариант с Бёрнсом лежит на поверхности – по факту, это выигрышная ситуация для обеих команд.

Центральный дивизион

«Сент-Луис»

Звезда команды: Владимир Тарасенко

Лучший доступный игрок: Дэвид Перрон

Кого выберут: Дэвид Перрон



На очереди первый серьёзный контендер, и тут есть где поживиться. Качественный вратарь, правый вингер в топ-6, молодой канадец Данн, и много других интересных лотов. Остановим свой выбор на Перроне. По сути, для «Сиэтла» интересны два человека: он и Данн, но если три защитника в первые две пары уже есть, то вингера уровня Дэвида можно будет и не найти.



Перрон, прежде всего, стабильный правый вингер на 60 и более очков. Он универсальный, всегда поможет у бортов, имеет способность забивать по 25 за сезон – проходить мимо секондари-скорера такого уровня просто непростительно. Стоит отметить, что Перрон станет первым игроком в истории, которого дважды заберут на драфте расширения – притом из одной и той же команды. В «Блюз» сейчас такой мощный состав, что защитить Перрона нет никакой возможности.

«Колорадо»

Звезда команды: Нейтан Маккинон

Лучший доступный игрок: Филипп Грубауэр

Кого выберут: Йоонас Донской



Очередной контендер на очереди. Здесь интересным смотрится Грубауэр, но у «Сиэтла» уже есть два вратаря, поэтому берем Донского. Этот финн в своё время разрывал Лиигу и было делом времени увидеть, как он зажжёт в НХЛ. Его первый сезон за «Сан-Хосе» мог подарить Кубок Стэнли, однако его команда проиграла «пингвинам» 2-4 в серии.



Йоонас очень быстрый хоккеист с феноменальным уровнем владения клюшкой. Да, его завершение частенько хромает, но такой нетривиальный игрок в первых двух звеньях попросту необходим. По большому счёту, это один из лучших сценариев для «Сиэтла» касаемо «лавин».

Йоонас Донской Фото: Derek Leung/Getty Images

«Даллас»

Звезда команды: Джейми Бенн

Лучший доступный игрок: Андрей Секера

Кого выберут: Кори Перри



Очередная сумасбродная по именам команда Центрального дивизиона. «Даллас» обязан защищать Гурьянова, потому что он прямо сейчас играет лучше Бенна. «Старз» придётся защищать игроков по схеме 7 нападающих + 3 защитника:



Сегин, Бенн, Павелски, Радулов, Янмарк, Гурьянов и Хинтц от игроков атаки и Хейсканен, Линделл и Клингберг от оборонцев. Конечно, очень бы хотелось забрать Хинтца, но очень вряд ли менеджеры западной команды допустят очевидную ошибку, отдав своего лучшего молодого центра прямому конкуренту.



Остаётся выбирать когда-то элитного 34-летнего вингера «Анахайма». Этим и воспользуется «Сиэтл». Перри способен оставаться на уровне элитного правого нападающего, особенно учитывая обстоятельства: новый вызов может достать из него все резервы. В этом сезоне он забросил всего 5 шайб, однако человек, который когда-то забивал 40, не может сдать так резко – нам кажется, что система «Далласа» просто была для него неподходящей.



Стоит добавить, что его контракт не выбьет «Сиэтл» из колеи, вряд ли Корри будет рассчитывать на что-то больше $ 1,5 млн, а значит это идеальный вариант за свои деньги для строящейся с нуля команды.

«Виннипег»

Звезда команды: Патрик Лайне

Лучший доступный игрок: Мэтью Перро

Кого выберут: Эндрю Копп

У «Джетс» всё достаточно просто. От потери любых мало-мальски полезных игроков команда будет застрахована, однако «Сиэтл», думаю, не откажется от хорошего центра в боттом – Эндрю Коппа.



Этот американец, который в своё время выиграл юниорский чемпионат мира, является дешевой фигурой для третьего-четвертого звена – стоит в районе $ 2,5 млн, в общем идеальный вариант для новой команды. Он умеет бороться в углах, неплохо сможет отрабатывать на обоих пятачках и обладает сносным видением площадки.

«Нэшвилл»

Звезда команды: Филипп Форсберг

Лучший доступный игрок: Микаэль Гранлунд

Кого выберут: Ник Бонино



В случае «Нэшвилла» важно сохранить первую тройку, Романа Йоси и Пекку Ринне. Остальные три клейма не особо важны, но предположим, что там будет работяга Колтон Сиссонс, качественный центр Кайл Туррис и защитник первой пары Райан Эллис. Соответственно, свободным остается Гранлунд, Бонино и, допустим, Экхольм. Гранлунд имеет большой контракт, и его возраст позволяет сделает вывод, что сейчас он уже играет примерно на уровне своего пика. В таком случае, «Сиэтлу» лучше закрыть позицию третьего центра, оставив двух первых центров на потом.



Ник является превосходным ту-веем, с опытом игры в плей-офф и решающих матчах – на его счету два Кубка Стэнли. Из всех доступных на драфте игроков такого плана он является наиболее интересным вариантом, его и возьмём.

«Миннесота»

Звезда команды: Зак Паризе

Лучший доступный игрок: Йонас Бродин

Кого выберут: Эрикссон Эк



«Миннесота» предоставляет простой выбор. У «диких» пять игроков имеют статус NMC, а значит им придётся поломать голову над четырьмя нападающими и одним защитником. И если Дабник здесь более-менее очевиден, то с пятью оставшимися полевыми дела обстоят посложнее. Однозначно это будет Люк Кунин, условный Кевин Фиала, Мэтт Дамба, Гринуэй и Стаал. Как эту банду не перекручивай, места для сохранения Эрикссона Эка попросту нет.



Эрикссон Эк идеальный кандидат на позицию центра в топ-6. Этот молодой швед был выбран в первом раунде 2015 года: возможности сохранить его по всей видимости нет – отчасти виновата политика менеджмента команды. Три года назад они решили не уходить в глубокий ребилд, пытаясь аккуратно перестроить команду. Такой подход может принести определённые плоды, особенно в ближайшее время, однако касаемо драфта расширения может лишь подвести франшизу – слишком много приличных игроков средней руки, которых очень сложно будет сохранить.



Габаритный швед – эталон универсальности. Владение шайбой находится на элитном уровне, однако есть где добавлять: в частности, игра в своей зоне не является его лучшей чертой. Крутое видение поляны и его возраст делает его одним из самых интересных центров, выходящих на драфт. Его контракт в $ 1,5 млн делает его чуть ли не ультимативным выбором.

Эрикссон Эк Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Чикаго»

Звезда команды: Джонатан Тэйвз

Лучший доступный игрок: Коннор Мёрфи

Кого выберут: Джон Кенневиль



«Чикаго» сейчас находится в том агрегатном состоянии, что без проблем может защитить все свои активы. Наш выбор – Кенневилль. Небесталанный парень, который просто не проходит в основу «Чикаго». В «Сиэттле» сможет бороться за первый состав намного чаще, играя в 3-4 звеньях.



1-й раунд 2014 года обладает хорошими габаритами и средней скоростью. Впечатляет его рабочая этика и дисциплина: практически никогда не заметить, как он хватает необоснованные удаления в форчеке или атаке команды, при этом ему есть в чём добавлять при игре в своей зоне. У игрока есть потенциал, и он его сможет раскрыть, получая полноценную игровую практику в команде НХЛ.

«Аризона»

Звезда команды: Оливер Экман-Ларссон

Лучший доступный игрок: Антти Раанта

Кого выберут: Антти Раанта



В сезон, когда «Сиэтл» вступит в лигу, «Аризона» переместится в центральный дивизион, значит в этом рейтинге мы её располагаем именно тут. Сейчас сложно заглянуть в будущее и сказать, останется ли Тэйлор Холл в команде или нет. Если не останется, то лучшим игроком останется Экман-Ларссон, если останется – в общем-то тоже, с той лишь разницей, что он теоретически может стать доступным на драфте. Вероятность этого очень мала – глупо даже предполагать,



что только что подписанный игрок через год не будет защищён. Предположим, что из двух равнозначных голкиперов в команде останется Дарси Кюмпер, а Раанта будет доступен на драфте.



Одназначно, по влиянию на будущую команду это один из самых сильнейших доступных лотов во всей лиге. Тандем вратарей Маркстрём – Раанта в конкурентной среде превратится в убойный микс сильных голкиперов.

Метрополитан дивизион

«Вашингтон»

Звезда команды: Александр Овечкин

Лучший доступный игрок: Брендан Диллон

Кого выберут: Дэниэл Спронг



Пожалуй, самая российская команда лиги очевидным образом защитит всех своих русских игроков, а в дополнение к ним вратаря Холтби, Врану, Хагелина и других.



Поскольку «Сиэттл» практически закрыл свои потребности по защитникам, засматриваться на Диллона не стоит. Вместо этого стоит рискнуть и взять голландца с канадским гражданством Дэниэла Спронга. Он всю свою непродолжительную карьеру скитается по НХЛ, однако заслужил шанса наконец-то осесть в одной франшизе и попытаться реализовать свой космический потенциал. Когда его под 46-м овераллом забрал «Питтсбург» это было настоящей кражей – в некоторых предиктах он шёл даже в концовке первого раунда. Он обладает феноменальными скиллами владения клюшкой, а также очень крутой скоростью – вряд ли прямо сейчас в АХЛ есть игрок быстрее, чем он.



Когда «Вегас» собирал свою команду, многие также недоумевали от некоторых персонажей, включённых в состав. Однако именно эти, во многом уже забытые или недооценённые игроки, совершили сенсацию и ворвались в свой первый же сезон в финал Кубка Стэнли. Кто знает, может, это повторится и с «Сиэтлом»?

«Филадельфия»

Звезда команды: Клод Жиру

Лучший доступный игрок: Мэтт Нисканен

Кого выберут: Майкл Раффль



В городе, где всегда солнечно, предпочтут сохранить Кевина Хэйса – пожалуй, ключевого игрока нападения. Прямо сейчас это лучший второй центр лиги, который к тому же отвечает всем потребностям: двусторонний форвард с набором всех нужных атакующих способностей – идеальный секондари-скорер с фантастическими оборонительными настройками. С остальными также всё кристально понятно: Жиру, Ворачек, Конекны и Кутюрье – системообразующие игроки нападения. В обороне неприкасаемый россиянин Проворов, по остальным возможны варианты.



Раффль – ультимативный левый край четвертого звена даже такой команды как «Филадельфия» – что уж говорить про новый коллектив. В своё время австриец забил 20 шайб, что говорит о том, что он умеет забивать, правда последние сезоны у него были другие задачи, с чем он, тем не менее, справляется блестяще. В «Сиэтле» он сможет выполнять роль бойца боттома и однозначно там пригодится.

Майкл Раффль Фото: Mitchell Leff/Getty Images

«Питтсбург»

Звезда команды: Сидни Кросби

Лучший доступный игрок: Патрик Хорнквист

Кого выберут: Теодор Блюгер



«Пингвины» — одна из трёх франшиз, где владельцам предстоит серьёзно поломать голову над тем, кого сохранить в составе. Четвёрка неприкасаемых во главе с Сидом в атаке и Летанг из оборонцев, в общем-то, очевидна. Также с большой вероятностью будет защищён Гюнцель, Шульц и Петерссон. При любых вариантах останутся Хорнквист, Блюгер, Тристан Джарри и Танев. Любой из них смотрелся бы в «Сиэтле» как влитой, впрочем, всё зависит от стратегии, выбранной в самом начале.



Согласно ей отметается Джарри, ведь уже есть топовая пара голкиперов, и, скорее всего, не нужен Танев с Хорнквистом. В первом случае мешает специализация Брендана. Правые вингеры требуются исключительно с забивными навыками. Во втором случае, ни к чему возраст Хорнквиста. Рутерфорду очень бы хотелось отдать именно Патрика, но, похоже, придётся жертвовать кем-то поинтереснее.



Блюгер — качественный центр, который в «пингвинах» впервые в карьере стал играть с краю. Отлично специализируется на скоростном прорыве в чужую зону, борьбе в углах и оборонительной игре. Также Теодор отличается хоккейным IQ, ничем не отличающимся от интеллекта Малкина, где-то даже превосходя его. В случае, если Тедди будет доступен это будет один из лучших выборов для «Сиэтла».

«Каролина»

Звезда команды: Андрей Свечников

Лучший доступный игрок: Сами Ватанен

Кого выберут: Джейк Гардинер



Практически ультимативный выбор защитника «Каролины». И если Ватанена брать не имеет смысла, поскольку с атакующими защитниками проблем нет, то Гардинер вполне себе неплохой выбор. Из нападающих выбора особого не предвидится: разве что носителя чемпионских традиций Джастина Уильямса, но к началу драфта ему будет почти 39, и наверно лучше закрыть потребности в защите полностью, чтобы сконцентрироваться на атаке позднее.



Гардинер представляет собой универсального защитника, способного закрывать синюю и даже управлять большинством. Ему жизненно необходимо сменить обстановку: в обороне он совершал ошибки и ранее, но в «Харрикейнз» это превратилось в настоящий ад – только ленивый не смеялся над Джейком.

«Коламбус»

Звезда команды: Пьер-Люк Дюбуа

Лучший доступный игрок: Бун Дженнер

Кого выберут: Бун Дженнер



Касательно дружины Тортореллы предугадать, каких именно игроков будет защищать «Коламбус» практически нереально. Этому тренеру нравятся такие игроки, как Ник Фолиньо и Кэм Аткинсон, а значит узнать, будет ли доступен условный Владислав Гавриков, мы не можем.



Предположим, что лучшим вариантом из доступных будет Дженнер, а значит берем его. Качественный силовой форвард, который умеет отрабатывать в обороне пригодится на фланге, а безграничное доверие и ослабление вожжей (после Тортореллы любой тренер покажется сказкой) позволят добавить в наборе очков – возраст и потенциал позволяют.

Бун Дженнер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Нью-Йорк Айлендерс»

Звезда команды: Мэттью Барзал

Лучший доступный игрок: Джордан Эберле

Кого выберут: Джордан Эберле



У «островитян» самая запутанная ситуация с клеймами, впрочем, как и любой команды, ориентированной на разрушение и оборону. Если Барзал, Ли, Нельсон и Варламов будут защищены и у этого нет сомнений, то по последним четырём позициям вопросы.



Скорее всего, станет доступен Эберле – значит его и заберём. Он идеально впишется во второе звено – эдакий секондари-скорер на 20+ шайб, жутко универсальный, с классным хоккейным интеллектом и мягкими ручками. Его долгосрочный контракт в почти $ 6 млн немного нарушает идиллию, но при двадцати выбранных игроках может произойти ситуация, при которой правого вингера второго звена получше можно и не сыскать.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Звезда команды: Артемий Панарин

Лучший доступный игрок: Виктор Фаст

Кого выберут: Либор Хайек



У «Рейнджерс» настолько выраженное расслоение между группой игроков, которые тащат коллектив и теми, кто таскает рояль, что защитный клейм вырисовывается сам собой. На фланги нападения игрок плана Фаста не нужен, а вот шестой-седьмой молодой защитник, с неплохим потенциалом лишним не будет. Остальные игроки настолько непримечательны, что даже не имеет смысла их рассматривать.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Звезда команды: Джек Хьюз

Лучший доступный игрок: Фредерик Классон

Кого выберут: Фредерик Классон



Останавливаться на «Дэвилз» даже как-то стыдно. Ситуация с расслоением ещё хуже, чем у их географических соседей: Палмьери, Гусев, Хьюз, Хишир, Блэквуд, Суббан будут защищены, скорее всего еще пару оборонцев типа Бутчера и Северсона тоже, поэтому можно взять любого полу-ахээловца: будет это защитник или нападающий здесь не столь важно – настолько серьёзных нераскрытых игроков с безумным потенциалом в этой системе нет, следовательно остановим свой выбор на Классоне.



Из положительных черт у него приемлемое катание и сильный бросок. Он поборется за звание седьмого защитника с Макдермитом.

Атлантический дивизион

«Бостон»

Звезда команды: Дэвид Пастрняк

Лучший доступный игрок: Ондржей Каше

Кого выберут: Петер Чегларик



«Бостон» находится в числе команд, взять у которых игрока системы из АХЛ не является чем-то зазорным. Коллектив находится в самом разгаре чемпионского окна, своих звёзд сможет защитить без проблем, а интересных вариантов из нижних звеньев или АХЛ у них полно.



Конечно, Каше является наиболее впечатляющим вариантом, однако в «Сиэтле» ему уже нет места в топ-6, а сможет ли он принести пользу из третьего звена ответить не сможет сейчас никто.



Из тех самых интересных вариантов мы остановили внимание на Чегларике. Этот словак достаточно агрессивен в чужой зоне и неплохо действует в форчеке. Ему всё еще не хватает навыков, чтобы стабильно действовать при обороне своих ворот – частенько он теряет соперников и недорабатывает возле пятака. Однако он достаточно ловок и быстр, чтобы разгонять атаки – также у него есть высокий потенциал, чтобы уже в следующем сезоне попытаться заиграть в основе.

«Тампа-Бэй»

Звезда команды: Никита Кучеров

Лучший доступный игрок: Райан Макдона

Кого выберут: Энтони Сирелли



Плавно подошли к самой лакомой команде драфта расширения. В восемь полевых и одного вратаря просто невозможно вместить всех нынешних и потенциальных будущих звёзд. Нужен защитник – пожалуйста, свободен Макдона. Нужен ультимативный выбор в боттом – Блейк Коулман к вашим услугам. Стабильный игрок для создания мощи и глубины – пожалуйста, Тайлер Джонсон или Алекс Киллорн.



Но наш выбор остановится на Энтони Сирелли. Потрясающий молодой центр, который не играет по 18-20 минут в первой тройке только из-за того, что в «молниях» есть Стэмкос и Поинт. Скорее всего, от него не откажется «Сиэтл» и в реальной жизни, что уж говорить про нашу симуляцию. Практически очевидно, что в любой другой команде это готовый центр на 60+ очков. Его невероятно трудно сбить с ног, у него взрывное катание и отличное владение клюшкой – потенциально Энтони может стать франчайзом «Сиэтла» на десятилетие.

Энтони Сирелли Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Торонто»

Звезда команды: Митч Марнер

Лучший доступный игрок: Каспе

Кого выберут: Каспери Капанен



Ещё один коллектив, сверху донизу напичканный звёздами первой величины. Вариативность здесь чуть меньше, чем в «Тампе», однако тоже есть из чего выбирать. Нужен солидный разрушитель в топ-9 – и вы выберете Зака Хаймана.



«Сиэтл» пойдёт по другому пути и возьмёт одного из самых быстрых игроков лиги – Каспери Капанена. Финн провёл оба сезона прекрасно, в прошлом и вовсе забросив 20 шайб. Каспери ещё молод и заслуживает большей роли и возросшей ответственности – всё это он найдёт в «Сиэтле». Контракт в $ 3 млн идеально впишется в потолок новой команды, а скорость и убойный бросок самого Капанена не один раз напомнят о себе в будущем.

«Флорида»

Звезда команды: Александр Барков

Лучший доступный игрок: Фрэнк Ватрано

Кого выберут: Маккензи Уигар



Парадокс, но одна из самых смотрибельных и атакующих команд имеет одну из самых низких посещаемостей в лиге. С «Пантерс» не соскучишься никогда, впрочем, порой они сами осуществляют смешную повестку. Бобровский, имеющий контракт в $ 10 млн, проваливший сезон, оборона, которая называется так лишь по определению – и многие другие факторы делают из «Флориды» очень неоднозначный коллектив.



Однако есть у «пантер» игрок, совершивший наибольший прогресс по сравнению с ожиданиями, которые были в него вложены. Это Маккензи Уигар. Что говорить: игроков, задрафтованных в 7-м раунде, обычно не балуют вниманием со стороны франшизы. Заиграет и выплывет – хорошо, не заиграет – не самая страшная проблема. Уигар приверженец первого лагеря: уже в свой третий полноценный сезон Маккензи проводит на льду по 20 минут (больше него лишь опытнейший Строльман и звезда Экблад), набирает очки и практически меньше всех ошибается в обороне.



В случае «Сиэтла» чем больше защитников, тем лучше, а значит, в конкуренции мы получим самые лучшие три пары оборонцев, которые приведут к куда большим свершениям, чем можно было представить.

«Монреаль»

Звезда команды: Ши Уэбер

Лучший доступный игрок: Артури Лехконен

Кого выберут: Чарли Линдгрен



Будем честными: у «Монреаля» практически некого брать кроме двух вышеназванных игроков. В нападении места для Артури нет, а значит забираем третьего вратаря, который в теории сможет навязать борьбу кому-то из тандема Маркстрём – Раанта.



Чарли — качественный вратарь, с потенциалом стать крепким бекапом, но у него прямо сейчас слишком много конкурентов, и к сезону-2021/2022 будет только хуже – подрастает будучий франчайз Кэйден Примо, из России подъехал Василий Демченко. Быть третьим голкипером «Сиэтла» лучше, чем быть четвёртым в «Монреале», а значит, эта сделка будет удачной для обеих команд.



У Чарли есть видимые недостатки в технике – он не очень круто орудует клюшкой, и есть проблемы с работой по первому броску в верхние углы. При всём при этом на драфте расширения сложно было найти третьего вратаря лучше: либо в этой команде был полевой игрок, нужный «Сиэтлу» здесь и сейчас, либо был вратарь слабее, чем Чарли.

«Баффало»

Звезда команды: Джек Айкел

Лучший доступный игрок: Кайл Окпосо

Кого выберут: Джимми Виси



«Баффало» славится своими неудачными продлениями игроков: контракт Окпосо выглядит каплей в море, по сравнению с девяти миллионным контрактом Скиннера – генеральный менеджер Боттерил так восхитился сорока шайбами бывшего фигуриста, что выписал ему $ 63 млн на 7 лет. В теории, если Скиннер продолжит наслаждаться жизнью и становиться ещё большим жирным котом, то его с радостью не защитят перед грядущим драфтом. Другое дело, что очень вряд ли «Сиэтлу» нужен такой игрок.



Но какой-то из тяжёлых контрактов менеджмент «Сейбрз» слить чуть ли не обязан: будь то Скиннер или Окпосо – не важно. С другой стороны, всё это вряд ли помешает взять Джимми Виси – неплохого силового форварда, который сможет побороться за четвертое звено или же играть в фарме. Из положительных качеств – габариты и хорошая игра у бортов.

Harry How/Getty Images Фото: Джимми Виси

«Оттава»

Звезда команды: Тома Шабо

Лучший доступный игрок: Энтони Дюклер

Кого выберут: Энтони Дюклер



Как ни странно, но у «Оттавы» есть чем поживиться несмотря на то, что команда находится в стадии глубокой перестройки. С большой вероятностью будет доступен Дюклер – в этом сезоне он всех поразил своими 23 шайбами.



Возможно, кто-то спросит, а почему от такого игрока откажется «Оттава»? Этот чернокожий канадец не отличался стабильностью или, если угодно, отличался ей, но со знаком минус. Один крутой сезон может не убедить руководство «сенаторов» тратить клейм на этого неоднозначного игрока.



Что же касается «Сиэтла» – схема всё та же простая: игрок попадает в коллектив, где все узнают друг друга с нуля, – именно он сможет совместными усилиями создать сообщество, способное на невозможное. И лишь время покажет, сможет ли Энтони закрепиться в основе, однако отказываться от такого игрока с неплохим потенциалом будет слишком грубой ошибкой.

«Детройт»

Звезда команды: Дилан Ларкин

Лучший доступный игрок: Дмитро Тимашов

Кого выберут: Дмитро Тимашов



Последняя команда в лиге сможет безнаказанно защитить всех более-менее стоящих игроков, которые умеют кататься на коньках. Тимашов чуть ли не единственный достойный кандидат, который не утонет в пучине АХЛ. Ещё в этом сезоне он играл в основе у Майка Бэбкока, занимая стабильную позицию вингера четвёртого звена, однако с приходом Шелдона Кифа оказался не нужен и был обменян в «Детройт» в дедлайн.



Быстрый и ловкий швед украинского происхождения обладает сносными навыками владения клюшкой и неплохим броском. Его видение поляны и хоккейный интеллект позволят грамотно использовать скорость, чтобы прорваться в чужую зону и найти там передачей своего партнёра. В крайнем случае заиграет в фарме, такие игроки там точно нужны.



Итак, «Сиэтл» выходит с драфта расширения с таким составом.

Дженнер – Сирелли – Перрон

Блюгер – Эриксон Эк – Эберле Донской – Бонино – Перри

Раффль/Тимашов – Копп – Капанен

Бёрнс — Густафссон

Адам Ларссон — Гардинер

Уигар — Якоб Ларссон

(Кёртис Макдермит)

Маркстрём — Раанта



Мы имеем убойную топ-6, которая является миксом опыта и молодости. Тут есть недооценённый Эриксон Эк, который определённо выйдет на новый уровень, универсальные Перрон и Дженнер, а также дерзкая молодёжь в виде Блюгера и Сирелли, у которых, в общем-то, не видно потолка.



Здесь также присутствует один из сильнейших топ-9 центров лиги Бонино, финн Донской и носитель чемпионского духа Корри Перри, а также практически ультимативная четвертая тройка, способная за счёт скорости и физической мощи загонять лучшие тройки соперника, и даже попытаться навязать свою игру – инструментарий этих игроков позволяет это сделать.



У этой команды есть как минимум одна медийная звезда уровня «топ». Разумеется, речь о Бренте Бёрнсе: этот весёлый бородач станет настоящим символом хоккейного Сиэтла – его будут узнавать в каждом доме и каждой семье, которая хотя бы раз придёт на хоккей.



Помимо крепкой защиты с высоким потенциалом, здесь есть просто сумасшедшая пара вратарей, которые своими сногсшибательными сейвами влюбит в себя весь город. Сильные, технически одарённые голкиперы, которые ещё не вышли на свой пик формы, – что может быть прекраснее?



Эта банда с большой вероятностью может если не повторить успех «Вегаса», то как минимум серьёзно удивить. Многим игрокам этого состава нужно выходить на новые мощности, доказывать всем, в том числе себе, что они ещё чего-то стоят как хоккеисты.