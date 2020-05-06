Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины»

После золота, завоёванного сборной СССР на чемпионате мира в 1956 году, последовал шестилетний отрезок без золотых медалей. С 1957 по 1959 год советская сборная трижды становилась второй, уступив чемпионство сначала шведам, а затем дважды канадцам. В 1960 году чемпионами мира стали хоккеисты из США, победившие на домашнем турнире, который проходил в рамках Олимпиады в Скво-Вэлли — советская команда стала третьей. В 1961 году наши снова остались с бронзой, а год спустя в хоккей вмешалась политика и чемпионат мира в Колорадо-Спрингз бойкотировали сборные СССР и Чехословакии, так как из-за возведения Берлинской стены американцы не дали визы хоккеистам ГДР.



В 1963 году чемпионат мира снова приняла Швеция. Стокгольмский лёд в очередной раз стал удачным для советской команды, а успешное выступление положило начало потрясающей команде-династии.

Канадцы не могли забить сборной СССР и требовали перезалить лёд. Думали, отдых им поможет История о чемпионате мира 1956 года, который прошёл в рамках зимней Олимпиады.

Обидное поражение от шведов

Сам ход турнира получился очень интересным. Газеты писали, что это был самый захватывающий чемпионат мира за многие годы, поскольку лишь в самом последнем игровом дней определились обладатели первых четырёх мест. В Стокгольм приехали 8 команд — на этот раз не было никаких бойкотов, и Северная Америка была представлена сборными США и Канады («кленовых» представлял клуб «Трэйл Смоук Итерс»), а Германия — сборными ФРГ и ГДР.



В советской команде, в которой в тренерском штабе объединились Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов, закончилась смена поколений. За исключением защитника-ветерана 38-летнего Николая Сологубова, все остальные хоккеисты находились в возрасте от 21 до 26 лет. Все они, за исключением того же Сологубова, впервые стали чемпионами мира.



Для сборной СССР первый матч прошёл весьма удачно — со счётом 6:1 была разгромлена команда Финляндии, хотя начало игры оказалось трудным. Более полутора периодов наша команда не могла подобрать ключи к воротам финнов, но затем все встало на свои места. Голевым дублем отличился 23-летний форвард московского «Динамо» Владимир Юрзинов, успех которого затем повторили Якушев, Кузькин, Петухов и Александров. Примечательно, что на матче присутствовал старший тренер сборной Канады Бобби Кромм, оставшийся недовольным судейством европейских арбитров из стран «железного занавеса».

По мнению канадского наставника, судьи слишком много прощали советским хоккеистам. Так, Вячеслав Старшинов отделался лишь двухминутным удалением за нанесение травмы Ярмо Вясямя, пролежавшему после этого на льду несколько минут и покинувшему площадку только с помощью партнёров.



Во второй игровой день грянула первая сенсация: сборная США впервые в истории чемпионатов мира уступила Финляндии, да ещё и с крупным счётом — 3:11. Сборная СССР также отметилась неприятным сюрпризом, проиграв шведам (1:2), что тоже случилось в первый раз в истории чемпионатов мира. Наша команда смогла открыть счёт в середине первого периода, когда Старшинов на пятачке замкнул удобную передачу Бориса Майорова, но во втором периоде хозяева турнира серьёзно прибавили. Ларс-Эрик Лундваль совершил сольный фланговый проход, завершившийся точным броском в ворота Коноваленко, а шесть минут спустя Нильс Нильссон опередил голкипера, вышедшего на перехват, и забил победный гол.

Фрагменты матча СССР — Швеция вы можете посмотреть в YouTube.

Две неожиданные ничьи

Шведы возглавили турнирную таблицу после двух первых дней турнира, а в третий день едва не грянула сенсация, пострашнее разгрома сборной США. Канадцы, играя с командой ГДР, к исходу пятой минуты «летели» со счётом 0:4, но затем взяли себя в руки и одержали победу 11:5. Американцы снова разочаровали, вчистую уступив чехословакам (1:10), которые вместе со шведами стали лидерами турнира.



В четвёртый игровой день сборная СССР встречалась с командой ФРГ, и западные немцы лишь немного пощекотали нервы нашим болельщикам. Якушев открыл счёт уже на 16-й секунде, но затем последовали два быстрых гола соперников, после которых советская команда как следует разозлилась. Итог — победа 15:3 и голевые дубли Александрова, Старшинова, Петухова и Бориса Майорова.



Сборная ФРГ показала всю свою силу день спустя, когда сыграла вничью (4:4) с финнами, причём обе команды по ходу матча имели преимущество в две шайбы. Две четвёрки остались на табло и после матча Канады со сборной ЧССР, причём чехи дважды вели в счёте по ходу игры, но в концовке были вынуждены отыгрываться. На последних минутах канадцев спас от поражения голкипер Сет Мартин, разыгравшийся по ходу турнира.



В своём четвёртом матче на ЧМ-1963 сборная СССР без проблем разобралась с командой ГДР (12:0, хет-трик у Старшинова), но в турнирной таблице советская команда оставалась лишь четвёртой, уступая одно очко канадцам и чехам и два — Швеции. Оставалось сыграть три матча — с чехами, американцами и канадцами.

Судьи раскапывали снег, чтобы увидеть, был ли гол сборной СССР. Наше первое золото на ЧМ Наши играли в велосипедных шлемах, сами шили форму, а вратарь был без ловушки. Но сборная СССР не проиграла шведам и разгромила канадцев.

Первый «сухарь» Коноваленко

Матч с «нашими чехословацкими друзьями» был важен в психологическом плане, но подопечные Тарасова и Чернышёва безупречно справились с оборонительными редутами команды Иржи Антона. На ранний гол Альметова соперник ответил шайбой Рудольфа Потша, но в концовке второго периода наступил перелом. Сборная СССР имела превосходство в скорости, что вылилось в гол Евгения Майорова, который стал победным, а за 30 секунд до конца Старшинов упрочил лидерство, реализовав большинство.

День спустя советская команда разгромила американцев (9:0), которые на этом турнире сыграли из рук вон плохо, установив национальный антирекорд. Этот матч был примечателен тем, что голкипер Виктор Коноваленко впервые записал на свой счёт сухой матч на чемпионатах мира.



В вечернем матче сборная Швеции обыграла Канаду со счётом 4:1 (хет-трик у Ульфа Стернера), что вывело команду СССР на второе место в таблице с двухочковым отставанием от «тре крунур». Чехи, в свою очередь, отставали на один балл от наших и занимали третью строчку, имея одинаковое количество очков с Канадой. Судьба всех комплектов медалей должна была решиться в самый последний день турнира.

Два гола на последней минуте

В заключительном матче на чемпионате мира шведам достаточно было сыграть вничью с Чехословакией, и всё шло к тому, что викинги смогут отпраздновать чемпионство дома. В середине первого периода Швеция усилиями Нильса Юханссона открыла счёт, но провальный второй период стоил шведам золотых медалей. Пропустив три шайбы подряд, хозяева так и не смогли отыграться и проиграли матч со счётом 2:3. Им оставалось только надеяться на Канаду, которая в вечернем матче встречалась с СССР и должна была отбирать очки у наших, чтобы подарить золото «тре крунур».



Надеждам скандинавов сбыться было не суждено. На второй минуте Альметов открыл счёт, а к середине второго периода счёт был уже 4:0 в пользу советских хоккеистов, и лишь расслабленность нашей команды позволила Канаде сделать счёт более приличным. Дон Флетчер и Джекки Маклеод забросили две шайбы на последней минуте, но это уже ничего не меняло, поскольку советской команде нужна была победа именно в две шайбы. Счёт 4:2 позволил сборной СССР обогнать шведов по разнице (+8 против +7, учитывались только матчи команд, занявшие 5 первых мест) и взять золотые медали.

Чехословаки учили СССР играть в хоккей. На родине предателей сослали на урановые рудники 11 игроков первого «золотого» поколения сборной ЧССР судили за измену. Даже когда о них забыли на родине, Анатолий Тарасов помнил.

Вот как писали об этом матче в буклете «Шайба и её герои», изданном в 1964 году под авторством В.В. Фролова.



«Есть неумолимый закон спорта: самоуспокоенность и даже минутная расслабленность не приводят к добру! Наши хоккеисты явно успокоились достигнутым. Они, видно, решили, что все трудности позади. И могли дорого поплатиться за это. Оставалась всего минута до конца, когда канадцы отквитали первую шайбу. Тут же с поля один за другим удаляются Иванов и Старшинов. Трое наших хоккеистов отбивались изо всех сил от шестерых, без конца наседающих канадцев. Зрители повскакали со своих мест… Что-то будет! И вот ещё один гол. Счёт уже 4:2! А наших на площадке всего четверо. Трибуны ревут и стонут… Ещё одна шайба, и чемпионы уже шведы!



Любопытно, что тренер канадцев Боб Кромм придумал весьма оригинальный способ общения со своими хоккеистами. Когда он хотел их подбодрить или воодушевить, то стучал по бортику… деревянным молотком. И это действовало на канадских спортсменов! В матче с нами Боб Кромм так разошёлся, что в ходе состязания даже сломал свой любимый молоток.

Четыре секунды… Две… Одна — последняя!.. И вот он, пронзительный голос сирены, возвестивший о нашем триумфе. Победа! Не менее блистательная, чем та, которую наши хоккеисты одержали в ставшем для нас счастливым Стокгольме девять лет назад!»



Этот турнир стал последним, на котором под флагом Канады играл один из любительских клубов. Со следующего года на чемпионатах играла настоящая сборная Канады, составленная из лучших хоккеистов-любителей. «Европейский хоккей значительно вырос по уровню. Прошли времена, когда можно было отправлять на чемпионат мира любительский клуб. Нужна национальная сборная. Нужно что-то сделать, чтобы стимулировать национальную гордость за хоккей в Канаде», — заявил тогда президент Канадской ассоциации любительского хоккея Арт Поттер.