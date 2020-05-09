«Это плевок в душу наших болельщиков». Россия умудрилась проиграть Франции в День победы

Чемпионат мира 2013 года для сборной России сложился крайне неудачно. Годом ранее наша команда, ведомая Евгением Малкиным, катком прошлась по всем соперникам и завоевала золото. Следующее мировое первенство в Хельсинки и Стокгольме тоже началось с трёх лёгких побед над Латвией, Германией и США (эх, в памяти в итоге останется не матч с американцами в группе, а 3:8 в четвертьфинале). В День победы, 9 мая, волей календаря сборной России выпало играть с Францией. Сомнений в победе на радость всей стране в великий праздник не было.

Турнирная таблица и расписание игр чемпионата мира по хоккею – 2013

Матч с Францией обещал быть лёгкой прогулкой

Что такое сборная Франции? С середины XX века до 1990-х она кочевала между вторым и третьим дивизионами, потом на девять лет закрепилась в элите, снова вылетела и только с 2008 года снова прочно заняла место в топ-дивизионе, не без каких-либо особых притязаний. О плей-офф даже не мечтала, всем грандам проигрывала, обычно крупно, но периодически «кусала» команды-середнячки.

Сборная России (во времена СССР наша команда ни разу не пересекалась с Францией) до 9 мая 2013 года выиграла все пять очных встреч с общим счётом 31:8. Даже на провальном ЧМ-2000, где мы проиграли вообще практически всем, начали-то с разгрома французов. Ну какие могли быть сомнения в победе у действующих чемпионов мира, не проигрывающих к тому моменту на протяжении 13 матчей?

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

У нас в составе – лучшие игроки КХЛ – Мозякин, Радулов, Никулин, Белов, плюс из НХЛ уже приехал Илья Ковальчук, Семён Варламов и Илья Брызгалов. У французов один игрок НХЛ, да и тот – далеко не звезда, остальные выступают в не самых сильных лигах Европы. Главный тренер Дэйв Хендерсон даже не стал ставить в стартовый состав своего лучшего вратаря Кристобаля Юэ, который уже тогда был легендой в сборной Франции. Не особо рассчитывали соперники на победу. У нас Зинэтула Билялетдинов дал отдохнуть Александру Свитову, у которого была травма ноги, а в воротах матч доверили Василию Кошечкину (единственный на всём турнире, в остальном нагрузка распределилась между Брызгаловым и Варламовым). Даже болельщикам эта игра была мало интересна – по посещаемости она стала худшей на турнире среди матчей нашей команды. Россия рассчитывала на будничную победу, но вышло совсем иначе.

Но французы думали иначе

Французы неожиданно крепко закусились – да так, что Кошечкину пришлось потрудиться в первом периоде, чтобы не пропустить. Наши же всё не могли отделаться от обманчивого предчувствия лёгкой прогулки, а соперник не только успевал бегать в атаку, но и организованно действовал в обороне.

Удивительные 0:0 на табло после первого периода должны были разозлить нашу команду. И правда, давление на ворота Флориана Арди возросло, стали появляться моменты, но шайба не шла. Радулов убегал на рандеву с вратарём и был остановлен не по правилам. Буллит и шанс открыть счёт – но Александра остановил вездесущий Арди, который к тому времени уже поймал кураж. Буквально через минуту Александр Пережогин открыл счёт, но на этом успехи России закончились. Сначала Кошечкин пропустил несложную шайбу, потом наши защитники ловили ворон на пятаке и позволили выкатиться Антуану Русселю прямо на ворота и забить.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Казалось бы, всего лишь локальная неудача, на исправление которой оставался период с хвостиком, но нет. Так и не поняв, что в этой игре надо по-настоящему биться ради победы, наша команда проиграла.

«Наше разгильдяйство ещё живо»

Команда Дэйва Хендерсона, кажется, сама была в шоке от того, что сотворила – топ-сборные французы до этого не обыгрывали (если не считать таковой команду США образца 1990-х, которая не отличалась особой звёздностью). С финальной сиреной игроки высыпали на лёд и стали обниматься, как будто стали чемпионами мира. Шумные празднования продолжились и в раздевалке. «Это величайшая победа в истории французского хоккея. Мы сегодня переиграли лучшую команду планеты, и я счастлив. Сбылась мечта», — говорил, сияя от радости, Хендерсон.

И в обычные дни не слишком разговорчивый Билялетдинов после игры выглядел озадаченным и на вопросы журналистом отвечал скупее некуда – «Сложно объяснить, конечно, нашу игру».

Билялетдинов: разберёмся и сделаем выводы После победы над сборной России Дэйв Хендерсон не скрывал своего счастья, а Зинэтула Билялетдинов обещал разобраться и принять меры.

Сборная России и раньше нет-нет, да проигрывала 9 мая, но никак не Франции. С Бывший главный тренер сборной Владимир Плющев говорил о том, что Францию должны были обыгрывать одним Ильёй Ковальчуком. Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв назвал это поражение плевком в душу наших болельщиков:

«Это не обычный несчастный случай, а обычная расхлябанность. В День Победы к игре нужно относиться серьёзно. Это плевок в душу наших болельщиков, нашей хоккейной традиции. В любом составе сборная России не имеет права проигрывать Франции, в любом случае. Праздник испортили, а это особый праздник, святой… Не сумели достучаться. Надо смотреть в корень. Обидно. Наше разгильдяйство ещё живо. До сих пор у нашей сборной ещё не было настоящих соперников: американцы – это в основе своей студенческая команда. Вот с финнами сыграем, там видно будет, какие перспективы у сборной России. Просто не будет. Просто не нужно проигрывать Франции», — говорил Воробьёв в интервью «Спорт-Экспрессу».

Плющев: один Ковальчук должен был обыгрывать сборную Франции

Хоккей – это просто игра, но в День победы она становится чем-то большим, а проигрыш Франции стал и вовсе холодным ушатом на голову. К сожалению, на том турнире исправиться уже не получилось, чемпионат мира для нас закончился ещё одним кошмаром – поражением от американской «студенческой команды». Победа будет только на следующий год, но уже с другим тренером и другими героями. А Хельсинки-2013 хочется забыть.