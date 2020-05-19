Конец эпопеи? Деньги не рассорили Мозякина и «Металлург»

Эпопея с новым контрактом Сергея Мозякина с магнитогорским «Металлургом», по всей видимости, близка к завершению. Из дорогостоящих возрастных хоккеистов на рынке неограниченно свободных агентов, находившихся в стадии активных переговоров с клубом, капитан «Магнитки» оставался одним из последних. Например, капитан «Ак Барса» Данис Зарипов давно заключил новое однолетнее соглашение с казанцами на сумму в 60 млн руб. + бонусная часть.

Без контрактов. Ключевые подписания хоккеистов в КХЛ, которых заждались Ситуация с Сергеем Мозякиным начинает проясняться, а Павел Дацюк согласен играть за смешные по его меркам деньги.

По идее, контракт Зарипова должен был служить ориентиром для Мозякина. Оба раньше играли в одном звене магнитогорцев, оба – заслуженные ветераны, добившиеся в российском хоккее больших результатов. Но если капитан казанцев согласился на двукратное понижение жалования, то капитан «Магнитки», зарабатывавший ранее рекордные для КХЛ 180 млн руб. в год, не горел желанием двигаться в деньгах.



После предложенного Мозякину контракта, схожего с соглашением Зарипова в «Ак Барсе», форварду уральцев нужно было без раздумий его подписывать. Один год и те же 60 млн руб. и 20% бонусов, которые не входят в жёсткий потолок зарплат, выглядели вполне адекватно. Однако сторона нападающего решила дождаться внеочередного совета директоров, где должно было обсуждаться возможное увеличение жёсткого потолка зарплат в новом сезоне КХЛ до 1,3 млрд руб.



Странно, что хоккеистом и его агентом было принято решение о паузе в переговорах, ведь всем в хоккейной песочнице было понятно, что большинство голосов будет отдано именно за сохранение прежнего «потолка» в 900 млн руб. В результате, как и ожидалось, никаких изменений не произошло, а предложение Мозякину снизили с 60 до 50 млн руб. По сути, потерянные 10 млн руб. на ровном месте. Для Сергея – сущие копейки, но всё равно неприятно.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

И тут уже паузу взяла «Магнитка» и её директор, первый вице-президент клуба Сергей Ласьков. «По Мозякину всё тихо, у нас не горит, мы продолжаем держать паузу. Его агент мне не звонил, мы остаёмся на той же позиции», — говорил Ласьков. Вполне логичное решение, ведь теперь мяч, а точнее шайба, находилась на стороне босса уральцев.



«Понимание с Сергеем Мозякиным относительно его нового контракта у нас есть. Мы продолжаем переговоры с его агентом, утрясаем мелкие нюансы. Это вопрос времени», — говорил Ласьков уже 14 мая, когда стороны, по всей видимости, постепенно двигались в сторону компромисса.



Стало понятно, что никуда из Магнитогорска Сергей не денется и спокойно отработает в «Магнитке» ещё сезон. У Мозякина здесь семья, играющий в хоккей сын, достойная зарплата и всевозможные почести. Зачем дёргаться и куда-то переезжать? Да и предложений, будем откровенны, особо не было. Всё-таки человеку уже 39 лет, что по спортивным меркам более чем солидно.



«Переговоры с Сергеем Мозякиным близки к завершению», — заявил шеф «Магнитки» сегодня, 19 мая. Что это может означать в переводе на бытовой язык? То, что стороны окончательно договорились и в ближайшее время готовы ударить по рукам. При этом стоить отметить, что официально никакого контракта по-прежнему не подписано. Но это лишь дело времени.

Мозякин не уйдёт, Дацюк не закончит. Чего не случится в день открытия трансферного окна Открытие трансферного окна обещает получиться весьма интригующим. Но есть события, которые точно не произойдут 1 мая.

Стала ли эта сделка для «Металлурга» успешной? Скорее, она успешна для обеих сторон. Главный тренер уральцев Илья Воробьёв, который прекрасно знает Мозякина и много с ним работал, получил форварда для топ-6 и на большинство. Плюс Сергей будет ориентиром и авторитетом для магнитогорской молодёжи. Сидя в раздевалке рядом с таким партнёром точно не расслабишься.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сам Мозякин получил хоть и не самый большой (уж точно не такой, о каком сам форвард мечтал в последний, видимо, год своей карьеры) контракт, но не остался у разбитого корыта и вполне себе вознаграждён за все былые заслуги перед клубом. Учитывая огромные деньги, заработанные российским нападающим за все проведённые в Магнитогорске годы, обижаться прославленному хоккеисту точно не на что.

Нынешний Мозякин значит для «Магнитки» многое, как и «Магнитка» для Мозякина. Скорее всего, через год хоккеисту и команде всё же придётся сказать друг другу «спасибо, до скорых встреч». Если, конечно, Сергей не решит остаться в Магнитогорске в качестве тренера. Как, например, это сделал другой прославленный форвард – Денис Платонов. Пока же у болельщиков есть ещё год, чтобы посмотреть в деле Мозякина, пусть уже не такого скоростного и забивного.