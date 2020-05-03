Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат

Похоже, лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин и магнитогорский «Металлург» всё же найдут общий язык и легендарный форвард продолжит карьеру в клубе, где играет с 2011 года. В переговорах между Мозякиным и «Магниткой» вот-вот наступит перелом.

Прогноз Сушинского сбылся?

А ведь ещё месяц назад первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказывал, что не видит никаких возможностей для того, чтобы сохранить Мозякина у себя. «По Сергею Мозякину никаких изменений нет. Предложение сделано, остальное – к его агенту. В нынешней ситуации я не вижу возможности что-то менять», — говорил Ласьков в интервью «Чемпионату».

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Известный эксперт Леонид Вайсфельд предполагал, что даже в 39 лет Мозякин ещё не наигрался, а отсутствие договорённости между ним и «Магниткой» объяснял наличием у Сергея более выгодных предложений. Однако эту точку зрения разделяли далеко не все — например, президент «Авангарда» Максим Сушинский довольно чётко обозначил позицию, с которой на обстановку смотрит клубный босс.



«Тяжело платить человеку в 39 лет огромные деньги, все боятся. Хотя это огромный мастер. Мы видим, что хоккей меняется, становится всё быстрее плюс потолок зарплат. Уверен, «Металлург» с удовольствием оставил бы Сергея, если бы не потолок зарплат. Он легенда этого клуба, долго там играл, был капитаном, поднял над головой два Кубка Гагарина. Он был бы достоин этого. Не знаю, будет ли он продолжать. Сейчас очень трудно найти работу. Все понимают ситуацию и стараются «двигаться» в деньгах. К июню денег у топ-клубов точно не останется, клубы не будут ждать до июня-июля, чтобы подписать игрока, потому что места не остаётся. Игрокам нужно сейчас уже подписывать что есть. Если есть у игрока хорошее предложение, пусть и меньше, чем ожидаемое, выгоднее будет его взять», — сказал Сушинский в середине апреля, и, похоже, оказался прав.



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«Мы согласны на предложенные условия»

В конце апреля наступило некоторое сближение между игроком и руководством «Магнитки» по зарплатным цифрам. Сергей Ласьков отметил, что раздавать бонусы просто так «Металлург» не станет, но произнёс ключевую фразу: «Мы расставаться не собираемся».



Логично, что сторона хоккеиста ждала новостей о повышении потолка зарплат с первоначальных 900 млн, но этого так и не произошло. Потолок оставили на прежнем уровне, что очень сократило возможность маневрирования клубов, а Мозякину и его агенту, по сути, не дало выбора. При всём обилии регалий в послужном списке Сергея, вряд ли у него было большое количество вариантов трудоустройства, да и двигаться с привычного места наверняка не было желания.



Оставался один путь — договариваться и двигаться в финансовых запросах, идя навстречу клубу, который ограничен лимитом платёжной ведомости. Если в сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей, то нынче ветерану предложили оклад в 60 млн, а потом и вовсе уменьшили его на 10 млн, остановившись на цифре в 50 млн

Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину

«Сергеем Мозякиным мы действительно брали паузу в переговорах с «Магниткой» до 30 апреля, когда на совете директоров КХЛ рассматривалось возможное увеличение потолка зарплат. Но мы сняли эту паузу на сутки раньше, 29 апреля. И это было сделано по поручению моего клиента. Позвонил Сергею Ласькову и сказал, что мы согласны на предложенные условия. Теперь паузу взяла «Магнитка», так что жду звонка Сергея Алексеевича. С нашей стороны, повторюсь, всё согласовано», — сказал в интервью «Чемпионату» агент игрока Сергей Паремузов.

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Согласившись на почти четырёхкратное снижение зарплаты, Мозякин стал своеобразным пионером и образцом в деле снижения своих финансовых требований, но примечательно, что даже это пока не даёт гарантий. Клуб взял паузу подумать и теперь уже ясно, что если Сергей действительно хочет продолжать карьеру, то ему придётся соглашаться с условиями, которые предложит «Магнитка». Совсем уж неприличного предложения ветерану, конечно, не сделают, учитывая статус и заслуги игрока. Но перед глазами появился пример наглядного действия потолка зарплат и траектория движений игрока и клуба в новых условиях.

Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину

Символично, что это произошло с Мозякиным — человеком, которому принадлежит масса рекордов лиги. Удержавшийся лимит в 900 млн запустил процесс, который можно с некоторой назвать очищением, которое необходимо пройти для сохранения жизнеспособности. НХЛ прошла его в 2005 году, когда после отменённого из-за локаута сезона и был введён жёсткий потолок зарплат. Тогда он составил $ 39 млн и за 15 лет вырос более чем в два раза.