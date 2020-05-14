Без контрактов. Ключевые подписания хоккеистов в КХЛ, которых заждались

Мы уже рассказывали про ключевые и самые яркие продления контрактов с игроками в клубах КХЛ. Пришло время рассказать о тех, кто по-прежнему не поставил подпись под новым соглашением.

Не трансферами едиными. 10 топ-продлений контрактов в клубах КХЛ В Магнитогорске продолжается эпопея с Сергеем Мозякиным, зато другие клубы уже подписали новые соглашения со своими лидерами.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 39 лет

Похоже, эпопея с Сергеем Мозякиным и его новым контрактом с «Металлургом» постепенно подходит к концу. В руководстве «Магнитки» заявили, что осталось утрясти небольшие нюансы, а это лишь вопрос времени. Думается, что в ближайшее время уральцы объявят об однолетней договорённости со своим капитаном и одним из ведущих форвардов лиги.

Ласьков: у «Магнитки» есть понимание относительно контракта Мозякина, утрясаем нюансы

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

Дацюк ещё старше Мозякина, но Павел тоже не намерен завершать карьеру. Сейчас у него нет контракта с «Автомобилистом», однако в уральском клубе ему планируют предложить новое соглашение. Поговаривают, что оно будет порядка 15 млн руб. за сезон, что по меркам Дацюка просто слёзы. Если это так, то ещё на один год в «Автомобилисте» опытный форвард точно не помешает.

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 27 лет

Защитник Никита Нестеров сам делал заявления в прессе, что ведёт разговоры с руководством ЦСКА едва ли не о пятилетнем контракте. По нынешним временам вряд ли в клубе решатся на заключение столь длительного соглашения. Но главное, что у сторон есть заинтересованность о дальнейшем сотрудничестве, а Никита связывает свои планы с КХЛ. Значит, в скором времени можно ждать оформления сделки.

Никита Нестеров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Дамир Жафяров («Торпедо»), 26 лет

В «Торпедо» пока что слабо ведётся трансферная работа. Новых подписаний нет вообще, удалось продлить контракты разве что с некоторыми своими игроками, но тоже далеко не со всеми. Например, без контракта сидит ограниченно свободный агент Жафяров, которому сделано квалификационное предложение. Видимо, хоккеиста не устраивают финансовые условия соглашения. Что касается возможного отъезда в НХЛ, то заиграть там у этого нападающего не получится. Лучше думать о КХЛ.

з. Альберт Яруллин («Ак Барс»), 27 лет

Не слишком понятно, чего ждут в «Ак Барсе». Контракт с Данисом Зариповым подписан, а вот один из ведущих защитников, ещё и свой воспитанник Альберт Яруллин по-прежнему сидит без нового соглашения. Скорее всего, стороны всё же договорятся, но ситуация явно вызывает напряжение и у самого игрока, и у болельщиков казанского клуба. Хотя в целом к селекции «барсов» нет никаких вопросов.

Альберт Яруллин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Деннис Расмуссен («Металлург» Мг), 29 лет

В «Металлурге» сделали предложение шведскому форварду Деннису Расмуссену, который неплохо выступил в прошлом сезоне. Если бы не полученная травма, то было бы совсем замечательно. Однако пока скандинав не подписывает нового контракта и думает об НХЛ. Странно, ведь в таком возрасте при не самом звёздном статусе в Северной Америке форварду делать нечего. Лучше остаться в Магнитогорске, где тебе доверяют.

н. Владислав и Вячеслав Ушенины («Амур»), 28 лет

Братья Ушенины – неограниченно свободные агенты, которых очень хочет сохранить в своих рядах «Амур». Ушенины отлично сработались с тренерским штабе Гулявцева, здорово взаимодействуют в тройке с Горшковым. Предложение со стороны хабаровчан Ушениным сделано, но в их услугах заинтересованы и другие команды КХЛ. Сейчас Ушенины думают. Ситуация 50 на 50: братья могут остаться, но вариант их ухода из Хабаровска, в котором они играют с сезона-2015/2016, тоже не исключён.