Мозякин не уйдёт, Дацюк не закончит. Чего не случится в день открытия трансферного окна

1 мая – открытие трансферного окна в КХЛ, день, когда у хоккеистов закончились старые контракты и можно подписывать новые с другими клубами. Помимо новостей, которые будут, можно уже сейчас сказать, чего точно не случится в этот день.

Сергей Мозякин не покинет «Металлург»

Месяц назад казалось, что эпоха Сергея Мозякина в «Магнитке» подошла к концу, стороны не могли договориться о новом соглашении, игрок отклонил предложение со значительным понижением зарплаты и мог отправиться в свободное плавание.



Однако в последние пару недель стало известно, что переговоры возобновились, и стороны даже пришли к согласию по зарплате. Новый контракт 39-летний нападающий ещё не подписал, ждёт результатов следующего совета директоров КХЛ, на котором будет обсуждаться возможное повышение потолка зарплат. Одно ясно, что 1 мая Мозякин «Магнитку» не покинет.

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Павел Дацюк не завершит карьеру

Каждый год Павел Дацюк решает, готов ли отыграть ещё один сезон или пора заканчивать, и пока каждый год откладывает завершение карьеры. Ждут и теперь, хотя поначалу ходили слухи, что он может остаться в «Автомобилисте» уже на руководящей должности. Обычно Павел принимал решения летом, но новый тренер «Автомобилиста» Билл Питерс намекнул, что нападающий определится уже в мае.



У Дацюка есть не один повод продолжать играть. Во-первых, что в СКА раньше, что в «Автомобилисте» бережно относятся к его здоровью – если надо взять паузу в середине чемпионата, чтобы залечить старые болячки, ему всегда предоставляют такую возможность. Во-вторых, поражение «Автомобилиста» в первом раунде – явно не то завершение карьеры, о котором мечтал Павел. И в-третьих, Дацюк в качестве игрока мог бы стать отличным помощником незнакомому с реалиями КХЛ Питерсу, с которым он работал ещё в НХЛ.



И даже если мы не правы и Павел Валерьевич всё же решит повесить коньки на гвоздь, 1 мая это не случится. В конце концов, на раздумья у него есть ещё целое лето.

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Кирилл Капризов не останется в ЦСКА

30 апреля истекает контракт одной из главных российских звёзд КХЛ, автора «золотого» гола на Олимпиаде-2018 Кирилла Капризова. Некоторые из его одноклубников уже сообщили об отъезде в НХЛ — Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и уедет в «Айлендерс», Михаил Григоренко даже успел подписать соглашение с «Коламбусом», но сделал это преждевременно и теперь ждёт 1 июля, чтобы ещё раз поставить подпись.



Отъезд Капризова в «Миннесоту» — секрет полишинеля, но никакой официальной информации пока не было, кроме напутствия тренера Игоря Никитина, который поддержал решение нападающего.

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Вячеслав Войнов не подпишет новый контракт в КХЛ

После четырёх лет в КХЛ Войнов хочет сделать очередную попытку вернуться в НХЛ. Первая была два года назад – защитник полностью пропустил сезон, провёл его в Америке, но в итоге НХЛ его не простила, а выписала новую дисквалификацию.



Сложно сказать, какие шансы у Войнова подписать контракт с клубом НХЛ, его имя все эти годы там упоминалось только в негативном свете, и вовсе не по игровым причинам. Однако защитник запасся терпением и будет пробовать. В любом случае в ближайшие месяцы работу в КХЛ он искать не планирует и на открытии трансферного рынка новостей о нём не будет.

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«Спартак» и «Ак Барс» не будут взрывать трансферный рынок неожиданными новостями

Эти клубы уже практически укомплектованы – о всех переходах «Спартака», которые официально ещё не состоялись, уже известно – Лехтеря, Дергачёв и Зубарев придут из СКА, Бакош – из «Адмирала», Радил и Дьюс переберутся из Северной Америки. Продлены контракты с целым рядом игроков – Рыловым, Ганзлом, Беспаловым. Так что 1 мая из стана красно-белых можно ожидать только подтверждения уже известных новостей.



Аналогичная ситуация в «Ак Барсе», где весь апрель подписывали новые соглашения со всеми ключевыми игроками – Зариповым, Петровым, Азеведу, Тихоновым, Кормье, Рейдеборном и остальными. Осталось только переподписать защитника Альберта Яруллина. Единственной бомбой мог бы стать переход из «Локомотива» Стефана Да Косты, но о нём и так уже известно.