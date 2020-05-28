Иностранный десант. Кто из легионеров будет играть в КХЛ в Западной конференции

Пришло время рассказать об иностранцах, которые будут выступать в российских клубах Континентальной лиги в сезоне-2020/2021. Начинаем с Западной конференции. «Йокерит», рижское и минское «Динамо» в расчёт не берём, так как в этих командах нет лимита на легионеров. Кроме того, минчане и рижане по-прежнему не разобрались со своими бюджетами на следующий сезон, тем самым не начав трансферную кампанию.
ЦСКА
На контрактах: в. Ларс Юханссон, з. Клас Дальбек, з. Мэт Робинсон, н. Марио Кемпе, н. Иржи Секач
Может уйти: н. Иржи Секач
Сейчас у ЦСКА полный комплект легионеров, но в ближайшее время клуб может покинуть чешский форвард Иржи Секач, который не хочет идти на понижение своего контракта в 60 млн руб. Так что на его место «армейцы» уже наверняка присматривают нового иностранца. В остальном же у москвичей полный порядок, беспокоиться не о чем.
СКА
На контрактах: в. Магнус Хелльберг, з. Лукас Бенгтссон, н. Миро Аалтонен, н. Йоонас Кемппайнен, н. Линден Вей
В СКА с легионерами тоже порядок. На новых условиях переподписаны контракты с Хелльбергом, Бенгтссоном, Аалтоненом и Кемппайненом, приглашён Линден Вей. Покинули Питер Коскиранта и Лехтеря, но вряд ли их уход можно назвать большой потерей. Кроме того, в скором времени следует ожидать подписания контракта с Найджелом Доусом, но напомним, что он, имя казахстанский паспорт, уже не будет считаться легионером.
«Динамо» М
На контрактах: з. Юусо Хиетанен, з. Михал Чайковски, н. Теэму Пулккинен, н. Дмитрий Яшкин, н. Оскар Линдберг
В московском «Динамо» одно изменение: на место перешедшего в «Локомотив» Андре Петерссона подписал двукратный чемпион мира швед Оскар Линдберг. Покинул команду и латвиец Микс Индрашис, но его потерю к серьёзным не отнесёшь. В остальном же динамовцы отлично укомплектованы и могут смело готовиться к новому сезону.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Спартак»
На контрактах: в. Юлиус Гудачек, н. Робин Ганзл, н. Мартин Бакош, н. Йори Лехтеря
Кого ждут: з. Эмиль Джус, н. Лукаш Радил
У спартаковцев серьёзные перемены в легионерской линии. Из прежних иностранцев остались только вратарь Гудачек и форвард Ганзл. Уже подписаны контракты с Йори Лехтеря из СКА и Мартином Бакошем из «Адмирала». Интересно, что красно-белые планируют играть в шесть легионеров: позднее будет объявлено о сотрудничестве со шведским защитником Джусом из АХЛ, а также с форвардом из системы «Сан-Хосе» Лукашем Радилом.
«Локомотив»
На контрактах: в. Эдди Паскуале, з. Атте Охтамаа, н. Антон Ландер, н. Магнус Пяаярви Свенссон, н. Андре Петерссон
У «Локомотива» на местах все жесть иностранных хоккеистов. Покинули команды возрастные Кронвалль и Накладал, в Казань перебрался француз Да Коста. Вместе с главным тренером Андреем Скабелкой из «Барыса» пришли Паскуале и Охтамаа. И, конечно, нельзя не отметить подписание контракта со шведским нападающим Петерссоном. Он провёл сильный сезон в «Динамо» в тройке с Шипачёвым и Яшкиным. А вот Ландеру нужно прибавлять – прошлый сезон он точно не играл так, как должен. Особенно учитывая свою огромную зарплату.
«Витязь»
На контрактах: з. Якуб Ержабек, з. Линус Хульстрём, н. Маттиас Теденбю, н. Джастин Дэнфорт, н. Каспарс Даугавиньш
Полная обойма легионеров и у «Витязя». Подольский клуб год из года отлично работает на рынке иностранцев. Жаль, что потом у «витязей» забирают игроков, как это было в случае Аалтонена и СКА. Из прежних иностранцев остался только защитник Якуб Ержабек. Отметим переход из «Спартака» латвийского нападающего Каспарса Даугавиньша. На бумаге состав «Витязя» выглядит солидно. Посмотрим, как будет на деле.
«Торпедо»
На контрактах: з. Брэди Остин
Кого ждут: з. Ник Эберт
Сложная ситуация в «Торпедо». В теории нижегородцы могут быть снова переведены на Восток, но пока они являются клубом Запада. Недавно «автозаводцы» только приступили к комплектованию команды на следующий сезон. На контракте на данный момент только защитник Брэди Остин. Линдбек и Шрёдер перешли в «Йокерит», Дженовей – в «Автомобилист», соглашения с Дрю Шором, Ратти и Щехурой истекли. Могут подписать контракт с американцем Ником Эбертом, который известен в КХЛ по выступлению за «Слован», но договорённости с ним пока нет.
ХК «Сочи»
На контрактах: в. Йоэль Лассинантти, Давид Рундблад, н. Ере Карьялайнен, н. Маркус Нильссон, н. Линус Йоханссон
В «Сочи» остался шведский защитник Давид Рундблад, а все остальные легионеры – новые. Южане полностью укомплектовались шведами и финнами, подписав даже шведского голкипера Лассинантти. Интересно будет посмотреть и на три форвардов. Именно Карьялайнен, Нильссон и Йоханссон должны будут играть в первой тройке «леопардов» и помочь команде Александра Андриевского попасть в плей-офф. В целом иностранный десант «Сочи» выглядит солидно.
Фото: hcsochi.ru
«Северсталь»
На контрактах: з. Вели-Матти Виттасмяки, з. Шон Лалонд, н. Адам Лишка, н. Индржих Абдул, н. Робертс Букартс
Полный боекомплект легионеров у Андрея Разина в «Северстали». Чипчура, Кинрейд и Кулда явно не соответствовали амбициям команды, поэтому с ними логично расстались. Конечно, звёздными новичками новых иностранцев череповчан не назовёшь, но для среднего клуба вполне себе нормальный вариант. Тот же Адбул был хорош в «Словане», Лалонд играл в первой паре защиты «Адмирала», Букартс неплохо проявил себя в чешской Экстралиге.
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