Расклады по трансферам в КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Западе

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Ещё месяца не прошло с открытия трансферного окна, а клубы уже подарили нам кучу тем для обсуждения, многие команды почти закончили формирование составов на будущий чемпионат, но, конечно, есть и отстающие. Разбираемся в текущей селекции участников нашей лиги, начинаем с Западной конференции.

«Динамо» Минск

Что уже сделано: ничего. В Минске вроде бы решили, что команда в КХЛ Беларуси нужна и подали документы на следующий сезон, но неопределённость с бюджетом серьёзно тормозит селекцию. На данный момент не сделано ни одного приобретения и не продлён ни один контракт, зато есть чувствительные потери – Андрей Костицын, Стефан Эллиотт, Олег Евенко. При этом гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков большой проблемы пока не видит и настроен оптимистично.

Басков: ситуация в минском «Динамо» не настолько тревожная, как это малюют СМИ

Что нужно сделать: приобретения минчанам нужны кровь из носу. Укомплектована только вратарская бригада. На контрактах всего четыре защитника, из них только один опытный – канадец Джо Морроу. В нападении есть Франсис Паре и Шейн Принс, а за их спинами – белорусские ноунеймы, большинству из которых едва перевалило за 20 лет. С таким подбором игроков у «Динамо» возникнут проблемы даже в местной Экстралиге, что уж говорить про КХЛ. Понятно, что селекция у минчан вся впереди, но большой вопрос, какого она будет уровня. Если удастся пригласить интересных легионеров (в том числе россиян) – то у «Динамо» есть шанс в следующем сезоне не болтаться безнадёжно на дне конференции. Если же «зубры» собираются комплектоваться местными игроками, даже теми, кто выступал в прошлые годы в Северной Америке, то «Динамо» не избежать очередного провального чемпионата.

«Динамо» Рига

Что уже сделано: ничего, ситуация ещё хуже, чем в Минске. У рижского «Динамо» нет даже главного тренера, да и о стратегии развития никто не спешит рассказывать. Глава совета директоров клуба Юрис Савицкис поведал, что «Динамо», по сути, пока не до селекции – найти бы спонсоров на следующий чемпионат.

Савицкис: у рижского «Динамо» осталось четыре кандидата на пост главного тренера

Что нужно сделать: найти тренера и полностью собрать команду на следующий сезон. У рижан сейчас лишь 5 человек на контрактах, из них только один старше 21 года. Впрочем, нужно отметить, что прошлогодний костяк «Динамо» не спешит разбегаться по другим командам. Мало сомнений, что как только рижане наберут финансовую форму, то контракты с теми же Алишаускасом, Сотниексом, Дарзиньшем, Редлихсом, Джериньшем, Мейей и другими прежними лидерами будут продлены. На этих игроков всё равно нет спроса в других клубах. А вот о качественном усилении латвийцам, похоже, даже мечтать не придётся.

«Северсталь»

Что уже сделано: во-первых, произведены некоторые перестановки на руководящих постах. Генменеджер Щедрин отправлен в отставку, а селекционные полномочия доверены главному тренеру Андрею Разину. И пока он неплохо справляется со своими обязанностями. Так, череповчане сделали ряд важных продлений, пролонгировав контракты с Гераськиным, Лишкой, опытным Трубачёвым. Удалось довольно качественно поработать на рынке легионеров: подписаны соглашения с защитниками Лалондом и Виттасмяки, форвардами Абдулом (лучший бомбардир чемпионата Словакии) и Букартсом. Кроме того, для «Северстали» очень здорово, что удалось вернуть местного воспитанника Вихарева, а также продлить срок скрытой аренды для Марковина и Петунина.



С прошлого сезона у череповчан осталась внушительная часть костяка команды, а к серьёзным потерям можно отнести только уход Богдана Якимова в СКА. Нынешние приобретения должны сделать команду Разина только лучше, и в следующем чемпионате «Северсталь» наверняка сможет побороться за плей-офф на Западе.



Что нужно сделать: все основные сделки в Череповце уже совершили. В усилении нуждается, пожалуй, только вратарская бригада, где за спиной Подъяпольского два молодых голкипера без опыта КХЛ. Да ещё не помешали бы один-два опытных защитника. Всё-таки ушли Макеев с Хохловым, много игравшие в минувшем сезоне, и если в плане качества



«Северстали» удалось закрыть эти потери, то в количественном измерении череповчане пока в минусе. На эти точечные приобретения у Андрея Разина есть ещё целое лето.

ХК «Сочи»

Что уже сделано: в южном клубе большие перестановки. «Леопарды» расстались почти со всеми легионерами из прошлого сезона (остался только защитник Рундблад), однако Росену, Стрёмваллю и компании уже найдены симпатичные замены. Скандинавская тройка Нильссон – Юханссон – Карьялайнен может громко пошуметь в следующем сезоне, в своих предыдущих командах форварды были лидерами.



Кроме того, у «Сочи» уже неплохо получилось улучшить глубину состава. Возвращён Падакин, подписаны Апальков, Капустин, Ансель Галимов. Для скромных южан это весьма неплохое усиление, команда в Сочи подбирается симпатичная. Отметим также, что в клуб пришёл новый спортивный директор Андрей Зюзин, который уже успел неплохо почистить состав. С подачи Зюзина «Сочи» избавился от ветеранов Щитова и Петрова (на очереди Выглазов и Мосалёв), подписал молодёжь из «Адмирала» — Мищенко, Островского, Коннова. Состав у «леопардов» стал моложе, и прямо сейчас выглядит достаточно сбалансированным. Произошла рокировка и на посту номер один – ветеран южан Дмитрий Шикин покинул команду, на его место подписан швед Лассинантти.

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Безусловно, важный момент – продление контракта с главным тренером Александром Андриевским. Белорусский специалист неплохо себя зарекомендовал в средних командах КХЛ, и в «Сочи» с интересным подбором игроком он может развернуться.



Что нужно сделать: по большому счёту, ХК «Сочи» уже укомплектован на будущий год. Трансферы ещё будут, но точечные. Легионерские вакансии заполнены, пул лидеров сформирован, но «леопарды», конечно, не откажутся от ещё нескольких сделок для усиления. Не секрет, что «Сочи» не стесняется держать в составе игроков, находящихся в скрытой аренде, и именно в этом направлении может развиваться дальнейшая селекция. Из «Авангарда» на передержку уже взят Максим Минеев, из Санкт-Петербурга могут приехать Игорь Руденков, Василий Глотов, Данил Савунов. Если говорить конкретно по позициям, то сочинцам не помешает более-менее серьёзный бэкап на тот случай, если у Лассинантти не пойдёт игра.

«Торпедо»

Что уже сделано: ничтожно мало. В Нижнем Новгороде выстрадали продление контракта с главным тренером Дэвидом Немировски, а вот селекция под руководством нового генменеджера Максима Гафурова продвигается очень тяжело. Пока удалось только вернуть защитника Шуленина, подписать ещё одного игрока обороны Брэди Остина – лучшего бомбардира «Кладно» в прошлом сезоне, да продлить несколько ограниченно свободных агентов.



Что нужно сделать: потерь у «Торпедо» пока в разы больше, чем приобретений. Допустим, Остин заменит Дженовея, но компенсировать уход Баранцева, Бочарова, Шрёдера, Линдбека, Жафярова ещё только предстоит. У нижегородцев пока нет сильного вратаря, нуждается в укреплении защитная линия, где только 6 человек на контрактах, а больше всего работы Гафурову предстоит с комплектованием линии атаки. Варнаков и Шенфельд – это неплохо, но с такими лидерами нападения «Торпедо» ничего не светит. Срочно нужны хоккеисты в топ-6 и для этого у «автозаводцев» есть три свободные легионерские вакансии (ещё одно место – для вратаря), но пока о новичках-нападающих «Торпедо» не возникает даже слухов.

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«Витязь»

Что уже сделано: очень грамотно ведёт себя на рынке «Витязь». Начали с продления контракта с главным тренером Михаилом Кравецем, затем сохранили важные активы – вратарь Ежов, молодой защитник Пыленков, форварды Гребенщиков и Сёмин. Внушают и новички подольчан – защитник Хультстрём, нападающие Теденбю, Дэнфорт – всё это не последние люди в своих предыдущих клубах. Удалось заключить соглашения с экс-«спартаковцами» Даугавиньшем и Малыхиным, и эти приобретения тоже не стоит недооценивать.

На втором плане. 9 трансферов клубов КХЛ, прошедших почти незаметно Но они могут оказаться важнее, чем топовые сделки.

Самое главное, что «Витязь» справился с уходом прошлых лидеров и уже закрыл все образовавшиеся дыры в составе. Кроме того, на подольчан неожиданно свалился бонус в виде Наиля Якупова. Пока непонятно, насколько бывший форвард СКА вписывается в скромный бюджет «Витязя», но с чисто игровой точки зрения Якупов – это, однозначно, усиление.



Что нужно сделать: у «Витязя» уже просматривается топ-6 команды, а вот над глубиной состава неплохо бы ещё поработать. Особенно бросается в глаза недобор центральных нападающих, причём чистых. Пока в клубе такой только один – Фёдор Малыхин.



Повторим, что надо разобраться с контрактом Якупова. 70 млн рублей – это нереальные деньги для хоккеиста «Витязя». Если подольчанам всё-таки придётся их платить, то это может лишить подольчан места для манёвра внутри своей невеликой платёжки и сорвать планы по доукомплектованию состава.

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

«Локомотив»

Что уже сделано: здорово работают в межсезонье в Ярославле. Подписан сильный тренер Андрей Скабелка, защиту укрепили Охтамаа, Марченко, Баранцев, безусловно усилят «Локомотив» форвард Петерссон (он закроет потерю Да Косты) и голкипер Паскуале. Продолжают действовать соглашения у многих ключевых игроков: Пяаярви, Ткачёв, Рафиков, Ландер, Алексеев. «Железнодорожники» скинули контракты ветеранов (Кронвалля, Маркова, Свитова), продлили нескольких воспитанников. Вообще, в условиях жёсткого потолка зарплат стратегия «Локомотива», основанная на доверии молодёжи, даёт плоды: контракты «кровинушек» либо ничтожно малы, либо вообще не учитываются под потолком, и у небедных ярославцев остаётся много места для точечных топ-подписаний. В частности, Петерссон и Марченко достались «Локомотиву» из-за того, что «железнодорожники» сумели дать этим хоккеистам большие деньги, чем другие клубы.



Что нужно сделать: состав «Локомотива» уже сейчас выглядит полностью собранным. Сильные легионеры во всех линиях, добротный второй эшелон и длинная скамейка, преимущественно наполненная своими воспитанниками. Скабелке остаётся только разобраться со всем своим богатством и грамотно подвести «Локомотив» к новому сезону.

«Спартак»

Что уже сделано: главный успех «Спартака» в межсезонье – продление контракта с главным тренером Олегом Знарком и его штабом. От этого красно-белые и будут плясать в следующем сезоне. Москвичи уже сформировали легионерскую бригаду, которая будет состоять из шести хоккеистов (вратарь Гудачек, защитник Дьюс, форварды Ганзл, Бакош, Лехтеря, Радил). Продлён ряд важных игроков: бэкап Беспалов, защитник-бомбардир Рылов, молодые Котляревский, Никишин. При этом «Спартак» избавился от ненужных хоккеистов, несколько омолодив состав.



Олег Знарок уже подтянул в красно-белый клуб нескольких ребят, с которыми прекрасно знаком по совместной работе – не секрет, что личностные отношения тренер-подопечный крайне важны для Олега Валерьевича. Так, «спартаковцами» стали Зубарев, Широков, Любимов.



Что нужно сделать: как и многие клубы, «Спартак» завершил активную стадию селекционной работы. Укомплектована вратарская бригада, сформирована защитная линия, в нападении выделяются лидеры-легионеры и несколько крепких российских хоккеистов – Широков, Зубов, Никонцев, Фёдоров. На подходе талантливая молодёжь – Цыплаков, Талалуев, Котляревский, Никишин. Состав красно-белых далеко не звёздный, но мы прекрасно знаем, что Знарку гораздо важнее создать команду-семью, а в этом направлении «Спартак» в межсезонье поработал отлично.

«Динамо» Москва

Что уже сделано: бело-голубые весьма удачно проводят точечную селекцию. «Динамо» продлило контракты с целым рядом важных игроков – Бочаров, Ерёменко, Хиетанен, Чайковски, Яшкин, Тарасов – и рассталось с ненужными кадрами – Афиногенов, Индрашис, Апальков, Лямин. Потерю Андре Петерссона компенсирует Дмитрий Кагарлицкий (о трансфере будет объявлено позднее), в центр второго звена подписан опытный легионер Линдберг.



Что нужно сделать: топ-6 у «Динамо» будет окончательно сформирован, когда официально состоится трансфер Кагарлицкого. Два сильных звена – это серьёзная претензия на Кубок Гагарина, да и в боттом у бело-голубых есть интересные ребята. Вратарская бригада сформирована, а если где и есть проблемы, то это в защитной линии. Оборонец топ-уровня в «Динамо» только один – Юусо Хиетанен. Здесь у бело-голубых есть потенциал для усиления, да и свободная легионерская вакансия имеется. Но места под потолком, учитывая мощные выплаты лидерам нападения, у «динамовцев» уже не так много.

Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья? В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?

«Йокерит»

Что уже сделано: в Хельсинки трансферная работа, как всегда, протекает спокойно. «Шуты» не стали продлевать контракты с постаревшими Региным и Контиолой, расстались с Мозесом, взамен приобрели лучшего бомбардира «Торпедо» Шрёдера, перспективного Юнтиллу из чемпионата Финляндии, да экс-форварда «Барыса» Пакаринена. Вряд ли по совокупному уровню мастерства в нападении «Йокерит» остался в проигрыше.



В защите трудно будет заменить Лехтонена, но хотя бы попытаются играть так же результативно, как новобранец «Торонто», оборонцы из европейских чемпионатов Фриман и Пудас. Будет в «Йокерите» новый голкипер – Андерс Линдбек выписан на замену Антти Ниеми.



Что нужно сделать: основные сделки в «Йокерите» уже совершены, в клубе равнозначно закрыли потери и даже, вероятно, усилились. Это покажет сезон. Каких-то активных движений на рынке в Хельсинки ждать не стоит, хотя понятно, что возможности для усиления ищутся всегда.

СКА

Что уже сделано: СКА в это межсезонье в основном занимается тем, что чистит перегруженную платёжку, да сокращает размеры раздутого в прошлые годы состава. Петербуржцы заключили новые контракты на более выгодных для клуба условиях с вратарём Хелльбергом, защитниками Беловым, Бенгтссоном, Хафизуллиным, Токрановым, Ожигановым, Дыбленко, форвардами Аалтоненом, Кетовым, Кемппайненом, Бурдасовым, избавились от излишне дорогих и не оправдывавших ожиданий Якупова, Кагарлицкого, Плотникова, с лёгким сердцем расстались с Лехтеря, Зубаревым, Земчёнком. Словом, оптимизация в СКА идёт полным ходом.

Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ Справедливости в лиге по-прежнему не хватает.

При этом «армейцы» не забывают усиливаться. В Северную столицу перебрался защитник Антипин, форварды Вей, Тимкин, Эмиль Галимов, ну а работа на перспективу в СКА – это отдельная тема.



Что нужно сделать: судя по всему, петербуржцы до сих пор не укладываются в потолок, и горят желанием избавиться от ещё нескольких тяжёлых контрактов. Например, СКА нужно куда-то пристроить Каблукова и Карпова. Это – приоритетная задача для менеджмента «армейцев» на оставшееся в межсезонье, ну а громких сделок от петербуржцев, видимо, больше можно не ждать – состав укомплектован, предсезонку можно начинать хоть завтра.

ЦСКА

Что уже сделано: московские «армейцы» в межсезонье вынуждены думать не об усилении, а о расчистке места под потолком зарплат. Из-за этого у ЦСКА пока, в основном, потери и проблемы. Из команды ушли Сорокин, Григоренко, Капризов, Марченко, Шалунов, Толчинский, Вей, но красно-синие всё равно не могут подумать о восполнении утрат – давит потолок.



К достижениям ЦСКА отнесём продление контрактов со Слепышевым и Окуловым, пролонгацию Дальбека, Мамина, оптимизацию договоров с Телегиным, Андроновым. А вот приобретения у действующих обладателей Кубка Гагарина пока слабенькие: подписали Шарыченкова на роль бэкапа к Юханссону, вернули из-за океана Голдобина (ещё неизвестно, заиграет он или нет), да приобрели Локтионова, который в последние сезоны разочаровывал в других командах.



Что нужно сделать: во-первых, разобраться с тяжёлыми контрактами. 85 млн Калинина – как кость в горле в платёжке ЦСКА, не влезают и 60 млн на Секача. «Армейцы» предлагают Иржи двукратное понижение зарплаты, но чех ожидаемо не соглашается и, возможно, и вовсе покинет клуб. Тогда потенциальных лидеров у ЦСКА станет ещё меньше.

Источник: нападающий ЦСКА Иржи Секач станет игроком «Авангарда»

Во-вторых, нужно как-то формировать боеспособный состав, потому что «армейцы» сейчас вовсе не выглядят фаворитами в борьбе за Кубок. Серьёзно просели все линии, и если вратарскую вроде укомплектовали, то в обороне сейчас есть только три сильных защитника (Киселевич, Дальбек, Робинсон), в нападении за спинами Слепышева и Окулова — лишь несколько неочевидных лидеров (Кемпе, Локтионов, Голдобин), да целый ряд игроков, не привыкших брать на себя функции тащеров. ЦСКА необходимо усиливаться, но как это делать в условиях давящего потолка и стремительно скудеющего рынка пока не совсем понятно.