Братья Зогорна остались в «Амуре», Вей перешёл в СКА. Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Многие команды объявляют об изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул и громкие обмены.

Что нового произошло на трансферном рынке? Много новостей из СКА. Там подписали контракты с форвардами Линденом Веем и Евгением Тимкиным, а вот Максим Карпов и Илья Каблуков могут оказаться в «Металлурге». Избавился Питер и от дорогостоящего нападающего Сергея Плотников, который обменян в «Амур» на Руденкова.

Главные кандидаты на выход. Игроки, которых могут обменять из топ-клубов КХЛ Не только в СКА готовят и хотят провернуть крупные сделки.

Московское «Динамо» отправило обратно в Череповец нападающих Марковина и Петунина, а приобрело защитника Возовика из ВХЛ. Кстати, игроком из клуба ВХЛ пополнился и ЦСКА. Форвард Барулин перебрался в столицу из «Дизеля».

«Локомотив» продолжает коллекционировать вратарей: из скрытой аренды из Владивостока вернулся Антон Красоткин. Наконец-то проснулось «Торпедо», подписавшее защитников Шуленина и Остина. Может перебраться в Нижний Новгород и ещё один игрок обороны, американец Эберт. По-прежнему нет подписаний у рижского и минского «Динамо». Там ждут утверждённых бюджетов.

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ) з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев («Салават Юлаев») н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин, з. Нестеров СКА н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Руденков («Амур») гл.т. Кудашов, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов («Витязь»), з. Земчёнок, н. Каблуков, н. Карпов (все — «Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М), н. Плотников («Амур») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов, н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь») гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» т. Федосов, н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард») т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс») гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р), в. Красоткин («Адмирал») ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ) з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Якупов (СКА) т. Вехвилайнен («Трактор»), Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Бывальцев («Трактор»), н. Колтыгин (СКА) гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Артюхин, н. Сёмин, н. Варфоломеев «Торпедо» з. Шуленин («Амур»), з. Остин («Кладно»), з. Эберт («Хартфорд Вулф Пэк», АХЛ) в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), з. Минеев («Авангард») гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев, з. Зборовский, з. Мишарин ХК «Сочи» спортдир. Зюзин, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), н. Капустин («Северсталь»), в. Лассинантти («Лулео») з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, в. Проскуряков гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М) генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Капустин (ХК «Сочи») гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле») гл.т. Анкипанс, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ)

Теперь о переходах и продлениях контрактов в клубах Восточной конференции по состоянию на сегодня, 25 мая. Сын главного тренера «Ак Барса» Александр Квартальнов будет играть в клубе у отца, а вот контракт с защитником Ярулллиным казанцы никак не продлят.

«Барыс» продлил соглашения с форвардами Михайлисом и Виделлем, останется в Нур-Султане и голкипер Карлссон. Вернулся в Казахстан казанский нападающий Фрэттин, не подошедший «Ак Барсу». Пора бы «барсам» уже и главного тренера объявить. «Авангард» старается подписывать и продлевать молодых игроков. Омичи также укрепили тренерский штаб бывшим тренером «Автомобилиста» Константином Шафрановым.

СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников Где окажутся Каблуков с Карповым и переедет ли Плотников из Хабаровска в Магнитогорск? Рассказываем про все возможные сценарии.

Родной брат голкипера «Спартака» нападающий Либор Гудачек стал хоккеистом «Нефтехимика». Нельзя не отметить серию важных подписаний у «Амура». Остаются в Хабаровске братья Томаш и Гинек Зогорна, форвард Горшков и защитник Турбин. Сформирован тренерский штаб «Трактора». Из новичков отметим тренера Равиля Гусманова и финского специалиста по работе с вратарями Симо Вехвилайнена, перешедшего из «Витязя».

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Восток