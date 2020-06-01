Сделки «Магнитки» и Галузин в «Торпедо». Самые ожидаемые трансферы месяца в КХЛ

Рассказываем о самых ожидаемых трансферах в КХЛ в ближайшем месяце. Будут как громкие обмены, так и сделки, за которые клубы получат денежные компенсации.
н. Максим Карпов, н. Илья Каблуков – из «Амура» в «Металлург»
Хабаровчане уже официально объявили о расторжении контрактов с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым. Об этом было объявлено сегодня, 1 июня. Теперь все ждут, что оба игрока подпишут соглашения с «Металлургом». И правильно ждут, так как в июне об этом точно будет объявлено. Другое дело, что в дальнейшем с одним из этих хоккеистов тоже будут определённые движения.
н. Илья Каблуков – из «Амура»/«Металлурга» в «Авангард»
Рассказываем, что это будут за движения. Итак, Илья Каблуков, после того как подпишет контракт с «Металлургом», практически наверняка станет частью другой сделки с «Авангардом». У «Магнитки» есть центральные нападающие для третьего-четвёртого звена – Неколенко, Швырёв, которые в скором времени официально станут хоккеистами уральского клуба. В этой связи оставлять в своём составе Каблукова для магнитогорцев нет смысла. Они и не собираются этого делать. Определённые планы уже есть, осталось их реализовать.
Илья Каблуков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
н. Тейлор Бек – из «Авангарда» в «Металлург»
Ожидается, что в ближайшее время «Авангард» наконец решит вопрос с легионерами, которых Боб Хартли не хочет видеть в составе на следующий сезон. И если будущее Свена Андригетто с его зарплатой в 90 млн руб. по-прежнему туманно, то Тейлор Бек в июне должен перейти в магнитогорский «Металлург». Илья Воробьёв сможет задействовать Бека в спецбригадах большинства, да и вообще форвард в топ-6 для Магнитогорска будет не лишним. Правда, нужно договориться о снижении зарплаты, но для этого есть менеджмент и руководство.
н. Владимир Галузин – из «Ак Барса» в «Торпедо»
С новым клубом в скором времени должен определиться Владимир Галузин, контракт с которым расторгли в Казани. Практически наверняка этим клубом станет родное для Галузина «Торпедо», поэтому стоит ожидать этой сделки уже в июне. Вояж Галузина в «Магнитку» и «Ак Барс» не стал для нападающего успешным, но зато Владимир понял, что такое новый вызов в карьере. В «Торпедо» при нынешней слабой комплектации клуба Галузин придётся ко двору. Дэвид Немировски точно найдёт для форварда место в первых двух звеньях.
н. Найджел Доус – из «Автомобилиста» в СКА
Последним клубом Доуса в КХЛ был «Автомобилист». Однако после нынешнего сезона с форвардом не стали продлевать контракт, так как он обходился команде слишком дорого, а отдачи в плей-офф не было. Теперь Доус точно не получит зарплату в 100 млн руб. и выше, однако в СКА для игрока место найдут. Думается, что получать Доус будет на уровне Линдена Вея, а сегодняшний обмен Александра Дергачёва в «Витязь» только подтвердил намерения «армейцев» расчистить платёжку и поскорее подписать контракт с Найджелом.
Фото: photo.khl.ru
н. Михаил Воробьёв – из «Филадельфии» в «Салават Юлаев»
Подписание контракта с Маркусом Гранлундом – дело непростое, поэтому здесь точно придётся ждать плей-офф НХЛ и следить, как в нём будет выступать «Эдмонтон». С Михаилом Воробьёвым всё проще. «Филадельфия» в нём не заинтересована, поэтому можно, как в случае со Швырёвым и «Колорадо», ожидать выставления на безусловный драфт отказов и возвращения в КХЛ. Сам Воробьёв тоже хочет вернуться в систему «Салавата Юлаева». В Северной Америке у нападающего не сложилось.
н. Игорь Руденков – из СКА в ХК «Сочи»
СКА, отдав Сергея Плотникова в «Амур», получил в своё распоряжение нападающего Игоря Руденкова, который вряд ли вписывается в планы «армейцев». Всё дело в том, что составе у Питера и без того мощный, а держать на лавке талантливого парня нет никакого смысла. Стоит ждать обмена Руденкова в ХК «Сочи» уже в июне месяца. При этом, как все прекрасно понимают, в случае необходимости «армейцы» быстро вернут себе нападающего обратно. Никаких проблем в этом плане не будет.
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