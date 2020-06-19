Финны захватывают КХЛ! Легионеры из Суоми – самые востребованные в лиге

В КХЛ в нынешнее межсезонье наметился тренд – многие команды подписывают финских легионеров. Финны хорошо приживаются в нашем чемпионате, а в условиях лимита иностранных игроков нужно подбирать внимательно, чтобы не ошибиться. И это ещё Маркус Гранлунд до Уфы официально не доехал!

Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Барыс усилил вратарскую линию, подписав финского голкипера Йони Ортио. Прошлый сезон он провёл в Швейцарии, а до этого выступал за «Витязь» и помог команде выйти в плей-офф сезона 2018/19. Ортио – качественный вратарь и должен составить конкуренцию Хенрику Карлссону за роль первого номера. Примечательно, что Ортио – четвёртый вратарь в истории КХЛ, забивший гол.

в. Юхо Олкинуора – «Адмирал» — «Металлург» Мг

В Магнитогорске долго искали достойного напарника Василию Кошечкину. Выбор остановился на Юхо Олкинуоре, который в прошлом сезоне тащил на себе «Адмирал» и был одним из ключевых игроков команды. Юхо готов разгрузить Кошечкина, который в силу возраста уже не может проводить много матчей. Контракт подписан на два сезона. Кто знает, может Олкинуора вытеснит Василия с позиции первого номера?

«Магнитка» подписала финского вратаря. Олкинуора вытеснит олимпийского чемпиона Кошечкина Финн тащил на себе «Адмирал». Теперь он будет бороться за Кубок Гагарина.

Обладатель Кубка Гагарина Атте Охтамаа перебрался в ярославский «Локомотив», где воссоединился с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Охтамаа прекрасно проявил себя в «Барысе», набрав 21 очко в 36 играх. Он был одним из лидеров команды – получал много игрового времени, играл в большинстве, и в меньшинстве. Скабелка знает, как использовать его сильные стороны.

Атте Охтамаа Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

з. Вели-Матти Виттасмяки – «Таппара» — «Северсталь»

Проведший всю карьеру в чемпионате Финляндии Вели-Матти Виттасмяки, перебрался в Череповец. Добротный защитник оборонительного плана должен помочь команде Андрея Разина. Виттасмяки привлекался к матчам сборной Финляндии на Евротуре, а в сезоне 2009/10 стал чемпионом Финляндии в составе ТПС.

Победитель ЧМ-2019 Оливер Каски перед отъездом за океан набрал 51 (19+32) очко в 59 встречах за «Пеликанс», став лучшим защитником-бомбардиром и MVP регулярки финской лиги. В НХЛ не получил шанса проявить себя, зато в АХЛ набрал приличные 25 (13+12) баллов в 54 играх. Он хорош в атакующих действиях и должен помочь «Авангарду» в большинстве.



«Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован», — так генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с финским защитником.

з. Отсо Рантакари – «Давос» — «Нефтехимик»

Ещё один финский атакующий защитник в КХЛ – Отсо Рантакари. Он выделяется хорошим катанием и здорово поддерживает атаку. Не хватает надёжности в обороне, но это проблема большинства пакмуверов. Рантакари должен помочь нижнекамцам в борьбе за плей-офф.

н. Йори Лехтеря — СКА – «Спартак»

Лехтеря – это опытный игрок, который должен закрыть важную позицию центрального нападающего в топ-6. Олег Знарок любит и умеет работать с опытными бойцами. Если Лехтеря впишется в систему красно-белых, то это будет очень интересно.

Габаритный финский снайпер Ииро Пакаринен перебрался на родину, подписав контракт с «Йокеритом». Финн добротно проявил себя в «Барысе», набрав 10 (4+6) очков в 22 матчах. Пакаринена многие помнят ещё по выступлению за магнитогорский «Металлург».

н. Ере Карьялайнен – «Таппара» — ХК «Сочи»

Южане практически полностью обновили состав легионеров и намерены побороться за выход в плей-офф. Одним из главных приобретений стал переход Ере Карьялайнена, которого в прессе сватали в «Сибирь». Прошлый сезон оказался самым успешным для Ере – он набрал рекордные для себя 49 (24+25) очков в 57 матчах, войдя в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата.

н. Харри Песонен – «Лангнау» — «Металлург» Мг

Ещё один чемпион мира в составе сборной Финляндии Харри Песонен последние шесть сезонов провёл в Швейцарии. На 31-летнего финна рассчитывают, как на одного из лидеров «Магнитки». Это универсальный игрок с хорошими атакующими талантами. Илья Воробьёв отметил, что Песонен – это тот игрок, который должен делать разницу.

«Золотых» финнов всё больше в КХЛ. Как провели сезон главные герои ЧМ-2019? Песонен уже в «Магнитке», а скоро в нашей лиге могут появиться ещё два действующих чемпиона мира.

н. Юхо Ламмикко – «Кярпят» — «Металлург» Мг

В «Магнитке» Юхо Ламмикко взяли в связку к Песонену. В прошлом сезоне Ламмикко вошёл в топ-6 лучших бомбардиров чемпионата Финляндии, набрав 51 (22+29) очко в 57 матчах за «Кярпят». Юхо молод и перспективен – ему всего 24 года, у него хорошие габариты и приличное катание. Будет интересно посмотреть на эту финскую связку в Магнитогорске.