«Золотых» финнов всё больше в КХЛ. Как провели сезон главные герои ЧМ-2019?

Практически год назад, в конце мая 2019 года, сборная Финляндии по хоккею сенсационно стала чемпионом мира. Сенсация заключалась в том, что на тот турнир главные фавориты (Россия, Канада, Швеция) привезли составы, напичканные звёздами НХЛ первой величины, а Юкке Ялонену – главному тренеру сборной Суоми – не удалось призвать под знамёна национальной команды ни одного реального энхаэловца, не говоря уж о каких-то звёздах. И этот коллектив ноунеймов умудрился добраться до золотых медалей, обыграв последовательно в плей-офф мирового форума шведов, русских и канадцев.

Ноль голов за сезон НХЛ — кто эти финны? Кому проиграла сборная России 14 дебютантов чемпионатов мира и хоккеисты, не подошедшие «Амуру», «Кузне» и «Югре».

Разумеется, после той победы о сборной Финляндии образца ЧМ-2019 заговорили на весь хоккейный мир, а к триумфаторам присмотрелись повнимательнее. Клубы КХЛ не стали исключением. До турнира в Братиславе в нашей лиге выступало лишь четверо финнов из золотой команды, причём трое – Марко Антилла, Сакари Маннинен и Вели-Матти Савинайнен – играли в «Йокерите», а единственным «легионером» был московский «динамовец» Миика Койвисто. Но грандиозный успех скромных финнов на представительном чемпионате мира открыл для них больше дверей в лучшую лигу Европы. Ещё по ходу турнира «Йокерит» подписал контракт с Микко Лехтоненом, а Маннинен сменил хельсинкский клуб на «Салават Юлаев». Уже после ЧМ-2019 в КХЛ приехали третий вратарь той сборной Юхо Олкинуора («Адмирал») и защитник Атте Охтамаа («Барыс»).

Сейчас прошёл целый год, но в России продолжают активно интересоваться чемпионами Братиславы. «Магнитка» уже подписала Харри Песонена и выменяла у «Спартака» права на Юхо Ламмикко, а «Авангард» близок к заключению контракта с Оливером Каски.

«Золотые» финны, может быть, и не стали повально получать шансы в НХЛ, но однозначно стали



более востребованы после ЧМ-2019. Мы рассказываем, как провели год хоккеисты, которые как минимум до следующей весны будут гордо носить звание действующих чемпионов мира, и прикидываем, кто ещё из них может оказаться в КХЛ.

Вратари

Кевин Ланкинен («Рокфорд Айсхогс», АХЛ)

Статистика: 21 игра, коэффициент надёжности 3,03 пропущенные шайбы за игру и 90,9% отражённых бросков



Можно было предположить, что голкипер, засушивший звёздную Россию в полуфинале ЧМ-2019 и ставший одним из главных героев всего турнира, получит шанс в НХЛ, но никакого повышения за год у Ланкинена не произошло. В «Чикаго» финна по-прежнему не замечали, да и в «Рокфорде» он был лишь вторым вратарём, проигрывая айстайм Коллину Делиа. В регулярке АХЛ Ланкинен сыграл лишь на два матча больше, чем в позапрошлом сезоне, а статистику по основным вратарским показателям показал хуже. Пока никаких перспектив в сильнейшей лиге мира у 25-летнего Ланкинена не просматривается, и будет неудивительно, если он вскоре решит прервать заокеанскую командировку. Возможно, на него положат глаз и где-нибудь в КХЛ.

Вейни Вехвиляйнен («Кливленд Монстерз», АХЛ)

Статистика: 33 игры, КН 2,76 и 90,1% ОБ



Вехвиляйнен, сыгравший на ЧМ-2019 лишь один матч на групповом этапе, в прошлое межсезонье отправился за океан, подписав двусторонний контракт новичка с «Коламбусом». Разумеется, финский голкипер оказался в АХЛ, где и провёл весь сезон в составе «Кливленда», одной из худших команд Востока лиги. Вехвиляйнен был основным вратарём «монстров» и показывал приличную статистику, но попробовать его в «Блю Джекетс» Джон Торторелла пока не решился. Но у 23-летнего Вейни всё ещё впереди, и уже в следующем чемпионате финн попытается навязать конкуренцию вратарям «Коламбуса» — Йоонасу Корписало, Элвису Мерзликину и Матиссу Кивлениексу. Никто из них не выглядит несдвигаемой глыбой.

Защитники

Микко Лехтонен («Йокерит», КХЛ)

Статистика: 66 игр, 53 (18+35) очка

Фото: photo.khl.ru

За плечами Лехтонена, ярко сверкнувшего на ЧМ-2019, остался мощнейший сезон в КХЛ. Новичок «Йокерита» с первых матчей в новом для себя турнире обозначился, как топовый атакующий защитник, и стал набивать крутую статистику. Лехтонен показал себя большим универсалом, незаменимым в большинстве и подыгрыше форвардам, и в результате набрал больше всех очков в лиге среди игроков обороны. Микко не забывал и про свои прямые обязанности – по итогам регулярки у Лехтонена был с отрывом лучший показатель полезности в составе «шутов» («+26»). Естественно, такой хоккеист привлёк внимание клубов НХЛ, а джек-пот удалось сорвать «Торонто». Ради годичного контракта с «листьями» 26-летний Лехтонен разорвал договор с «Йокеритом», который должен был действовать ещё один сезон.

Sportsnet: некоторые клубы НХЛ недовольны, что «Торонто» продолжал переговоры с Лехтоненом

Оливер Каски («Гранд-Рапидс Гриффинс»/«Шарлотт Чеккерс», АХЛ)

Статистика: 54 игры, 25 (13+12) очков



Перед ЧМ-2019 Оливер Каски стал лучшим бомбардиром и снайпером финского чемпионата и был признан лучшим игроком регулярки Liigi, после чего здорово дебютировал в сборной Финляндии. Удачная полоса для Каски продолжилась приглашением в «Детройт», однако до дебюта в НХЛ в минувшем сезоне дело не дошло. За «Гранд-Рапидс» в АХЛ Оливер играл не так ярко, как на родине, но вполне надёжно, однако вскоре был обменян в «Каролину», где тоже не поднимался выше фарм-клуба. Видимо, такое положение дел финна не устраивает, раз существует вероятность перехода Каски в «Авангард». Если трансфер не сорвётся, то «ястребы» получат талантливого результативного защитника с огромной мотивацией, который будет делать всё, чтобы доказать свою состоятельность скаутам НХЛ.

Источник: защитник системы «Каролины» Каски продолжит карьеру в «Авангарде»

Хенри Йокихарью («Баффало», НХЛ)

Статистика: 69 игр, 15 (4+11) очков



Пока Лехтонен и Каски только мечтают об НХЛ, самый молодой защитник финнов на ЧМ-2019 и соавтор победного гола Анттилы в полуфинале с Россией уже провёл дебютный полноценный год в сильнейшей лиге мира. В июле 2019-го «Чикаго», задрафтовавший Йокихарью в первом раунде три года назад, обменял Хенри в «Баффало» на Александра Нюландера, и пока молодой финн явно в плюсе от этого трейда.



Если «Блэкхоукс» лишь присматривались к Йокихарью, то в «Сэйбрз» ему дали нормальный шанс и позволили провести весь сезон без ссылок в фарм-клуб. В результате Хенри сыграл столько же матчей, что и лидер обороны «клинков» Ристолайнен, и хоть был не так результативен, как соотечественник, но однозначно не подвёл. В следующие сезоны Йокихарью должен продолжить свой рост и окончательно закрепиться в основе «Баффало».

Петтери Линдбом («Лозанна», NLA)

Статистика: 50 игр, 22 (8+14) очка



В 2018-м году Линдбом вернулся в Европу из неудачной североамериканской командировки (закрепиться в «Сент-Луисе» за четыре года ему не удалось) и пока вполне комфортно чувствует себя в швейцарской «Лозанне». Там у Линдбома много игрового времени и статус лидера обороны, в прошлом чемпионате Петтери стал лучшим снайпером-защитником своей команды. В принципе, 26-летний Линдбом – потенциальный кандидат на переход в КХЛ, если ему, конечно, хочется сменить обстановку и вновь попасть на карандаш к заокеанским скаутам.



Миика Койвисто («Векшё», SHL/«Берн», NLA)

Статистика: 51 игра, 18 (3+15) очков



После ЧМ-2019 29-летний Койвисто покинул московское «Динамо», где решили сделать ставку на других легионеров, и минувший сезон провёл в Европе: сначала в Швеции, затем в Швейцарии. В целом, Койвисто сыграл так, как мы и привыкли по КХЛ – в меру надёжно, с минимумом ошибок, не слишком результативно. Миику, конечно, ещё можно ждать в нашей лиге, но вероятнее всего, он продолжит выступать в чемпионатах Старого Света. Всё-таки клубы КХЛ сейчас стараются искать иностранцев помоложе и поинтереснее.



Атте Охтамаа («Лугано», NLA/«Барыс», КХЛ)

Статистика: 59 игр, 26 (8+18) очков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Крепкий, надёжный финский защитник по ходу сезона-2019/2020 вернулся в КХЛ, где в позапрошлом чемпионате Охтамаа завоевал Кубок Гагарина с «Ак Барсом». На этот раз Атте пригласил «Барыс», и не прогадал. Опытный 31-летний Охтамаа цементировал оборону, а когда требовалось, умел поддержать атаку и закрыть большинство. Андрею Скабелке однозначно понравилась работа с финном, и в межсезонье он вслед за тренером перебрался в «Локомотив».

Засыпали миллионами. 10 лучших сделок после открытия трансферного окна в КХЛ Большую активность проявляет «Локомотив», но и другие команды стараются не отставать.

Яни Хаканпяя («Сан-Диего Галлз», АХЛ/«Анахайм», НХЛ)

Статистика в АХЛ: 47 игр, 13 (1+12) очков

Статистика в НХЛ: 5 игр, 1 (1+0) очко



После ЧМ-2019 Хаканпяя предпринял вторую в карьере попытку уехать за океан, и она оказалась более удачной. В молодости у защитника не получилось даже дебютировать за «Сент-Луис», но игровое взросление и четыре года в «Кярпяте» не прошли даром: Хаканпяя подписал двусторонний контракт с «Анахаймом», сыграл за «уток» 5 матчей в регулярке и даже забросил первую шайбу в НХЛ. Большую часть сезона финн, конечно, провёл в АХЛ, но начало было положено. Посмотрим, будет ли у 28-летнего защитника дальнейший прогресс в сильнейшей лиге мира.



Нико Миккола («Сан-Антонио Рэмпейдж», АХЛ/«Сент-Луис», НХЛ)

Статистика в АХЛ: 48 игр, 14 (2+12) очков

Статистика в НХЛ: 5 игр, 1 (0+1) очко



Предшествующий ЧМ-2019 клубный сезон Миккола целиком просидел в АХЛ, но в минувшем чемпионате финну дали небольшой шанс в «Сент-Луисе». 5 игр за «Блюз» — не великий показатель, но и пробиться хотя бы в топ-6 обороны действующего обладателя Кубка Стэнли довольно проблематично. Однозначно, Миккола пока не думает об отъезде из Америки, он будет дальше работать и ждать своего звёздного часа.

Нападающие

Марко Анттила («Йокерит», КХЛ)

Статистика: 61 игра, 18 (11+7) очков



Главный герой ЧМ-2019, забросивший единственную шайбу в ворота России в полуфинале, а затем оформивший золотой дубль в финале с Канадой, в «Йокерите» продолжил играть совсем не по-геройски. Скромный гигант-работяга с уникальной для хоккеиста осанкой по-прежнему был более полезен «шутам» в разрушении, чем в созидании, выходя в нижних звеньях и закрывая меньшинство. Как Анттила стал палачом топовых сборных в Братиславе, вряд ли когда-нибудь станет понятно.

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Вели-Матти Савинайнен («Йокерит», КХЛ)

Статистика: 44 игры, 24 (11+13) очков

Фото: РИА Новости

33-летний Савинайнен, который был в «Йокерите» таким же полезным ролевиком, как и Анттила, довольно неожиданно выдал свой лучший по статистике сезон в КХЛ. Лидером «шутов» Вели-Матти не был, но отрабатывал на льду добросовестно, не забывая о прямых обязанностях форварда.

Нико Оямяки («Таппара», Liiga)

Статистика: 60 игр, 35 (19+16) очков



24-летний Оямяки, возможно, когда-нибудь попробует свои силы в Америке, но пока форвард растёт исключительно в местном чемпионате. Третий год в «Таппаре» для не самого результативного форварда выдался статистически хуже, чем предыдущий, но в топ-6 лидеров своей команды он удержался. Впрочем, для того, чтобы Оямяки заметили в сильнейших мировых лигах, требуется гораздо большего.

Юхани Тюрвяйнен («Лулео», SHL)

Статистика: 50 игр, 29 (11+18) очков



Вдоволь наигравшись в финском чемпионате, Тюрвяйнен в прошлое межсезонье перешёл в более сильное шведское первенство, показал достаточно скромные цифры статистики, однако неожиданно сумел стать лучшим бомбардиром «Лулео» среди нападающих. Правда, при этом Тюрвяйнена обогнали два защитника – такое вот распределение ролей в этой шведской команде. Юхани 29 лет, и, кажется, мечтать об Америке и даже

КХЛ ему не стоит, хотя один «бомбический» сезон поменять к нему отношение.



Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ)

Статистика: 66 игр, 23 (10+13) очка

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Самый медийный и известный хоккеист сборной Финляндии-2019 через месяц после турнира был выбран под вторым номером драфта НХЛ «Рейнджерс» и в первый же сезон закрепился в составе «синерубашечников». Огненно стартовать у Какко не получилось, о претензии на «Колдер Трофи» речи даже не шло, но в «Рейнджерс» точно будут доверять своему главному проспекту последнего времени, и Какко ещё себя обязательно проявит. В конце концов, ему всего лишь 19 лет.

Тони Раяла («Биль», NLA)

Статистика: 50 игр, 46 (23+23) очков



Последние четыре сезона Раяала, некогда безуспешно пробовавший свои силы в Америке и сыгравший два десятка матчей в КХЛ за «Югру», выступает в Швейцарии и, кажется, не собирается ничего менять. В минувшем чемпионате NLA он вновь показал симпатичную статистику и второй год подряд стал лучшим бомбардиром и снайпером «Биля».



Йоэль Кивиранта («Техас Старз», АХЛ/«Даллас», НХЛ)

Статистика в АХЛ: 48 игр, 23 (12+11) очка

Статистика в НХЛ: 11 игр, 1 (1+0) очко



После трёх неплохих сезонов в чемпионате Финляндии и золота ЧМ-2019 Кивиранта, который в сборной Суоми ничем не выделялся (ну, кроме голевой передачи на Анттилу в полуфинале), подписал двусторонний контракт в НХЛ. Часть сезона неплохо провёл в АХЛ, затем получил шанс и в «Далласе» и даже забросил дебютную шайбу в сильнейшей лиге мира. В следующем чемпионате «звёзды» должны активнее привлекать Йоэля к основе, хотя всё, конечно, будет зависеть от прогресса самого хоккеиста.

Сакари Маннинен («Салават Юлаев», КХЛ)

Статистика: 62 игры, 37 (14+23) очков

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Маннинен, затащивший для Финляндии четвертьфинал ЧМ-2019 со шведами (четыре очка за матч и шикарный гол в овертайме), долго не мог освоиться в новом клубе КХЛ, хотя выходил в звене лидеров уфимцев, и этот трансфер многие поспешили признать ошибочным. Но постепенно Маннинен обнаружил свои сильные стороны, стал набирать очки и забивать важные голы, а плей-офф с «Авангардом» провёл просто блестяще. Следующий чемпионат Сакари тоже проведёт в «Салавате», где должен стать неотъемлемой частью ударного финского звена «юлаевцев».

Кристиан Куусела («Таппара», Liiga)

Статистика: 55 игр, 53 (20+33) очка

Самому «старому» финну на ЧМ-2019 возраст точно не помеха. В 37 лет Куусела продолжает быть не только духовным лидером, но и одним из главных бомбардиров «Таппары». В этой команде Кристиан провёл семь из восьми последних сезонов, а единственный раз отлучился в КХЛ, но не сумел заиграть в «Амуре». В прошлом чемпионате ветеран вновь стал лучшим бомбардиром своей команды, заткнув за пояс всех более молодых одноклубников.



Ере Саллинен («ХИФК», Liiga)

Статистика: 53 игры, 39 (22+17) очков



Надёжный работяга Саллинен два сезона до ЧМ-2019 был капитаном шведского «Эребру», но в межсезонье перебрался в «ХИФК», и открыл в себе снайперский талант. Саллинен забросил 22 шайбы за регулярку, чего с ним не случалось никогда, а ещё стал третьим бомбардиром команды. Ере 29 лет, и если НХЛ для него точно закрытая тема, то в КХЛ финном могут успеть заинтересоваться, если он продолжит в том же духе.



Харри Песонен («Лангнау», NLA)

Статистика: 48 игр, 44 (18+24) очка



Песонен, после возвращения в 2014-м из краткосрочной командировки в Америку, надолго осел в Швейцарии, где чувствовал себя вполне комфортно. В последнем сезоне Песонен стал лучшим бомбардиром и снайпером «Лангнау», а затем решился на достаточно неожиданный для своего возраста поворот в карьере и подписал контракт с «Магниткой». 31-летнего финна видят в топ-6 магнитогорской команды и очень на него рассчитывают.

Воробьёв: рассчитываем на Песонена как на лидера, который будет делать разницу

Юхо Ламмикко («Кярпят», Liiga)

Статистика: 57 игр, 51 (22+29) очко



Ламмикко с юниорского возраста пробивал себе дорогу в НХЛ, и в позапрошлом сезоне даже отыграл половину регулярки за «Флориду», но затем решил вернуться на родину. Видимо, за большей игровой практикой. В «Кярпяте» Ламмикко выглядел здорово, стал вторым бомбардиром команды после небезызвестного Ессе Пульюярви, и теперь понятно, что в Финляндии форвард не задержится. У Юхо есть в планах возвращение в Северную Америку, но ближайший год нападающий может провести и в КХЛ. На днях права на Ламмикко у «Спартака» выменял «Металлург», который активно интересуется форвардом.