«Магнитка» подписала финского вратаря. Олкинуора вытеснит олимпийского чемпиона Кошечкина

Финн тащил на себе «Адмирал». Теперь он будет бороться за Кубок Гагарина.

29-летний голкипер Юхо Олкинуора — на два года в «Магнитке». Помнится, когда год назад этот вратарь сборной Суоми подписывал контракт с «Адмиралом», то никто его всерьёз не воспринимал. Действительно, сперва Юхо находился не в своей тарелке. Детские ошибки, слабая игра на предсезонных турнирах, которая неминуемо передавалась на защитников. Казалось, что от Олкинуоры быстро откажутся. Но всё пошло по совершенно иному сценарию.

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Финн прибавлял от матча к матчу, а позднее без него было сложно представить клуб из Владивостока. Юхо стал в «Адмирале» настоящим лидером. Человеком, который тащил на себе команду, вызывался в сборную страны. Именно в сборной Финляндии Олкинуора получил тяжёлую травму, после которой «моряки» откровенно поплыли и начали терять ключевые для себя очки в регулярном чемпионате. Качественной замены Олкинуоре тогдашний главный тренер клуба Сергей Светлов так и не нашёл.

Именно поэтому новость о том, что финн договорился о сотрудничестве с «Магниткой», не вызвала удивления. В Магнитогорске долго и упорно искали второго вратаря. Демченко не потянул и уехал за океан в фарм-клуб «Монреаля», молодой Глеб Носов пока не созрел для того, чтобы стать сменщиком Василия Кошечкина. Без сменщика олимпийский чемпион Пхёнчхана играть уже не может. Возраст даёт о себе знать, спады по ходу чемпионата случаются на постоянной основе.

Изначально в Магнитогорск хотели вернуть Артёма Загидулина. Голкиперу предложили отличную зарплату (порядка 50 млн руб. за сезон), пообещали приличное игровое время. Кроме того, Загидулин наверняка заинтересовал бы своей персоной сборную России. Вместо этого Артём зачем-то решил остаться в системе «Калгари Флэймз». Получать по хоккейным меркам копейки, платить большие налоги, толком не играть. Решение, мягко говоря, странное. Тем более что после двух лет в Магнитогорске Артём мог бы спокойно вернуться в Северную Америку, но уже в другом статусе.

Артём Загидулин в матче с «Авангардом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прессе начали появляться слухи про американского вратаря Зейна Макинтайра, но они не имели под собой ровным счётом ничего. «Металлург» даже не смотрел в сторону этого голкипера. Зато в сторону Олкинуоры смотрел и даже пожертвовал ради финна последним легионерским местом.

Не секрет, что в Магнитогорске долго вели переговоры со шведским центральным нападающим Деннисом Расмуссеном. И если бы сам скандинав не думал так долго и не грезил мыслями об НХЛ (хотя ни в какой НХЛ его не ждут, либо же ждут где-нибудь в четвёртом звене), то с форвардом давно бы подписали контракт.

Но ждать до бесконечности было нельзя, особенно топ-клубам уровня «Магнитки». Именно поэтому магнитогорцы подписали контракт с центральным нападающим Николаем Прохоркиным. Он будет играть в топ-6 с чехом Андреем Нестрашилом. В свою очередь Расмуссен может продолжать думать дальше, но «Металлургу» он отныне не нужен.

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После того, как уральцам удалось провернуть крупный обмен с участием Прохоркина, стало ясно, что пятым легионером команды станет вратарь. Тут и всплыла кандидатура Олкинуоры. Раз уж финн отыграл целый сезон во Владивостоке, пожил в самолётах и гостиницах, то Магнитогорском его точно не испугать. В «Магнитке» работает опытный и многое повидавший главный тренер Илья Воробьёв, который прекрасно находит язык с каждым отдельно взятым хоккеистом, в том числе и с легионерами. Так что никаких проблем у Юхо при должном отношении к работе точно не будет.

Не стоит забывать и о том факте, что в «Металлурге» будут играть соотечественники Олкинуоры – форварды Юхо Ламмикко и Харри Песонен. Наверняка все три финна общались между собой и обсуждали новое для себя место работы. Всё-таки втроём обжиться в «Магнитке» будет гораздо легче.

В сложившейся ситуации нужно всерьёз беспокоиться за своё место 37-летнему Василию Кошечкину. Прошлый сезон габаритный голкипер провёл средне, а в плей-офф допустил серьёзную ошибку овертайме третьего матча серии плей-офф с «Барысом». По сути, после этой ошибки Кошечкина «Металлург» и проиграл то противостояние. Грозного, уверенного в себе и непробиваемого Кошечкина давно нет.

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Думается, что по ходу регулярки Олкинуора вытеснит известного российского вратаря из основного состава и станет первым голкипером «Металлурга». Все предпосылки к этому есть. Василий, давно всё в своей карьере выигравший, попросту наелся. Прежних амбиций и желания у него уже нет. В отличие от Олкинуоры, который будет выгрызать своё место и стараться биться в каждой встрече.

Вообще же трансферную кампанию «Металлурга» в нынешнем межсезонье можно признать успешной. Видно, что Сергей Ласьков и Илья Воробьёв провели качественную и продуманную работу. Теперь дело за самими игроками. Ведь судя по комплектованию, «Магнитка» готова и хочет побороться за свой третий Кубок Гагарина уже в следующем сезоне.