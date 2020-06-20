Лёд не заливали, игроки в перерывах пили бренди и спирт. Самый поздний гол в истории НХЛ

Бесконечные овертаймы и долгие матчи – не такая уж редкость для хоккея в плей-офф, но обычно исход всё же решается в первом или втором дополнительном периоде. Рекорд НХЛ по самому позднему голу держится уже 84 года, а в мировом хоккее его побили только в 2017-м. Матч между «Детройтом» и «Монреаль Марунз» начался в полдевятого вечера 24 марта 1936 года, а завершился 25 марта в 2 часа 25 минут ночи – команды сыграли почти шесть полноценных периодов, а мучения игроков, тренеров и зрителей закончил новичок «Ред Уингз» Модир Брюнето, забивший на отметке 176 минут 30 секунд.

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В НХЛ в те времена играли восемь команд, шесть из которых выходили в плей-офф. «Детройт» и «Монреаль», как победители своих дивизионов, пропустили первый раунд и автоматически вышли в полуфинал, где встретились друг с другом. «Марунз» были действующими обладателями Кубка Стэнли и считались фаворитом не только этой серии, но и всего плей-офф.

Монреальский «Форум» был забит под завязку – по разным подсчётам, на игру собралось от девяти до 10 тысяч зрителей. Никто не мог предположить, что единственного гола придётся ждать почти шесть часов, но почти все болельщики остались до самого конца, хоть некоторые и засыпали прямо на трибунах. «Перед началом игры у меня был мандраж. Конечно, я не представлял, что матч продлится так долго, но чем дальше, тем спокойнее я становился», — вспоминал позже вратарь «Детройта» Норми Смит. Перед плей-офф он считался слабейшим звеном «Ред Уингз», но в итоге стал одним из главных героев встречи, а его 92 спасения в этой игре до сих пор остаются рекордными в НХЛ.

Вот как описывала игру Montreal Gazette: «Этот матч нельзя было назвать зрелищным, скорее это была упорная оборонительная схватка, в которой правила осторожность. Соперники мигом возвращались в назад, защитники крепко держали оборону, а ярче всех блистали непоколебимые вратари».

Игра была достаточно дисциплинированной – всего восемь удалений в основное время и одно – в овертаймах, соперники отчаянно бились в попытках забросить шайбу, но Норми Смит с одной стороны и Лорн Шабо с другой закрыли свои ворота на замок. Один овертайм сменялся другим, силы иссякали. «Соперники начали шестой период, только притворяясь, что у них ещё есть энергия. Когда игра дошла до восьмого периода, стало ясно, что всё решит чья-то ошибка. Игроки не могли сделать передачи, которые в обычное время проходили бы с лёгкостью. На старте девятого периода тренеры вновь отправили на лёд свои первые звенья. Два клуба играли как команда сидящих на шесте (В начале ХХ века в Северной Америке было популярно сидение на шесте на время – своеобразное соревнование на выносливость. Самые стойкие проводили на шесте по 20-30 дней. – Прим. «Чемпионата»). Они старались изо всех сил, но с трудом катались и наносили броски», — писала газета Detroit Free Press.

Плохой лёд и бренди в перерывах

Лёдозаливочных машин тогда ещё не было, и в перерывах со льда просто сметали крошку, что существенно повлияло на качество покрытия. «Лёд только подметали, так что он был очень неровным, было много сколов. Со временем стало очень тяжело контролировать шайбу», — вспоминал нападающий «Детройта» Пит Келли.

Норми Смит потерял за матч пять с половиной килограммов, хотя слово «потерял» здесь не совсем подходит. Его амуниция с течением времени набухала (тогда щитки вратарей набивали конским волосом, который прекрасно впитывал влагу), вбирая в себя пот и растаявший лёд. В такой же ситуации был и Шабо.

По сообщениям в прессе, игроки «Монреаля» в перерывах приводили себя в чувство с помощью кофе и бренди, а в «Детройте» выпили семь с половиной литров протирочного спирта. «Для обоих соперников было преступлением проиграть тот матч», — отмечал после игры тренер «Монреаля» Томми Горман.

Но сдаваться или откладывать матч никто не хотел. «С какого перепуга? Хоккейные матчи проходят вечером, так сложилось. Но смысл его откладывать? Надо играть до тех пор, пока кто-то не выиграет, так мы вчера и поступили. То, что кто-то хотел поехать домой спать, — не причина для того, чтобы переносить матч».

Самый поздний гол в истории НХЛ

Героем встречи в итоге стал 21-летний Модир Брюнето по прозвищу Грязь, для которого это был дебютный сезон в НХЛ и первая игра в плей-офф. До этого он играл в хоккей в Манитобе, а параллельно работал клерком в офисе компании по добыче зерна в Виннипеге. Брюнето просидел на скамейке пять с половиной периодов, прежде чем тренер «Ред Уингз» Джек Адамс решился выпустить его на лёд. Свежесть Брюнето сыграла решающую роль – полный сил, он легко объехал защитников «Монреаля», получил передачу перед воротами, укротил прыгающую шайбу и нанёс неуклюжий бросок. Шайба скакнула выше щитка голкипера в ворота.

«Слава богу, Шабо упал как раз в то время, когда я летел на ворота. Самое забавное, что шайба так и застряла в сетке и не упала на лёд», — вспоминал Брюнето. Болельщики долго не отпускали нападающего со льда, запихивая ему в перчатки долларовые купюры в знак благодарности, что игра закончилась.

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«Я понял, насколько сильно устал, только когда после игры пошёл в бар и выпил бутылочку эля. Она меня тут же свалила», — говорил Смит.

Несмотря на дикую усталость (сыграли почти девять периодов), тренер «Детройта» был уверен, что теперь преимущество на стороне его команды. «Монреаль» завтра будет таким же уставшим, как и мы. Даже больше, потому что нам хотя бы придаёт силы победа», — говорил он, и оказался прав.

Во втором матче Смит снова не пропустил ни одной шайбы, «Детройт» выиграл со счётом 3:0, после чего команда в полном составе поехала посмотреть на Кубок Стэнли и поклялась привезти его в Детройт. «Ред Уингз» сдержали обещание, победили «Марунз» в третьем матче, вышли в финал, где одолели «Торонто» и завоевали первый Кубок Стэнли в истории клуба.