Молодой шведский форвард из НХЛ побеждает рак. Линдблом уже тренируется с командой

В середине декабря 2019 года хоккейный мир потрясла ужасная новость. 23-летний нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом выбыл из строя из-за страшного диагноза. У форварда была диагностирована саркома Юинга – разновидность рака, поражающая костные ткани. Это злокачественная опухоль, которой могут заболеть дети и подростки от 10 до 25 лет. Как правило, она вырастает в костях, реже — в мягких тканях. Чаще всего саркомы Юинга растут и дают метастазы настолько быстро, что без эффективного лечения эта болезнь смертельна.

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«Ведущие специалисты из Университета Пенсильвании обнаружили у Оскара Линдблома саркому Юинга. На следующей неделе ему предстоит пройти дальнейшее обследование, после которого начнётся курс терапии. Вряд ли он будет играть в этом сезоне. «Филадельфия» сделает всё возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшей медицинской помощи», — цитировали слова генерального менеджера «Флайерз» Чака Флетчера североамериканские СМИ.



Разумеется, молодого парня стали максимально поддерживать. Так, болельщики «Филадельфии» устроили флэшмоб в поддержку Оскара. Перед началом матча с «Анахаймом» на кубе арены «Флайерз» включили видео с нарезкой игры Линблома, а болельщики держали таблички с надписью: «Я борюсь за Оскара».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии Флайерз».

В поддержку хоккеисты выступили и болельщики других команд, а также игроки и менеджеры. Кроме того, Линдблому желали скорейшего выздоровления представители СМИ. Едва ли не все спортивные издания мира написали о проблемах со здоровьем у игрока. Хотелось верить, что Оскар обязательно выберется и победит тяжёлую болезнь. Всё-таки организм ещё молодой, крепкий, а спортивный характер и воля к победе должны были помочь скандинавскому нападающему.

«Он всё равно остаётся частью команды. Непростая ситуация. Грустные новости. Но если бы Линдблом был здесь, то хотел бы, чтобы мы сражались и побеждали. Это всё, что мы можем. Надо быть вместе и поддерживать друг друга, делать своё дело, играть в хоккей и делать это с достоинством», — прокомментировал ситуацию нападающий «лётчиков» Шон Кутюрье.



Так уж получилось, что из-за пандемии коронавируса не смог доиграть регулярный чемпионат не только Линдблом, а все без исключения хоккеисты. Игроки ушли в незапланированный отпуск, а для шведа этот отпуск стал настоящей борьбой за жизнь. Предстояло пройти долгий и серьёзный курс лечения, чтобы по крайней мере избавиться от серьёзной болезни. Однако Оскар показал и доказал, что он намерен не только начать побеждать рак, но и вернуться к любимому делу – игре в хоккей.



Накануне пресс-служба «Филадельфии» опубликовала в клубном «твиттере» информацию о том, что нападающий Оскар Линдблом приступил к тренировкам с командой. А это значит, что спортсмен не только почувствовал себя лучше, но и получил официальное разрешение на занятие от клубных врачей. В НХЛ к вопросам, связанными со здоровьем, подходят очень тщательно. Просто так на лёд тебя никто не выпустит, даже если ты будешь уверять докторов, что с тобой полный порядок.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии Флайерз».

Как можно увидеть на видео, Оскар уже активно работает с шайбой. Он объезжает фишки, вовсю катается, тренирует броски. Конечно, определённые ограничения наверняка есть, но в скором времени, будем надеяться, их с Линдблома окончательно снимут.

Сам хоккеист тоже прокомментировал своё возвращение на лёд. «Здорово находиться тут. Хотя всё ещё непросто играть так же хорошо, как в нормальной ситуации. Но всё равно классно снова покататься с ребятами и вновь немного почувствовать под собой лёд.



Химиотерапия проходит замечательно. У меня осталось немного процедур. Осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден», — заявил Линдблом пресс-службе НХЛ.



Не будем загадывать, сыграет ли Линдблом в том случае, если сезон в НХЛ возобновят. Всё-таки выходить на лёд в плей-офф в матчах, где соперники будут играть с удвоенной энергией, после такой болезни непросто. Однако тот факт, что Оскар продемонстрировал яркий пример мужества и воли к победе, попросту неоспорим. Свою главную на данный момент победу хоккеист уже одержал.